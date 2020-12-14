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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 30 гру, 2024 18:58
Frant написав:
2024 пройшов під символом глобального здешевлення цін Кржн.
-25% на недорогий сегмент, і , очевидно -30...-35% на преміальний.
Дачі, будинки піду Києвом (особливо 3-4 поверхи, площею більше 250 м2) - знкцінились чи не в 2 рази.
Так дєржать, господа крєпкіє бесхозяйствєнніков!
Наступний 2025 рік буде ще печальніший для власників української нерухомості.
А що буде дорожче?
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