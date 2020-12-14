Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Wirująświatła написав:кто эту хорошую тему будет администрировать? Вы туда сами переедете? Или кого то наймете? Где гарантия что вас наемный менеджер не обворует? Обвешать хатынку камерами? Уже не говорю о том что тот (или другой ) рынок надо хотя бы знать для начала.
Может там не всё так шоколадно-мармеладно. Вы уверены что спрос стабильно выше предложения?
Арендуйте квартиру/дом на долгосрок и сдавайте посуточно, конечно уведомив хозяев, пусть ничего не заработаете, но хотя бы спрос увидите.
Планирую администрировать я. Руки далеко не с жопы, в состоянии даже и готель построить ,с помощью людей,конечно. А уж убирать/чинить/селить/выселять точно смогу. Рынок не знаю. Все сомнения понимаю и разделяю. Тут немного недопонимание выходит. Нет цели окупить/заработать. Есть цель свалить от оккупации,когда таковая наступит и жить за счет постояльцев в интересном месте. Все разговоры о НАТО и Европе мимо. Там дорого и менталитет не мой. На Западной тоже не мой, но в Европе настолько не мой, что скорее всего меня оттуда депортируют До Ивано-франковска не дойдут, свет там не отключают,хе-хе, хотя свет я и тут победил с помощью Deya. В целом это все побалакать, так как семья по прежнему против,и мнение свое изменит скорее всего тогда, когда уже конкретно артой сносить будут. Ну,есть такие люди. Вон Харьков год КАБами херачат и шо,все выехали? Хер там.Даже куча женщин с детьми сидят. Про смещение потоков турья на море и в забугорье услышал, вот об этом не думал,спасибо автору этого мнения. И про пик цен тоже. Ладно,сидим в бумаге и ждем куда оно выкрутит.Быстрее бы уже хоть какая-то,но конкретика.
у меня точно такая идея. после войны, если она закончится, построю мини отель в Киевской области. У меня достаточно проектов небольших cabin house. Можно было бы такое сделать на западе Украины. аналогово там полно. участков тоже. Гонщик правильно пишет. отельный бизнес это постоянный маркетинг. постоянная реновация, новые идеи. сами кирпичи, розетки, кровати - пустое место, если нет креативного творческого подхода
если есть сейчас лишние бабки, рекомендую купить в Киеве пару квартир.
никогда не понимал, кто клиенты отелей в Киевской области, когда за несколько часов можно доехать до моря или на самолете на выходные слетать в Европу до войны. в чем понт? красот природных тут нету, куковать в месте, где на всем сэкономили и предоставляют любительский сервис за конский ценник среди частного сектора вперемешку с автомойками? в карпаты хоть приехал, то там и походы, и горы красивые, и лыжи, и всякие водопады посмотреть, чаны там эти везде давно и тд на поезде с Киева за ночь доезжаешь до Ворохты, там с таксистом договорился и он везде возит ну или на своей машине но печально то, что реально люксового жилья практически нет. даже задорого. один эконом-класс повсеместно, под стать клиентуре.
smdtranz написав:никогда не понимал, кто клиенты отелей в Киевской области.
перелюбники, звісно, ви як дитина мала) прабатьком цього сегменту в середині 90х був такий собі пансіонат Сонячний на річці Козин по Обухівській трасі, цікаво, тут є хтось, хто його ще памʼятає?) кого я там тоді тільки не бачив, кого тільки не зустрічав)
не ну как места для встреч для секса то оно понятно, тогда там важнее возможность снять номер на 2 часа, доступ без ресепшена по кодовому замку, например, ну и локация, чтоб в глушь не ехать. ну и конечно же договориться с ближайшими ночными бабочками, чтобы клиентов именно к вам везли за откат
smdtranz написав:не ну как места для встреч для секса то оно понятно, тогда там важнее возможность снять номер на 2 часа, доступ без ресепшена по кодовому замку, например, ну и локация, чтоб в глушь не ехать. ну и конечно же договориться с ближайшими ночными бабочками, чтобы клиентов именно к вам везли за откат
я чому Сонячний, який був піонером цього двіжу 30 років тому згадав - бо він тоді був реально першим і на той період єдиним таким місцем з «євроремонтом», зручною локацією, більш менш нормальною кухнею та сервісом і тому туди на той час ломилися усі а зараз це вже давно бізнес умовних «чистильщиків взуття», від погодинних апартментів в жилому фонді до численних готелей в самому Києві, та навколо нього
smdtranz написав:не ну как места для встреч для секса то оно понятно, тогда там важнее возможность снять номер на 2 часа, доступ без ресепшена по кодовому замку, например, ну и локация, чтоб в глушь не ехать. ну и конечно же договориться с ближайшими ночными бабочками, чтобы клиентов именно к вам везли за откат
В Карпаты пока доедешь офигеть можно. Разный отдых. У меня снимал айтишник, мозги под пение птичек проветрить. В Киевской области тоже природа красивая. смена обстановки, но недалеко от Киева. всё это пользуется спросом.