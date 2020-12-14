Додано: Нед 29 гру, 2024 15:07

Bobua написав: ...

Нерухомість.



Як вписати нерухомість у світ, що й справді, припустімо, збагатів шестикратно? (навіть з урахуванням інфляції).

Поки ще нема масових будівельних 3-D принтерів, то висока частка людської праці і у видобутку, і в будівництві.

Тому покупці стали багатші у м2 вираженні лише у тій незначній мірі, якою є частка нових здешевлючих технологій у будівництві.

А не в 6 разів як у sp чи може навіть у синтет. молоці-сирі.



І обвалу цін не буде, поки роботи не почнуть штампувати новобуди в містах, містечках і селах?

І навіть тоді -- х.з. чи буде цінопад, чи може просто підіймуть податок забудовникам і спрямують гроші на підвищення якості життя (інфраструк.)? 🤔

Але, з іншого боку, читав виття, що люди вже не розмножуються, і треба окремий будинок (не квартиру!) кожній парі, аби діточок наробили. Отже, під цим приводом можуть ціни обвалити...? 🤔 ...Нерухомість.Як вписати нерухомість у світ, що й справді, припустімо, збагатів шестикратно? (навіть з урахуванням інфляції).Поки ще нема масових будівельних 3-D принтерів, то висока частка людської праці і у видобутку, і в будівництві.Тому покупці стали багатші у м2 вираженні лише у тій незначній мірі, якою є частка нових здешевлючих технологій у будівництві.А не в 6 разів як у sp чи може навіть у синтет. молоці-сирі.І обвалу цін не буде, поки роботи не почнуть штампувати новобуди в містах, містечках і селах?

За це, думаю, можна не переживати. Якщо подивитися на увесь світ, ціна нерухомості не сильно і корелює з кількістю населення та його зростанням. Адже тоді найдорожчим мало б бути житло десь у Африці та Південно-Східній Азії. А там навпаки - найдешевше у світі. Вартість житла більше корелює із розитком тієї чи іншої країни, а також з розвитком конкретного міста чи місцевості у цій країні. Є міста навіть у США, які занепадають, тож ціна нерухомості там падає. Для себе притримуюсь формули, що в місті повинна бути або робота (фабрики/заводи/офіси фінансових компаній і тп, або рекреація (наприклад, культурні явища - знамениті театри, футбольна команда, музичні фестивалі і тп, якісь природні явища - море, гори, річка і тп), а краще обидва даних фактори, ну і 3-й фактор - безпека, тоді нерухомість там точно буде в попиті.Ще важливий формат нерухомості, щоб він підходив під сучасні потреби. От у нас на Закарпатті з кінця 80-х і майже до кінця 00-х була манія будувати величезні будинки - по 400, 500, навіть 500+ кв.м. Навіть десь у глухих селах, не кажучи вже про міста (проїдьтеся окраїнами міст Ужгород, Мукачево, Хуст, Тячів і зроумієте). А все чому, люди жили 3-ма поколіннями, це вважалось нормою, будувалось на роки. От середній портрет: сім'я 30-40 років, жили з батьками та дітьми. Треба ж побудувати хату більшу, як у сусіда? Тож вся велика родина переїздила в літню кухню і починалася епопея на 10-15 років. От зараз і стоїть багато таких 2-х/3-х поверхових будинків без штукатурки, а люди живуть і далі в літній кухні, або максимум на першому поверсі того будинку. Бо дід/баба вже померли, діти у 18 звалили і не повернуться в село/маленьке містечко, а наші герої вже постаріли, їм вже по 50-60 років, сил довести будинок до ладу вже нема, та й навіщо їм обігрівати ті 500 метрів і бігати по поверхам? І продати не продасиш, бо кому ті будинки зараз треба? В селі або на окраїні міста. Молоді потрібна локація і невелика, недорога в обсуговуванні, але інстаграмна нерухомість. Молодь вже живе окремо, а не 3-ма поколіннями. Ба більше - вже навіть часто обирають чайлд-фрі або соло життя, нема сімей по 5-10 людей, все більше по 1,2,3. Також молодь часто міняє місце проживання - міста, і навіть країни, тому якщо і купувати, то ліквідну масову нерухомість, а не таку що потім тільки якомусь любителю можна втюхати за півціни