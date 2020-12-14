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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 12155121561215712158
Повідомлення Додано: Нед 29 гру, 2024 20:53

  Господар Вельзевула написав:Планирую администрировать я. Руки далеко не с жопы, в состоянии даже и готель построить ,с помощью людей,конечно. А уж убирать/чинить/селить/выселять точно смогу.
Рынок не знаю. Все сомнения понимаю и разделяю.
Тут немного недопонимание выходит. Нет цели окупить/заработать.
Есть цель свалить от оккупации,когда таковая наступит и жить за счет постояльцев в интересном месте.
тогда я с вами согласен вариант хороший, поживите там годик, посмотрите по локациям, где больше, где меньше спрос/инфраструктура, подружитесь с местными аборигенами. Потом покупайте стройтесь. Иначе ошибка выйдет вам в копеечку. Например в районе Ужгорода-Мукачево полнейший депресняк, еще в самом Мукачево туристы бывают, в том же замке паланок, а по окрестностям голый голяк. Хотя там места красивые, горные реки. И народ к русскоязычным лояльный. Был по крайней мере. Я там часто бывал одно время. А во Львове даже жил 1,5 года на сыхове.
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Нед 29 гру, 2024 21:04

  Wirująświatła написав:
  Господар Вельзевула написав:Остается Киев и как вариант- почему никто не обсуждает купить махонькую хатинку в Яремче,Татарове,Микуличине?
Под постояльцев,знамо. На хлиб буде, спрос стабильный. В цене тоже не должно упасть.
Правда минимальная халупка что бы смысл был вроде под полляма.
Но как мне кажется-тема хорошая
кто эту хорошую тему будет администрировать? Вы туда сами переедете? Или кого то наймете? Где гарантия что вас наемный менеджер не обворует? Обвешать хатынку камерами? Уже не говорю о том что тот (или другой ) рынок надо хотя бы знать для начала.

Может там не всё так шоколадно-мармеладно. Вы уверены что спрос стабильно выше предложения?

Арендуйте квартиру/дом на долгосрок и сдавайте посуточно, конечно уведомив хозяев, пусть ничего не заработаете, но хотя бы спрос увидите.

Конкурувати з місцевими і з великими операторами - така собі ідея. Якщо це ваше місце на Землі і отримуєте задоволення просто від проживання там, маєте креативний підхід, то можна поєднати приємне з корисним. А оте все - вмію заселити/виселити, розетку поміняти. Ну таке собі. Там всі це вміють. І якщо вважаєте парусот тисяч уо неабиякою перевагою, то не плекайте надій. Грошей у людей зараз як у дурня фантиків. Бачив недавно, як квартири по 250 є купляють по фото з пересилкою договору поштою.
gonchik74
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