Дорогие подписчики и гости канала! В политбюро пришли к принципиальному консенсусу, о том, что войну в Украине пора заканчивать, иначе негатив, связанный с кризисом в экономике и финансовой системе России, будет грозить существованию нынешнего режима.



Дорогие подписчики и гости канала! Вчера российское руководство, по неформальным каналам, получило от команды избранного президента США Дональда Трампа, новые мирные предложения, которые должны, если не совсем устранить разногласия между Россией и Украиной в вопросах завершения войны, то существенно приблизить стороны к такому решению. В этих предложениях содержатся и дополнительные условия к российскому руководству, это отсутствие массированных ударов по энергетическою инфраструктуре территории Украины и отказ от применения "вооружений повышающих уровень эскалации". В политбюро большинство с энтузиазмом восприняло подобную инициативу. Правда, несколько человек в политбюро, которых принято считать "ястребами" выразили особое мнение по поводу этих инициатив. Они считают, что это очередные уловки со стороны США и выдвинули ответные условия. Во-первых, Украина тоже должна отказаться от поражения объектов инфраструктуры на территории России (включая Крым). И, во-вторых, до окончательного утверждения всех инициатив, украинские войска должны быть выведены с территории Курской области.



Переговоры представителей политбюро с командой Дональда Трампа набрали неплохой темп. Есть ряд наработанных предложений и стремление найти приемлемое для всех сторон решение, но есть и несколько острых тем решение которых откладывают на последний этап. Российская сторона выдвинула идею скорейшей встречи Трампа и "Путина", для закрепления договорённостей. Предварительно обсуждаемые даты, это начало марта 2025 года. Как минимум за две недели до этого должны быть остановлены боевые действия на территории Украины и в Курской области (если к тому времени там будут оставаться украинские войска). Трамп предлагает встречу "Путина" с Зеленским при его посредничестве, российское руководство настаивает на встрече исключительно с американским президентом.