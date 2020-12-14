під матрас чи під "арєшнік™ "- якщо підняття відсоткової ставки не приборкає інфляцію (стагфляція) - економіка країни мертва - ховайте дойляри під матрас;
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 29 гру, 2024 03:10
під матрас чи під "арєшнік™ "
Додано: Нед 29 гру, 2024 03:12
На рахунок Західної Європи можна досить довго сперечатись.
Власне, зверніть увагу на такі цікаві факти:
- є чудовий сайт (найбільш популярний до того всього) в Німеччині щодо нерухомості, на кшталт ОЛХ:
Інвестування в західну нерухомість - швидше про збереження від інфляції заощадженнь, ніж про прибуток;
- поцікавтесь в що вкладають гроші західні приватні пенсійні фонди - хто-хто, а вони розуміються в співвідношенні прибуток/ризик;
- цінники в Західній Європі завищенні на обʼєкти інвестування, бо заможне населення має значні заощадження, які особливо немає куди і вкладати - ставки по депозитам красномовно про це свідчать, як і по кредитам теж.
Додано: Нед 29 гру, 2024 13:02
Зараз ще появилися пропозиції купувати номери в апарт готелях, а адміністрування бере на себе сам готель. Але от мені скинули пропозицію по готелю в Ужгороді (який будується). Прогнозують окупність 8 років. Заклали щомісячне завантаження до 50-60% по днях, в це ще я повірю з натяжкою. Але поставили ціну в 100 доларів за ніч за номер 23кв.м. І аргументують, що це буде престижний готель - з конференц-залом, спа та басейном. Проте я позаминулого літа якраз приїздив з супутницею у відпустку, побули декілька днів в Ужгороді, то було повно варіантів номерів і до 1500-2000грн (50дол), і більшої площі, ну без спа та басейну. А у підсумку взагалі зняли квартиру за 1000грн (25Дол) площею 40кв. Тож я їм відповів, що вірю в окупність 20 років хіба. І ще треба врахувати, що після війни та відкритті кордонів буде відкладений попит саме на закордонні тури, а також зміщення напрямків на море в Одеській, Миколаївській та Херсонській областей
Додано: Нед 29 гру, 2024 13:31
І ще мене смутило інше в такій схемі. Адже власник всього готелю як комплексу напевно також буде мати там певну кількість номерів (ну або його друзі/родичі і тп, котрим він рекомендував). І чи не вийде потім така ситуація, що його номери здаються з 90%ним місячним бронюванням, а мій номер чомусь ніхто не хоче бронювати (всього 20-30% в місяць)?
Додано: Нед 29 гру, 2024 13:32
Додано: Нед 29 гру, 2024 13:42
Знайшов в інетах також і графік SP скорегований а інфл.:
Від кінця 192х і донині.
Після 2000го ще було дві рецесії -- але далі лиш суцільний бадабум... (клац.екранку чи посилання).
Може бути і просте пояснення -- люди й справді дуже збагатіли, в рази, за останні два-три десятиліття.
Всього вдвічі за 75 років з 1929 до 1994,
Але ще аж вшестеро за наступні 30 років... 😳🙀😱
А “друк” грошей просто потрібен, аби люди мали змогу все те багатсво “потримати” в руках.
А ціни і справді значно відстали. Бо виробництво необмежене.
Для прикладу, у цьому році, навіть у нашій воюючій країні, місяча норма білків (маса*1.1) та кілокалорій (2000) у формі молока -- це всього 4-5тис.грв, а у вигляді сиру -- всього 8-10тис.грв (~мін.зарплата).
От навіть у Норвегії сир дешево коштує:
Чи були такі можливості у людей ХХст.? 🤔
Може це й не справжнє молоко та сир, а якийсь хімхарчопроп, але ж білок і калорії є.
Нерухомість.
Як вписати нерухомість у світ, що й справді, припустімо, збагатів шестикратно? (навіть з урахуванням інфляції).
Поки ще нема масових будівельних 3-D принтерів, то висока частка людської праці і у видобутку, і в будівництві.
Тому покупці стали багатші у м2 вираженні лише у тій незначній мірі, якою є частка нових здешевлючих технологій у будівництві.
А не в 6 разів як у sp чи може навіть у синтет. молоці-сирі.
І обвалу цін не буде, поки роботи не почнуть штампувати новобуди в містах, містечках і селах?
І навіть тоді -- х.з. чи буде цінопад, чи може просто підіймуть податок забудовникам і спрямують гроші на підвищення якості життя (інфраструк.)? 🤔
Але, з іншого боку, читав виття, що люди вже не розмножуються, і треба окремий будинок (не квартиру!) кожній парі, аби діточок наробили. Отже, під цим приводом можуть ціни обвалити...? 🤔
Додано: Нед 29 гру, 2024 13:43
Планирую администрировать я. Руки далеко не с жопы, в состоянии даже и готель построить ,с помощью людей,конечно. А уж убирать/чинить/селить/выселять точно смогу.
Рынок не знаю. Все сомнения понимаю и разделяю.
Тут немного недопонимание выходит. Нет цели окупить/заработать.
Есть цель свалить от оккупации,когда таковая наступит и жить за счет постояльцев в интересном месте.
Все разговоры о НАТО и Европе мимо. Там дорого и менталитет не мой. На Западной тоже не мой, но в Европе настолько не мой, что скорее всего меня оттуда депортируют
До Ивано-франковска не дойдут, свет там не отключают,хе-хе, хотя свет я и тут победил с помощью Deya.
В целом это все побалакать, так как семья по прежнему против,и мнение свое изменит скорее всего тогда, когда уже конкретно артой сносить будут. Ну,есть такие люди. Вон Харьков год КАБами херачат и шо,все выехали? Хер там.Даже куча женщин с детьми сидят.
Про смещение потоков турья на море и в забугорье услышал, вот об этом не думал,спасибо автору этого мнения. И про пик цен тоже.
Ладно,сидим в бумаге и ждем куда оно выкрутит.Быстрее бы уже хоть какая-то,но конкретика.
Додано: Нед 29 гру, 2024 15:07
За це, думаю, можна не переживати. Якщо подивитися на увесь світ, ціна нерухомості не сильно і корелює з кількістю населення та його зростанням. Адже тоді найдорожчим мало б бути житло десь у Африці та Південно-Східній Азії. А там навпаки - найдешевше у світі. Вартість житла більше корелює із розитком тієї чи іншої країни, а також з розвитком конкретного міста чи місцевості у цій країні. Є міста навіть у США, які занепадають, тож ціна нерухомості там падає. Для себе притримуюсь формули, що в місті повинна бути або робота (фабрики/заводи/офіси фінансових компаній і тп, або рекреація (наприклад, культурні явища - знамениті театри, футбольна команда, музичні фестивалі і тп, якісь природні явища - море, гори, річка і тп), а краще обидва даних фактори, ну і 3-й фактор - безпека, тоді нерухомість там точно буде в попиті.
Ще важливий формат нерухомості, щоб він підходив під сучасні потреби. От у нас на Закарпатті з кінця 80-х і майже до кінця 00-х була манія будувати величезні будинки - по 400, 500, навіть 500+ кв.м. Навіть десь у глухих селах, не кажучи вже про міста (проїдьтеся окраїнами міст Ужгород, Мукачево, Хуст, Тячів і зроумієте). А все чому, люди жили 3-ма поколіннями, це вважалось нормою, будувалось на роки. От середній портрет: сім'я 30-40 років, жили з батьками та дітьми. Треба ж побудувати хату більшу, як у сусіда? Тож вся велика родина переїздила в літню кухню і починалася епопея на 10-15 років. От зараз і стоїть багато таких 2-х/3-х поверхових будинків без штукатурки, а люди живуть і далі в літній кухні, або максимум на першому поверсі того будинку. Бо дід/баба вже померли, діти у 18 звалили і не повернуться в село/маленьке містечко, а наші герої вже постаріли, їм вже по 50-60 років, сил довести будинок до ладу вже нема, та й навіщо їм обігрівати ті 500 метрів і бігати по поверхам? І продати не продасиш, бо кому ті будинки зараз треба? В селі або на окраїні міста. Молоді потрібна локація і невелика, недорога в обсуговуванні, але інстаграмна нерухомість. Молодь вже живе окремо, а не 3-ма поколіннями. Ба більше - вже навіть часто обирають чайлд-фрі або соло життя, нема сімей по 5-10 людей, все більше по 1,2,3. Також молодь часто міняє місце проживання - міста, і навіть країни, тому якщо і купувати, то ліквідну масову нерухомість, а не таку що потім тільки якомусь любителю можна втюхати за півціни
Додано: Нед 29 гру, 2024 16:34
сидят
неимущие и безответсвенные,
и по инерции бессмысленного в нынешней ситуации их жизненного опыта верящие, что жизнь в тех местах будет "нормальной, как раньше"("надо только х#естовича избрать!")
А вообще, конечно, сейчас на лицо "два мира два детства" в настроениях, в т.ч. инвестиционных в недвижимость: Киев с окрестностями (как столица, место больших денег) плюс все области "западнее" - и все области "восточнее"
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