під матрас чи під "арєшнік™ "- якщо підняття відсоткової ставки не приборкає інфляцію (стагфляція) - економіка країни мертва - ховайте дойляри під матрас;
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 29 гру, 2024 03:10
під матрас чи під "арєшнік™ "
Додано: Нед 29 гру, 2024 03:12
На рахунок Західної Європи можна досить довго сперечатись.
Власне, зверніть увагу на такі цікаві факти:
- є чудовий сайт (найбільш популярний до того всього) в Німеччині щодо нерухомості, на кшталт ОЛХ:
Інвестування в західну нерухомість - швидше про збереження від інфляції заощадженнь, ніж про прибуток;
- поцікавтесь в що вкладають гроші західні приватні пенсійні фонди - хто-хто, а вони розуміються в співвідношенні прибуток/ризик;
- цінники в Західній Європі завищенні на обʼєкти інвестування, бо заможне населення має значні заощадження, які особливо немає куди і вкладати - ставки по депозитам красномовно про це свідчать, як і по кредитам теж.
Додано: Нед 29 гру, 2024 13:02
Зараз ще появилися пропозиції купувати номери в апарт готелях, а адміністрування бере на себе сам готель. Але от мені скинули пропозицію по готелю в Ужгороді (який будується). Прогнозують окупність 8 років. Заклали щомісячне завантаження до 50-60% по днях, в це ще я повірю з натяжкою. Але поставили ціну в 100 доларів за ніч за номер 23кв.м. І аргументують, що це буде престижний готель - з конференц-залом, спа та басейном. Проте я позаминулого літа якраз приїздив з супутницею у відпустку, побули декілька днів в Ужгороді, то було повно варіантів номерів і до 1500-2000грн (50дол), і більшої площі, ну без спа та басейну. А у підсумку взагалі зняли квартиру за 1000грн (25Дол) площею 40кв. Тож я їм відповів, що вірю в окупність 20 років хіба. І ще треба врахувати, що після війни та відкритті кордонів буде відкладений попит саме на закордонні тури, а також зміщення напрямків на море в Одеській, Миколаївській та Херсонській областей
Додано: Нед 29 гру, 2024 13:31
І ще мене смутило інше в такій схемі. Адже власник всього готелю як комплексу напевно також буде мати там певну кількість номерів (ну або його друзі/родичі і тп, котрим він рекомендував). І чи не вийде потім така ситуація, що його номери здаються з 90%ним місячним бронюванням, а мій номер чомусь ніхто не хоче бронювати (всього 20-30% в місяць)?
Додано: Нед 29 гру, 2024 13:32
Додано: Нед 29 гру, 2024 13:42
Знайшов в інетах також і графік SP скорегований а інфл.:
Від кінця 192х і донині.
Після 2000го ще було дві рецесії -- але далі лиш суцільний бадабум... (клац.екранку чи посилання).
Може бути і просте пояснення -- люди й справді дуже збагатіли, в рази, за останні два-три десятиліття.
Всього вдвічі за 75 років з 1929 до 1994,
Але ще аж вшестеро за наступні 30 років... 😳🙀😱
А “друк” грошей просто потрібен, аби люди мали змогу все те багатсво “потримати” в руках.
А ціни і справді значно відстали. Бо виробництво необмежене.
Для прикладу, у цьому році, навіть у нашій воюючій країні, місяча норма білків (маса*1.1) та кілокалорій (2000) у формі молока -- це всього 4-5тис.грв, а у вигляді сиру -- всього 8-10тис.грв (~мін.зарплата).
От навіть у Норвегії сир дешево коштує:
Чи були такі можливості у людей ХХст.? 🤔
Може це й не справжнє молоко та сир, а якийсь хімхарчопроп, але ж білок і калорії є.
Нерухомість.
Як вписати нерухомість у світ, що й справді, припустімо, збагатів шестикратно? (навіть з урахуванням інфляції).
Поки ще нема масових будівельних 3-D принтерів, то висока частка людської праці і у видобутку, і в будівництві.
Тому покупці стали багатші у м2 вираженні лише у тій незначній мірі, якою є частка нових здешевлючих технологій у будівництві.
А не в 6 разів як у sp чи може навіть у синтет. молоці-сирі.
І обвалу цін не буде, поки роботи не почнуть штампувати новобуди в містах, містечках і селах?
І навіть тоді -- х.з. чи буде цінопад, чи може просто підіймуть податок забудовникам і спрямують гроші на підвищення якості життя (інфраструк.)? 🤔
Але, з іншого боку, читав виття, що люди вже не розмножуються, і треба окремий будинок (не квартиру!) кожній парі, аби діточок наробили. Отже, під цим приводом можуть ціни обвалити...? 🤔
Додано: Нед 29 гру, 2024 13:43
Планирую администрировать я. Руки далеко не с жопы, в состоянии даже и готель построить ,с помощью людей,конечно. А уж убирать/чинить/селить/выселять точно смогу.
Рынок не знаю. Все сомнения понимаю и разделяю.
Тут немного недопонимание выходит. Нет цели окупить/заработать.
Есть цель свалить от оккупации,когда таковая наступит и жить за счет постояльцев в интересном месте.
Все разговоры о НАТО и Европе мимо. Там дорого и менталитет не мой. На Западной тоже не мой, но в Европе настолько не мой, что скорее всего меня оттуда депортируют
До Ивано-франковска не дойдут, свет там не отключают,хе-хе, хотя свет я и тут победил с помощью Deya.
В целом это все побалакать, так как семья по прежнему против,и мнение свое изменит скорее всего тогда, когда уже конкретно артой сносить будут. Ну,есть такие люди. Вон Харьков год КАБами херачат и шо,все выехали? Хер там.Даже куча женщин с детьми сидят.
Про смещение потоков турья на море и в забугорье услышал, вот об этом не думал,спасибо автору этого мнения. И про пик цен тоже.
Ладно,сидим в бумаге и ждем куда оно выкрутит.Быстрее бы уже хоть какая-то,но конкретика.
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