Бетон написав:Господар Вельзевула написав:Wirująświatła написав:кто эту хорошую тему будет администрировать? Вы туда сами переедете? Или кого то наймете? Где гарантия что вас наемный менеджер не обворует? Обвешать хатынку камерами? Уже не говорю о том что тот (или другой ) рынок надо хотя бы знать для начала.
Может там не всё так шоколадно-мармеладно. Вы уверены что спрос стабильно выше предложения?
Арендуйте квартиру/дом на долгосрок и сдавайте посуточно, конечно уведомив хозяев, пусть ничего не заработаете, но хотя бы спрос увидите.
Планирую администрировать я. Руки далеко не с жопы, в состоянии даже и готель построить ,с помощью людей,конечно. А уж убирать/чинить/селить/выселять точно смогу.
Рынок не знаю. Все сомнения понимаю и разделяю.
Тут немного недопонимание выходит. Нет цели окупить/заработать.
Есть цель свалить от оккупации,когда таковая наступит и жить за счет постояльцев в интересном месте.
Все разговоры о НАТО и Европе мимо. Там дорого и менталитет не мой. На Западной тоже не мой, но в Европе настолько не мой, что скорее всего меня оттуда депортируют
До Ивано-франковска не дойдут, свет там не отключают,хе-хе, хотя свет я и тут победил с помощью Deya.
В целом это все побалакать, так как семья по прежнему против,и мнение свое изменит скорее всего тогда, когда уже конкретно артой сносить будут. Ну,есть такие люди. Вон Харьков год КАБами херачат и шо,все выехали? Хер там.Даже куча женщин с детьми сидят.
Про смещение потоков турья на море и в забугорье услышал, вот об этом не думал,спасибо автору этого мнения. И про пик цен тоже.
Ладно,сидим в бумаге и ждем куда оно выкрутит.Быстрее бы уже хоть какая-то,но конкретика.
у меня точно такая идея.
после войны, если она закончится, построю мини отель в Киевской области. У меня достаточно проектов небольших cabin house.
Можно было бы такое сделать на западе Украины. аналогово там полно. участков тоже.
Гонщик правильно пишет. отельный бизнес это постоянный маркетинг. постоянная реновация, новые идеи. сами кирпичи, розетки, кровати - пустое место, если нет креативного творческого подхода
если есть сейчас лишние бабки, рекомендую купить в Киеве пару квартир.
никогда не понимал, кто клиенты отелей в Киевской области, когда за несколько часов можно доехать до моря или на самолете на выходные слетать в Европу до войны.
в чем понт? красот природных тут нету, куковать в месте, где на всем сэкономили и предоставляют любительский сервис за конский ценник среди частного сектора вперемешку с автомойками?
в карпаты хоть приехал, то там и походы, и горы красивые, и лыжи, и всякие водопады посмотреть, чаны там эти везде давно и тд
на поезде с Киева за ночь доезжаешь до Ворохты, там с таксистом договорился и он везде возит
ну или на своей машине
но печально то, что реально люксового жилья практически нет. даже задорого.
один эконом-класс повсеместно, под стать клиентуре.