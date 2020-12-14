Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Wirująświatła написав:кто эту хорошую тему будет администрировать? Вы туда сами переедете? Или кого то наймете? Где гарантия что вас наемный менеджер не обворует? Обвешать хатынку камерами? Уже не говорю о том что тот (или другой ) рынок надо хотя бы знать для начала.
Может там не всё так шоколадно-мармеладно. Вы уверены что спрос стабильно выше предложения?
Арендуйте квартиру/дом на долгосрок и сдавайте посуточно, конечно уведомив хозяев, пусть ничего не заработаете, но хотя бы спрос увидите.
Планирую администрировать я. Руки далеко не с жопы, в состоянии даже и готель построить ,с помощью людей,конечно. А уж убирать/чинить/селить/выселять точно смогу. Рынок не знаю. Все сомнения понимаю и разделяю. Тут немного недопонимание выходит. Нет цели окупить/заработать. Есть цель свалить от оккупации,когда таковая наступит и жить за счет постояльцев в интересном месте. Все разговоры о НАТО и Европе мимо. Там дорого и менталитет не мой. На Западной тоже не мой, но в Европе настолько не мой, что скорее всего меня оттуда депортируют До Ивано-франковска не дойдут, свет там не отключают,хе-хе, хотя свет я и тут победил с помощью Deya. В целом это все побалакать, так как семья по прежнему против,и мнение свое изменит скорее всего тогда, когда уже конкретно артой сносить будут. Ну,есть такие люди. Вон Харьков год КАБами херачат и шо,все выехали? Хер там.Даже куча женщин с детьми сидят. Про смещение потоков турья на море и в забугорье услышал, вот об этом не думал,спасибо автору этого мнения. И про пик цен тоже. Ладно,сидим в бумаге и ждем куда оно выкрутит.Быстрее бы уже хоть какая-то,но конкретика.
у меня точно такая идея. после войны, если она закончится, построю мини отель в Киевской области. У меня достаточно проектов небольших cabin house. Можно было бы такое сделать на западе Украины. аналогово там полно. участков тоже. Гонщик правильно пишет. отельный бизнес это постоянный маркетинг. постоянная реновация, новые идеи. сами кирпичи, розетки, кровати - пустое место, если нет креативного творческого подхода
если есть сейчас лишние бабки, рекомендую купить в Киеве пару квартир.
gonchik74 написав: Бачив недавно, як квартири по 250 є купляють по фото з пересилкою договору поштою.
где находятся квартиры? Это типа "прокуроры-инвалиды" так покупают?
Ви не уявляєте, скільки в Україні бездомних прокурорів, депутатів, міністрів і замміністрів! Населення все менше, і територія все менше, і зарплата пересічного найменша в Європі - а бездомних чиновників, яким за службу положено квартиру і пенсію 5000 дол/міс - все більше і більше! Дивізію, армію можна сформувати і звільнити Запоріжську АЕС і дві області! Парадокс самостійної території. Навіть грушевський з скоропадським здивувались би