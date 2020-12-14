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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 12157121581215912160>
Повідомлення Додано: Нед 29 гру, 2024 23:38

  Господар Вельзевула написав:
  Wirująświatła написав:кто эту хорошую тему будет администрировать? Вы туда сами переедете? Или кого то наймете? Где гарантия что вас наемный менеджер не обворует? Обвешать хатынку камерами? Уже не говорю о том что тот (или другой ) рынок надо хотя бы знать для начала.

Может там не всё так шоколадно-мармеладно. Вы уверены что спрос стабильно выше предложения?

Арендуйте квартиру/дом на долгосрок и сдавайте посуточно, конечно уведомив хозяев, пусть ничего не заработаете, но хотя бы спрос увидите.


Планирую администрировать я. Руки далеко не с жопы, в состоянии даже и готель построить ,с помощью людей,конечно. А уж убирать/чинить/селить/выселять точно смогу.
Рынок не знаю. Все сомнения понимаю и разделяю.
Тут немного недопонимание выходит. Нет цели окупить/заработать.
Есть цель свалить от оккупации,когда таковая наступит и жить за счет постояльцев в интересном месте.
Все разговоры о НАТО и Европе мимо. Там дорого и менталитет не мой. На Западной тоже не мой, но в Европе настолько не мой, что скорее всего меня оттуда депортируют :(
До Ивано-франковска не дойдут, свет там не отключают,хе-хе, хотя свет я и тут победил с помощью Deya.
В целом это все побалакать, так как семья по прежнему против,и мнение свое изменит скорее всего тогда, когда уже конкретно артой сносить будут. Ну,есть такие люди. Вон Харьков год КАБами херачат и шо,все выехали? Хер там.Даже куча женщин с детьми сидят.
Про смещение потоков турья на море и в забугорье услышал, вот об этом не думал,спасибо автору этого мнения. И про пик цен тоже.
Ладно,сидим в бумаге и ждем куда оно выкрутит.Быстрее бы уже хоть какая-то,но конкретика.

у меня точно такая идея.
после войны, если она закончится, построю мини отель в Киевской области. У меня достаточно проектов небольших cabin house.
Можно было бы такое сделать на западе Украины. аналогово там полно. участков тоже.
Гонщик правильно пишет. отельный бизнес это постоянный маркетинг. постоянная реновация, новые идеи. сами кирпичи, розетки, кровати - пустое место, если нет креативного творческого подхода

если есть сейчас лишние бабки, рекомендую купить в Киеве пару квартир.
Бетон
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Повідомлення Додано: Нед 29 гру, 2024 23:58

  Бетон написав:У меня достаточно проектов небольших cabin house.

Типа такого?
https://www.olx.ua/d/uk/obyavlenie/budi ... Ou45f.html
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Пон 30 гру, 2024 00:06

  Wirująświatła написав:
  Бетон написав:У меня достаточно проектов небольших cabin house.

Типа такого?
https://www.olx.ua/d/uk/obyavlenie/budi ... Ou45f.html

ни в коем случае. никакого гуцульского нарратива.
никаких опилок вместо нормальных стен.
никаких гномских бойниц вместо панорамных окон

https://ibb.co/4s9mnfF
Бетон
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Повідомлення Додано: Пон 30 гру, 2024 00:07

Бетон кто будет с плоской крыши снег скидывать?
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Пон 30 гру, 2024 00:11

  Бетон написав:
  Wirująświatła написав:
  Бетон написав:У меня достаточно проектов небольших cabin house.

Типа такого?
https://www.olx.ua/d/uk/obyavlenie/budi ... Ou45f.html

ни в коем случае. никакого гуцульского нарратива.
никаких опилок вместо нормальных стен.
никаких гномских бойниц вместо панорамных окон

https://ibb.co/4s9mnfF

В подвале обязательно кавалирку. Спрос есть!
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Пон 30 гру, 2024 00:20

  Wirująświatła написав:Бетон кто будет с плоской крыши снег скидывать?

пусть лежит себе снег.
это ж пример
скатная, плоская. на плоской газон и летом загорать можно.

смотри какие щас отели в буковеле
https://cf.bstatic.com/xdata/images/hot ... 80&o=&hp=1
Бетон
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Повідомлення Додано: Пон 30 гру, 2024 00:20

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Wirująświatła написав:
  Бетон написав:У меня достаточно проектов небольших cabin house.

Типа такого?
https://www.olx.ua/d/uk/obyavlenie/budi ... Ou45f.html
При площі менше 30м заявляють про 3 кімнати і с/в. Схоже, кімнати як купе поїзда, і с/в теж
Faceless
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Повідомлення Додано: Пон 30 гру, 2024 00:22

  Hotab написав:
  Бетон написав:
  Бетон написав:У меня достаточно проектов небольших cabin house.

Типа такого?
https://www.olx.ua/d/uk/obyavlenie/budi ... Ou45f.html
ни в коем случае. никакого гуцульского нарратива.
никаких опилок вместо нормальных стен.
никаких гномских бойниц вместо панорамных окон

https://ibb.co/4s9mnfF

В подвале обязательно кавалирку. Спрос есть!

на вас оказало неизгладимое впечатление общение с флайманом)
Бетон
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Повідомлення Додано: Пон 30 гру, 2024 00:23

Минулого року про себе гучно заявив Chicago Atlantic Trident. Але де ж її очікувані інвестиції, зокрема, в київську житлову нерухомість. Вже 2025 на носу. Може перспективи змінились?
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Повідомлення Додано: Пон 30 гру, 2024 00:27

  flysoulfly написав:
  gonchik74 написав: Бачив недавно, як квартири по 250 є купляють по фото з пересилкою договору поштою.
где находятся квартиры? Это типа "прокуроры-инвалиды" так покупают?

Ви не уявляєте, скільки в Україні бездомних прокурорів, депутатів, міністрів і замміністрів!
Населення все менше, і територія все менше, і зарплата пересічного найменша в Європі - а бездомних чиновників, яким за службу положено квартиру і пенсію 5000 дол/міс - все більше і більше!
Дивізію, армію можна сформувати і звільнити Запоріжську АЕС і дві області!
Парадокс самостійної території.
Навіть грушевський з скоропадським здивувались би :o
Frant
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