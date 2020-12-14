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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1215612157121581215912160>
Повідомлення Додано: Нед 29 гру, 2024 20:53

  Господар Вельзевула написав:Планирую администрировать я. Руки далеко не с жопы, в состоянии даже и готель построить ,с помощью людей,конечно. А уж убирать/чинить/селить/выселять точно смогу.
Рынок не знаю. Все сомнения понимаю и разделяю.
Тут немного недопонимание выходит. Нет цели окупить/заработать.
Есть цель свалить от оккупации,когда таковая наступит и жить за счет постояльцев в интересном месте.
тогда я с вами согласен вариант хороший, поживите там годик, посмотрите по локациям, где больше, где меньше спрос/инфраструктура, подружитесь с местными аборигенами. Потом покупайте стройтесь. Иначе ошибка выйдет вам в копеечку. Например в районе Ужгорода-Мукачево полнейший депресняк, еще в самом Мукачево туристы бывают, в том же замке паланок, а по окрестностям голый голяк. Хотя там места красивые, горные реки. И народ к русскоязычным лояльный. Был по крайней мере. Я там часто бывал одно время. А во Львове даже жил 1,5 года на сыхове.
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Нед 29 гру, 2024 21:04

  Wirująświatła написав:
  Господар Вельзевула написав:Остается Киев и как вариант- почему никто не обсуждает купить махонькую хатинку в Яремче,Татарове,Микуличине?
Под постояльцев,знамо. На хлиб буде, спрос стабильный. В цене тоже не должно упасть.
Правда минимальная халупка что бы смысл был вроде под полляма.
Но как мне кажется-тема хорошая
кто эту хорошую тему будет администрировать? Вы туда сами переедете? Или кого то наймете? Где гарантия что вас наемный менеджер не обворует? Обвешать хатынку камерами? Уже не говорю о том что тот (или другой ) рынок надо хотя бы знать для начала.

Может там не всё так шоколадно-мармеладно. Вы уверены что спрос стабильно выше предложения?

Арендуйте квартиру/дом на долгосрок и сдавайте посуточно, конечно уведомив хозяев, пусть ничего не заработаете, но хотя бы спрос увидите.

Конкурувати з місцевими і з великими операторами - така собі ідея. Якщо це ваше місце на Землі і отримуєте задоволення просто від проживання там, маєте креативний підхід, то можна поєднати приємне з корисним. А оте все - вмію заселити/виселити, розетку поміняти. Ну таке собі. Там всі це вміють. І якщо вважаєте парусот тисяч уо неабиякою перевагою, то не плекайте надій. Грошей у людей зараз як у дурня фантиків. Бачив недавно, як квартири по 250 є купляють по фото з пересилкою договору поштою.
gonchik74
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Повідомлення Додано: Нед 29 гру, 2024 21:29

Киев по любому сценарию деребана Украины останется столицей. Даже Западный регион стоит со знаками ???, не говоря уже про юго восток страны.
Поэтому люди и покупают в Киеве квартиры. Особенно у кого бизнес налажен и он работает в онлайн режиме. Война и ковид научила многих работать именно в онлайн. В Киеве всегда есть работа, как и в любой столице мира. А значит можно кв. и сдавать в аренду.
При любом кризисе цены идут на недвиж. вниз, а потом начинают медленно расти.
Вспомним ипотечный кризис 2008г. 2005-2007г. цены просто зашкаливали, каждый день все выше и выше. Сентябрь 2008г. резко цены уходят вниз. Кто покупал недвигу в 06-07г, то очень полинял в 2008г., а у кого был нал в 2008г. мог сидя на попе ровно выбирать кв, дома по бросовым ценам. Торг иногда доходил до 50-80% от начальной цены. Сейчас Киев тоже разнобойный. Некоторые сидят с ценами по 200тыс. у.е и не уступают. Значит их не жмет или они потерялись в сег. ценах.. А кому нужны деньги, то может такую же кв. продать и за 70тыс.у.е. и даже ниже.
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Нед 29 гру, 2024 21:32

  Investor_K написав:Гордон каже, що завтра буде важлива зустріч
трампа и франта? все инсайды гордона из канала генерал свр, который гордон решил тоже монетизировать (2я буква должна быть другая)
Дорогие подписчики и гости канала! В политбюро пришли к принципиальному консенсусу, о том, что войну в Украине пора заканчивать, иначе негатив, связанный с кризисом в экономике и финансовой системе России, будет грозить существованию нынешнего режима.

Дорогие подписчики и гости канала! Вчера российское руководство, по неформальным каналам, получило от команды избранного президента США Дональда Трампа, новые мирные предложения, которые должны, если не совсем устранить разногласия между Россией и Украиной в вопросах завершения войны, то существенно приблизить стороны к такому решению. В этих предложениях содержатся и дополнительные условия к российскому руководству, это отсутствие массированных ударов по энергетическою инфраструктуре территории Украины и отказ от применения "вооружений повышающих уровень эскалации". В политбюро большинство с энтузиазмом восприняло подобную инициативу. Правда, несколько человек в политбюро, которых принято считать "ястребами" выразили особое мнение по поводу этих инициатив. Они считают, что это очередные уловки со стороны США и выдвинули ответные условия. Во-первых, Украина тоже должна отказаться от поражения объектов инфраструктуры на территории России (включая Крым). И, во-вторых, до окончательного утверждения всех инициатив, украинские войска должны быть выведены с территории Курской области.

Переговоры представителей политбюро с командой Дональда Трампа набрали неплохой темп. Есть ряд наработанных предложений и стремление найти приемлемое для всех сторон решение, но есть и несколько острых тем решение которых откладывают на последний этап. Российская сторона выдвинула идею скорейшей встречи Трампа и "Путина", для закрепления договорённостей. Предварительно обсуждаемые даты, это начало марта 2025 года. Как минимум за две недели до этого должны быть остановлены боевые действия на территории Украины и в Курской области (если к тому времени там будут оставаться украинские войска). Трамп предлагает встречу "Путина" с Зеленским при его посредничестве, российское руководство настаивает на встрече исключительно с американским президентом.
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Нед 29 гру, 2024 22:11, всього редагувалось 4 разів.
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Нед 29 гру, 2024 21:44

  gonchik74 написав: Бачив недавно, як квартири по 250 є купляють по фото з пересилкою договору поштою.
где находятся квартиры? Это типа "прокуроры-инвалиды" так покупают?
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Нед 29 гру, 2024 21:54

  Игорь Алексеевич написав:Кто покупал недвигу в 06-07г, то очень полинял в 2008г., а у кого был нал в 2008г. мог сидя на попе ровно выбирать кв, дома по бросовым ценам.
Торг иногда доходил до 50-80% от начальной цены
тогда увлекшиеся за несколько лет гиперроста перепродавцы в валютных кредитах были по самые ойой,
:mrgreen: и они ещё помнили, что в 90х делали с должниками.

Сейчас такой валютной закредитованности нет.
И вооруженные незнакомые люди к продавцам ещё не постучали. Скоро постучат.
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Повідомлення Додано: Нед 29 гру, 2024 21:57

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

gonchik74 написав:
  Wirująświatła написав:
  Господар Вельзевула написав:Остается Киев и как вариант- почему никто не обсуждает купить махонькую хатинку в Яремче,Татарове,Микуличине?
Под постояльцев,знамо. На хлиб буде, спрос стабильный. В цене тоже не должно упасть.
Правда минимальная халупка что бы смысл был вроде под полляма.
Но как мне кажется-тема хорошая
кто эту хорошую тему будет администрировать? Вы туда сами переедете? Или кого то наймете? Где гарантия что вас наемный менеджер не обворует? Обвешать хатынку камерами? Уже не говорю о том что тот (или другой ) рынок надо хотя бы знать для начала.

Может там не всё так шоколадно-мармеладно. Вы уверены что спрос стабильно выше предложения?

Арендуйте квартиру/дом на долгосрок и сдавайте посуточно, конечно уведомив хозяев, пусть ничего не заработаете, но хотя бы спрос увидите.

Конкурувати з місцевими і з великими операторами - така собі ідея. Якщо це ваше місце на Землі і отримуєте задоволення просто від проживання там, маєте креативний підхід, то можна поєднати приємне з корисним. А оте все - вмію заселити/виселити, розетку поміняти. Ну таке собі. Там всі це вміють. І якщо вважаєте парусот тисяч уо неабиякою перевагою, то не плекайте надій. Грошей у людей зараз як у дурня фантиків. Бачив недавно, як квартири по 250 є купляють по фото з пересилкою договору поштою.
Нотаріус теж по зуму? :mrgreen:
Faceless
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Повідомлення Додано: Нед 29 гру, 2024 22:09

  Faceless написав:
квартири по 250 є купляють по фото з пересилкою договору поштою.
Нотаріус теж по зуму? :mrgreen:
нотаріус? - та може то нахалбуд
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Нед 29 гру, 2024 22:32

flysoulfly
Збідовані холодним кліматом канадійці купляли в теплій Європі. Якось там туди-сюди попередній договір ганяли курʼєрською поштою. В подробиці не занурювався.
gonchik74
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Повідомлення Додано: Нед 29 гру, 2024 23:33

  The_Rebel написав:І ще мене смутило інше в такій схемі. Адже власник всього готелю як комплексу напевно також буде мати там певну кількість номерів (ну або його друзі/родичі і тп, котрим він рекомендував). І чи не вийде потім така ситуація, що його номери здаються з 90%ним місячним бронюванням, а мій номер чомусь ніхто не хоче бронювати (всього 20-30% в місяць)? :D

відкриють кордони і на дупі будуть вертіти всі їх недо-готелі. в Європі дешевше і сервіс справжній, вишколений віками
Бетон
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