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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 12157121581215912160
Повідомлення Додано: Пон 30 гру, 2024 13:17

  Faceless написав:
Wirująświatła написав:
  Бетон написав:У меня достаточно проектов небольших cabin house.

Типа такого?
https://www.olx.ua/d/uk/obyavlenie/budi ... Ou45f.html
При площі менше 30м заявляють про 3 кімнати і с/в. Схоже, кімнати як купе поїзда, і с/в теж

про 3 комнаты наверное невнимательный копипаст с другого объявления, там есть планировка на 7м фото

тут правда не 30 а 45 но уже сдают в аренду
https://www.olx.ua/d/uk/obyavlenie/oren ... VRAzS.html

для зимнего проживания не подходит, обогреть деревянный ящик электричеством выльеться в немалую сумму, а как отель вполне норм. если локация не понравилась переехал вместе с домом в другую.

я чуть было не купил под такой отель землю в 6 км от осокорков, остановило отсутствие там инфраструктуры и то что горит это хозяйство хорошо.
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Пон 30 гру, 2024 14:01

  Frant написав:Якщо виходити з окупності 200-250 оренд , то будці ціна 50 000 - 62 500 доларів
а стоимость земли пан франт посчитал? 12куе/сотка если шо. минимальный лот что я видел = 3 сотки. В основном от 5 до 10.
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Повідомлення Додано: Пон 30 гру, 2024 23:21

Курс гривны 42 за долар.
Дорожай???
Frant
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Повідомлення Додано: Вів 31 гру, 2024 00:05

  Frant написав:Курс гривны 42 за долар.
Дорожай???

отлично. сдам доллары дороже.
якби 100 було було б ще краще
Бетон
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Повідомлення Додано: Вів 31 гру, 2024 01:03

  Бетон написав:
  Frant написав:Курс гривны 42 за долар.
Дорожай???

отлично. сдам доллары дороже.
якби 100 було було б ще краще


Після війни не здивуюсь і 100 гривень за долар.
Хомякоид
 
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