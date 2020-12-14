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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Повідомлення Додано: Нед 29 гру, 2024 03:10

- якщо підняття відсоткової ставки не приборкає інфляцію (стагфляція) - економіка країни мертва - ховайте дойляри під матрас;
під матрас чи під "арєшнік™ "
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Нед 29 гру, 2024 03:12

  fox767676 написав:я думаю как минимум НАТО, старая Европа лучше чем Новая, Западное полушарие лучше чем Восточное, НОвый свет лучше Старого . А Микулин, Молдова, или даже Болгария с Польшей , это в лучшем случае полумеры


На рахунок Західної Європи можна досить довго сперечатись.
Власне, зверніть увагу на такі цікаві факти:

- є чудовий сайт (найбільш популярний до того всього) в Німеччині щодо нерухомості, на кшталт ОЛХ: https://www.immobilienscout24.de/ Корисний він тим, що окрім ціни та затрат на придбання нерухомості в ньому наведена і середня орендна плата по ній та вартість утримання (типу ОСББ) і чистий можливий дохід, який співставний з відсотками по депозитам якщо «мінусувати» витрати на утримання (амортизацію).
Інвестування в західну нерухомість - швидше про збереження від інфляції заощадженнь, ніж про прибуток;

- поцікавтесь в що вкладають гроші західні приватні пенсійні фонди - хто-хто, а вони розуміються в співвідношенні прибуток/ризик;

- цінники в Західній Європі завищенні на обʼєкти інвестування, бо заможне населення має значні заощадження, які особливо немає куди і вкладати - ставки по депозитам красномовно про це свідчать, як і по кредитам теж.
mazurkevych
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Повідомлення Додано: Нед 29 гру, 2024 13:02

  Wirująświatła написав:
  Господар Вельзевула написав:Остается Киев и как вариант- почему никто не обсуждает купить махонькую хатинку в Яремче,Татарове,Микуличине?
Под постояльцев,знамо. На хлиб буде, спрос стабильный. В цене тоже не должно упасть.
Правда минимальная халупка что бы смысл был вроде под полляма.
Но как мне кажется-тема хорошая
кто эту хорошую тему будет администрировать? Вы туда сами переедете? Или кого то наймете? Где гарантия что вас наемный менеджер не обворует? Обвешать хатынку камерами? Уже не говорю о том что тот (или другой ) рынок надо хотя бы знать для начала.

Может там не всё так шоколадно-мармеладно. Вы уверены что спрос стабильно выше предложения?

Арендуйте квартиру/дом на долгосрок и сдавайте посуточно, конечно уведомив хозяев, пусть ничего не заработаете, но хотя бы спрос увидите.

Зараз ще появилися пропозиції купувати номери в апарт готелях, а адміністрування бере на себе сам готель. Але от мені скинули пропозицію по готелю в Ужгороді (який будується). Прогнозують окупність 8 років. Заклали щомісячне завантаження до 50-60% по днях, в це ще я повірю з натяжкою. Але поставили ціну в 100 доларів за ніч за номер 23кв.м. І аргументують, що це буде престижний готель - з конференц-залом, спа та басейном. Проте я позаминулого літа якраз приїздив з супутницею у відпустку, побули декілька днів в Ужгороді, то було повно варіантів номерів і до 1500-2000грн (50дол), і більшої площі, ну без спа та басейну. А у підсумку взагалі зняли квартиру за 1000грн (25Дол) площею 40кв. Тож я їм відповів, що вірю в окупність 20 років хіба. І ще треба врахувати, що після війни та відкритті кордонів буде відкладений попит саме на закордонні тури, а також зміщення напрямків на море в Одеській, Миколаївській та Херсонській областей
The_Rebel
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Повідомлення Додано: Нед 29 гру, 2024 13:31

І ще мене смутило інше в такій схемі. Адже власник всього готелю як комплексу напевно також буде мати там певну кількість номерів (ну або його друзі/родичі і тп, котрим він рекомендував). І чи не вийде потім така ситуація, що його номери здаються з 90%ним місячним бронюванням, а мій номер чомусь ніхто не хоче бронювати (всього 20-30% в місяць)? :D
The_Rebel
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Повідомлення Додано: Нед 29 гру, 2024 13:32

  The_Rebel написав:Колись було 3 фундаментальних законів Трибеки, дослівно не пам'ятаю, але щось типу:

Трибека вся в сльозах.
Сину 16 років, грошей нема (все на КРЖН) профукала.
Що робити не знає.
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Повідомлення Додано: Нед 29 гру, 2024 13:42

  The_Rebel написав:Bobua
Може бути і перегрітим ринок акцій і при кризі впаде. А може й ні, бо американці навчилися трохи нівелювати такі кризи друкуючи мільярди новесеньких доларів, які потім треба кудись дівати. І за американською традицією вони йдуть на фондовий ринок. Але при цьому дійсно сам долар втрачає в ціні і вже не є таким же засобом збереження капіталу, яким він був у 90-х чи 00-х, наприклад. За останні 5 років інфляція долара склала 20%. Вже нічого в цьому світі нема стабільного)) Золото також за останні роки так піднялося, що має бути якась корекція, тому стрьомно туди вкладати. Глянув історичний графік срібла, то там у 80-му році воно виросло у 6 раз, а потім упало різко і 20 років був боковик. Останній пік був у 2011 рокі і хто зна, коли його буде подолано. Пам'ятаю був на форумі чувак, саме на цій гілці, вже забув нік його, то він дуже рекомендував скуповувати срібло десь у 2019 років, навіть лом (ложки, виделки, тарілки і тп) Частково був правим, срібло через рік виросло у пітора рази, але у 2020 рокі росло все підряд і набагато більшими темпами.


Знайшов в інетах також і графік SP скорегований а інфл.:

Зображення
https://www.macrotrends.net/2324/sp-500 ... chart-data

Від кінця 192х і донині.
Після 2000го ще було дві рецесії -- але далі лиш суцільний бадабум... (клац.екранку чи посилання).

Може бути і просте пояснення -- люди й справді дуже збагатіли, в рази, за останні два-три десятиліття.
Всього вдвічі за 75 років з 1929 до 1994,
Але ще аж вшестеро за наступні 30 років... 😳🙀😱

А “друк” грошей просто потрібен, аби люди мали змогу все те багатсво “потримати” в руках.

А ціни і справді значно відстали. Бо виробництво необмежене.
Для прикладу, у цьому році, навіть у нашій воюючій країні, місяча норма білків (маса*1.1) та кілокалорій (2000) у формі молока -- це всього 4-5тис.грв, а у вигляді сиру -- всього 8-10тис.грв (~мін.зарплата).
От навіть у Норвегії сир дешево коштує: https://www.numbeo.com/cost-of-living/c ... y2=Ukraine
Чи були такі можливості у людей ХХст.? 🤔
Може це й не справжнє молоко та сир, а якийсь хімхарчопроп, але ж білок і калорії є.


Нерухомість.

Як вписати нерухомість у світ, що й справді, припустімо, збагатів шестикратно? (навіть з урахуванням інфляції).
Поки ще нема масових будівельних 3-D принтерів, то висока частка людської праці і у видобутку, і в будівництві.
Тому покупці стали багатші у м2 вираженні лише у тій незначній мірі, якою є частка нових здешевлючих технологій у будівництві.
А не в 6 разів як у sp чи може навіть у синтет. молоці-сирі.

І обвалу цін не буде, поки роботи не почнуть штампувати новобуди в містах, містечках і селах?
І навіть тоді -- х.з. чи буде цінопад, чи може просто підіймуть податок забудовникам і спрямують гроші на підвищення якості життя (інфраструк.)? 🤔
Але, з іншого боку, читав виття, що люди вже не розмножуються, і треба окремий будинок (не квартиру!) кожній парі, аби діточок наробили. Отже, під цим приводом можуть ціни обвалити...? 🤔
Bobua
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Повідомлення Додано: Нед 29 гру, 2024 13:43

  Wirująświatła написав:кто эту хорошую тему будет администрировать? Вы туда сами переедете? Или кого то наймете? Где гарантия что вас наемный менеджер не обворует? Обвешать хатынку камерами? Уже не говорю о том что тот (или другой ) рынок надо хотя бы знать для начала.

Может там не всё так шоколадно-мармеладно. Вы уверены что спрос стабильно выше предложения?

Арендуйте квартиру/дом на долгосрок и сдавайте посуточно, конечно уведомив хозяев, пусть ничего не заработаете, но хотя бы спрос увидите.


Планирую администрировать я. Руки далеко не с жопы, в состоянии даже и готель построить ,с помощью людей,конечно. А уж убирать/чинить/селить/выселять точно смогу.
Рынок не знаю. Все сомнения понимаю и разделяю.
Тут немного недопонимание выходит. Нет цели окупить/заработать.
Есть цель свалить от оккупации,когда таковая наступит и жить за счет постояльцев в интересном месте.
Все разговоры о НАТО и Европе мимо. Там дорого и менталитет не мой. На Западной тоже не мой, но в Европе настолько не мой, что скорее всего меня оттуда депортируют :(
До Ивано-франковска не дойдут, свет там не отключают,хе-хе, хотя свет я и тут победил с помощью Deya.
В целом это все побалакать, так как семья по прежнему против,и мнение свое изменит скорее всего тогда, когда уже конкретно артой сносить будут. Ну,есть такие люди. Вон Харьков год КАБами херачат и шо,все выехали? Хер там.Даже куча женщин с детьми сидят.
Про смещение потоков турья на море и в забугорье услышал, вот об этом не думал,спасибо автору этого мнения. И про пик цен тоже.
Ладно,сидим в бумаге и ждем куда оно выкрутит.Быстрее бы уже хоть какая-то,но конкретика.
Господар Вельзевула
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Повідомлення Додано: Нед 29 гру, 2024 15:07

  Bobua написав:...
Нерухомість.

Як вписати нерухомість у світ, що й справді, припустімо, збагатів шестикратно? (навіть з урахуванням інфляції).
Поки ще нема масових будівельних 3-D принтерів, то висока частка людської праці і у видобутку, і в будівництві.
Тому покупці стали багатші у м2 вираженні лише у тій незначній мірі, якою є частка нових здешевлючих технологій у будівництві.
А не в 6 разів як у sp чи може навіть у синтет. молоці-сирі.

І обвалу цін не буде, поки роботи не почнуть штампувати новобуди в містах, містечках і селах?
І навіть тоді -- х.з. чи буде цінопад, чи може просто підіймуть податок забудовникам і спрямують гроші на підвищення якості життя (інфраструк.)? 🤔
Але, з іншого боку, читав виття, що люди вже не розмножуються, і треба окремий будинок (не квартиру!) кожній парі, аби діточок наробили. Отже, під цим приводом можуть ціни обвалити...? 🤔

За це, думаю, можна не переживати. Якщо подивитися на увесь світ, ціна нерухомості не сильно і корелює з кількістю населення та його зростанням. Адже тоді найдорожчим мало б бути житло десь у Африці та Південно-Східній Азії. А там навпаки - найдешевше у світі. Вартість житла більше корелює із розитком тієї чи іншої країни, а також з розвитком конкретного міста чи місцевості у цій країні. Є міста навіть у США, які занепадають, тож ціна нерухомості там падає. Для себе притримуюсь формули, що в місті повинна бути або робота (фабрики/заводи/офіси фінансових компаній і тп, або рекреація (наприклад, культурні явища - знамениті театри, футбольна команда, музичні фестивалі і тп, якісь природні явища - море, гори, річка і тп), а краще обидва даних фактори, ну і 3-й фактор - безпека, тоді нерухомість там точно буде в попиті.

Ще важливий формат нерухомості, щоб він підходив під сучасні потреби. От у нас на Закарпатті з кінця 80-х і майже до кінця 00-х була манія будувати величезні будинки - по 400, 500, навіть 500+ кв.м. Навіть десь у глухих селах, не кажучи вже про міста (проїдьтеся окраїнами міст Ужгород, Мукачево, Хуст, Тячів і зроумієте). А все чому, люди жили 3-ма поколіннями, це вважалось нормою, будувалось на роки. От середній портрет: сім'я 30-40 років, жили з батьками та дітьми. Треба ж побудувати хату більшу, як у сусіда? Тож вся велика родина переїздила в літню кухню і починалася епопея на 10-15 років. От зараз і стоїть багато таких 2-х/3-х поверхових будинків без штукатурки, а люди живуть і далі в літній кухні, або максимум на першому поверсі того будинку. Бо дід/баба вже померли, діти у 18 звалили і не повернуться в село/маленьке містечко, а наші герої вже постаріли, їм вже по 50-60 років, сил довести будинок до ладу вже нема, та й навіщо їм обігрівати ті 500 метрів і бігати по поверхам? І продати не продасиш, бо кому ті будинки зараз треба? В селі або на окраїні міста. Молоді потрібна локація і невелика, недорога в обсуговуванні, але інстаграмна нерухомість. Молодь вже живе окремо, а не 3-ма поколіннями. Ба більше - вже навіть часто обирають чайлд-фрі або соло життя, нема сімей по 5-10 людей, все більше по 1,2,3. Також молодь часто міняє місце проживання - міста, і навіть країни, тому якщо і купувати, то ліквідну масову нерухомість, а не таку що потім тільки якомусь любителю можна втюхати за півціни
The_Rebel
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Повідомлення Додано: Нед 29 гру, 2024 16:34

  Господар Вельзевула написав: семья по прежнему против,и мнение свое изменит скорее всего тогда, когда уже конкретно артой сносить будут. Ну,есть такие люди. Вон Харьков год КАБами херачат и шо,все выехали? Хер там.Даже куча женщин с детьми сидят.
сидят
неимущие и безответсвенные,
и по инерции бессмысленного в нынешней ситуации их жизненного опыта верящие, что жизнь в тех местах будет "нормальной, как раньше"("надо только х#естовича избрать!")

А вообще, конечно, сейчас на лицо "два мира два детства" в настроениях, в т.ч. инвестиционных в недвижимость: Киев с окрестностями (как столица, место больших денег) плюс все области "западнее" - и все области "восточнее"
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Нед 29 гру, 2024 20:50

Гордон каже, що завтра буде важлива зустріч і горяча фаза війни закінчиться.

Ціни догори?
Investor_K
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