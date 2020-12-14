RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 12157121581215912160
Повідомлення Додано: Пон 30 гру, 2024 02:02

  Бетон написав:
  Господар Вельзевула написав:
  Wirująświatła написав:кто эту хорошую тему будет администрировать? Вы туда сами переедете? Или кого то наймете? Где гарантия что вас наемный менеджер не обворует? Обвешать хатынку камерами? Уже не говорю о том что тот (или другой ) рынок надо хотя бы знать для начала.

Может там не всё так шоколадно-мармеладно. Вы уверены что спрос стабильно выше предложения?

Арендуйте квартиру/дом на долгосрок и сдавайте посуточно, конечно уведомив хозяев, пусть ничего не заработаете, но хотя бы спрос увидите.


Планирую администрировать я. Руки далеко не с жопы, в состоянии даже и готель построить ,с помощью людей,конечно. А уж убирать/чинить/селить/выселять точно смогу.
Рынок не знаю. Все сомнения понимаю и разделяю.
Тут немного недопонимание выходит. Нет цели окупить/заработать.
Есть цель свалить от оккупации,когда таковая наступит и жить за счет постояльцев в интересном месте.
Все разговоры о НАТО и Европе мимо. Там дорого и менталитет не мой. На Западной тоже не мой, но в Европе настолько не мой, что скорее всего меня оттуда депортируют :(
До Ивано-франковска не дойдут, свет там не отключают,хе-хе, хотя свет я и тут победил с помощью Deya.
В целом это все побалакать, так как семья по прежнему против,и мнение свое изменит скорее всего тогда, когда уже конкретно артой сносить будут. Ну,есть такие люди. Вон Харьков год КАБами херачат и шо,все выехали? Хер там.Даже куча женщин с детьми сидят.
Про смещение потоков турья на море и в забугорье услышал, вот об этом не думал,спасибо автору этого мнения. И про пик цен тоже.
Ладно,сидим в бумаге и ждем куда оно выкрутит.Быстрее бы уже хоть какая-то,но конкретика.

у меня точно такая идея.
после войны, если она закончится, построю мини отель в Киевской области. У меня достаточно проектов небольших cabin house.
Можно было бы такое сделать на западе Украины. аналогово там полно. участков тоже.
Гонщик правильно пишет. отельный бизнес это постоянный маркетинг. постоянная реновация, новые идеи. сами кирпичи, розетки, кровати - пустое место, если нет креативного творческого подхода

если есть сейчас лишние бабки, рекомендую купить в Киеве пару квартир.


никогда не понимал, кто клиенты отелей в Киевской области, когда за несколько часов можно доехать до моря или на самолете на выходные слетать в Европу до войны.
в чем понт? красот природных тут нету, куковать в месте, где на всем сэкономили и предоставляют любительский сервис за конский ценник среди частного сектора вперемешку с автомойками?
в карпаты хоть приехал, то там и походы, и горы красивые, и лыжи, и всякие водопады посмотреть, чаны там эти везде давно и тд
на поезде с Киева за ночь доезжаешь до Ворохты, там с таксистом договорился и он везде возит
ну или на своей машине
но печально то, что реально люксового жилья практически нет. даже задорого.
один эконом-класс повсеместно, под стать клиентуре.
smdtranz
Аватар користувача
 
Повідомлень: 529
З нами з: 05.08.13
Подякував: 12 раз.
Подякували: 91 раз.
 
Профіль
 
1
Повідомлення Додано: Пон 30 гру, 2024 02:19

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

smdtranz написав:никогда не понимал, кто клиенты отелей в Киевской области.


перелюбники, звісно, ви як дитина мала)
прабатьком цього сегменту в середині 90х був такий собі пансіонат Сонячний на річці Козин по Обухівській трасі, цікаво, тут є хтось, хто його ще памʼятає?)
кого я там тоді тільки не бачив, кого тільки не зустрічав)
kingkongovets
Аватар користувача
 
Повідомлень: 11511
З нами з: 05.06.16
Подякував: 1316 раз.
Подякували: 2692 раз.
 
Профіль
 
1
Повідомлення Додано: Пон 30 гру, 2024 09:24

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

не ну как места для встреч для секса то оно понятно, тогда там важнее возможность снять номер на 2 часа, доступ без ресепшена по кодовому замку, например, ну и локация, чтоб в глушь не ехать.
ну и конечно же договориться с ближайшими ночными бабочками, чтобы клиентов именно к вам везли за откат :mrgreen:
smdtranz
Аватар користувача
 
Повідомлень: 529
З нами з: 05.08.13
Подякував: 12 раз.
Подякували: 91 раз.
 
Профіль
 
1
Повідомлення Додано: Пон 30 гру, 2024 09:48

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

smdtranz написав:не ну как места для встреч для секса то оно понятно, тогда там важнее возможность снять номер на 2 часа, доступ без ресепшена по кодовому замку, например, ну и локация, чтоб в глушь не ехать.
ну и конечно же договориться с ближайшими ночными бабочками, чтобы клиентов именно к вам везли за откат :mrgreen:
я чому Сонячний, який був піонером цього двіжу 30 років тому згадав - бо він тоді був реально першим і на той період єдиним таким місцем з «євроремонтом», зручною локацією, більш менш нормальною кухнею та сервісом і тому туди на той час ломилися усі
а зараз це вже давно бізнес умовних «чистильщиків взуття», від погодинних апартментів в жилому фонді до численних готелей в самому Києві, та навколо нього
kingkongovets
Аватар користувача
 
Повідомлень: 11511
З нами з: 05.06.16
Подякував: 1316 раз.
Подякували: 2692 раз.
 
Профіль
 
1
Повідомлення Додано: Пон 30 гру, 2024 10:05

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

а, ну і ще ж є там усялякі корпоративи/семінари/курси/інтенсиви і інші колективні заходи з передчасним бронюванням, але там вже опт, скидки ітеде

зи: перше правило готельного бізнесу - щоб вийти на прибуток номерів має бути не менше 50
Востаннє редагувалось kingkongovets в Пон 30 гру, 2024 10:11, всього редагувалось 1 раз.
kingkongovets
Аватар користувача
 
Повідомлень: 11511
З нами з: 05.06.16
Подякував: 1316 раз.
Подякували: 2692 раз.
 
Профіль
 
1
Повідомлення Додано: Пон 30 гру, 2024 13:17

  Faceless написав:
Wirująświatła написав:
  Бетон написав:У меня достаточно проектов небольших cabin house.

Типа такого?
https://www.olx.ua/d/uk/obyavlenie/budi ... Ou45f.html
При площі менше 30м заявляють про 3 кімнати і с/в. Схоже, кімнати як купе поїзда, і с/в теж

про 3 комнаты наверное невнимательный копипаст с другого объявления, там есть планировка на 7м фото

тут правда не 30 а 45 но уже сдают в аренду
https://www.olx.ua/d/uk/obyavlenie/oren ... VRAzS.html

для зимнего проживания не подходит, обогреть деревянный ящик электричеством выльеться в немалую сумму, а как отель вполне норм. если локация не понравилась переехал вместе с домом в другую.

я чуть было не купил под такой отель землю в 6 км от осокорков, остановило отсутствие там инфраструктуры и то что горит это хозяйство хорошо.
Wirująświatła
Аватар користувача
 
Повідомлень: 26739
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2419 раз.
Подякували: 3398 раз.
 
Профіль
 
3
Повідомлення Додано: Пон 30 гру, 2024 13:38

  Wirująświatła написав:
  Faceless написав:
Wirująświatła написав:Типа такого?
https://www.olx.ua/d/uk/obyavlenie/budi ... Ou45f.html
При площі менше 30м заявляють про 3 кімнати і с/в. Схоже, кімнати як купе поїзда, і с/в теж

про 3 комнаты наверное невнимательный копипаст с другого объявления, там есть планировка на 7м фото

тут правда не 30 а 45 но уже сдают в аренду
https://www.olx.ua/d/uk/obyavlenie/oren ... VRAzS.html

для зимнего проживания не подходит, обогреть деревянный ящик электричеством выльеться в немалую сумму, а как отель вполне норм. если локация не понравилась переехал вместе с домом в другую.

я чуть было не купил под такой отель землю в 6 км от осокорков, остановило отсутствие там инфраструктуры и то что горит это хозяйство хорошо.

Бомбезний ірпенятник!
  Wirująświatła написав:тут правда не 30 а 45 но уже сдают в аренду

Здали?
Є попит?
Щось недешево, 10 000 грн/міс за будку. :mrgreen:
Якщо виходити з окупності 200-250 оренд , то будці ціна 50 000 - 62 500 доларів :mrgreen:
Востаннє редагувалось Frant в Пон 30 гру, 2024 13:42, всього редагувалось 1 раз.
Frant
Аватар користувача
 
Повідомлень: 23996
З нами з: 12.09.11
Подякував: 1718 раз.
Подякували: 2561 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Пон 30 гру, 2024 14:01

  Frant написав:Якщо виходити з окупності 200-250 оренд , то будці ціна 50 000 - 62 500 доларів
а стоимость земли пан франт посчитал? 12куе/сотка если шо. минимальный лот что я видел = 3 сотки. В основном от 5 до 10.
Wirująświatła
Аватар користувача
 
Повідомлень: 26739
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2419 раз.
Подякували: 3398 раз.
 
Профіль
 
3
Повідомлення Додано: Пон 30 гру, 2024 14:13

  Wirująświatła написав:
  Frant написав:Якщо виходити з окупності 200-250 оренд , то будці ціна 50 000 - 62 500 доларів
а стоимость земли пан франт посчитал? 12куе/сотка если шо. минимальный лот что я видел = 3 сотки. В основном от 5 до 10.

За Ірпенем, в полі - сотка землі 12 000 доларів???? Гектар 1 200 000 доларів? Щось вельми жирно?
https://www.olx.ua/d/uk/obyavlenie/oren ... VRAzS.html
Якісь задворки єпенів. Навіть не промзона.
Ти би краще про купівлю б/у Ланоса розказала. Вдалось реалізувати свою мрію?

"Франт" пишеться з великої букви. :mrgreen:
Frant
Аватар користувача
 
Повідомлень: 23996
З нами з: 12.09.11
Подякував: 1718 раз.
Подякували: 2561 раз.
 
Профіль
 
  #<1 ... 12157121581215912160
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 3 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві 1 ... 2511, 2512, 2513
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 19:52
25125 16785826
Переглянути останнє повідомлення
Сер 25 гру, 2024 10:42
Миша-клиент
Де краще купити квартиру - передмісті чи хрущовці в Києві 1 ... 136, 137, 138
Anonymous » Нед 15 тра, 2011 04:06
1374 5485965
Переглянути останнє повідомлення
Нед 08 вер, 2024 22:41
Frant
Квартири, недорого. Найдоступніше житло в київських новобудо
Ірина_ » Пон 14 гру, 2020 20:29
3 57772
Переглянути останнє повідомлення
Пон 11 жов, 2021 18:05
_Klim

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
А-Банк (2136)
30.12.2024 13:23
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.