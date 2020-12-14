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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 12157121581215912160
Повідомлення Додано: Пон 30 гру, 2024 13:17

  Faceless написав:
Wirująświatła написав:
  Бетон написав:У меня достаточно проектов небольших cabin house.

Типа такого?
https://www.olx.ua/d/uk/obyavlenie/budi ... Ou45f.html
При площі менше 30м заявляють про 3 кімнати і с/в. Схоже, кімнати як купе поїзда, і с/в теж

про 3 комнаты наверное невнимательный копипаст с другого объявления, там есть планировка на 7м фото

тут правда не 30 а 45 но уже сдают в аренду
https://www.olx.ua/d/uk/obyavlenie/oren ... VRAzS.html

для зимнего проживания не подходит, обогреть деревянный ящик электричеством выльеться в немалую сумму, а как отель вполне норм. если локация не понравилась переехал вместе с домом в другую.

я чуть было не купил под такой отель землю в 6 км от осокорков, остановило отсутствие там инфраструктуры и то что горит это хозяйство хорошо.
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Пон 30 гру, 2024 14:01

  Frant написав:Якщо виходити з окупності 200-250 оренд , то будці ціна 50 000 - 62 500 доларів
а стоимость земли пан франт посчитал? 12куе/сотка если шо. минимальный лот что я видел = 3 сотки. В основном от 5 до 10.
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Пон 30 гру, 2024 23:21

Курс гривны 42 за долар.
Дорожай???
Frant
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Повідомлення Додано: Вів 31 гру, 2024 00:05

  Frant написав:Курс гривны 42 за долар.
Дорожай???

отлично. сдам доллары дороже.
якби 100 було було б ще краще
Бетон
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2
Повідомлення Додано: Вів 31 гру, 2024 01:03

  Бетон написав:
  Frant написав:Курс гривны 42 за долар.
Дорожай???

отлично. сдам доллары дороже.
якби 100 було було б ще краще


Після війни не здивуюсь і 100 гривень за долар.
Хомякоид
 
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1
Повідомлення Додано: Вів 31 гру, 2024 03:55

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

С таким количеством Круп и Борисовых резкой девальвации как осенью 98го/весна14-весна15 не будет
И даже хрющ, но с ремонтом и арендаторами, никто в гривне фиксировать при продаже не будет.
Конечно в плохом месте(да и в нормальном тоже) но под ремонт и при предаварийном состоянии цена с торгом может быть и зафиксирована в гривне. Но тогда и цена ремонта(бомжремонта) может быть выше цены метра и намного.
Или вы думаете что в Виннице, Киеве, Днепре, Одессе после 3х кратного девала аля 14/15 начнут на 3D принтерах штамповать массивы скворечников по 300уе/метр под аренду чистильщикам сапог?
барабашов
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Повідомлення Додано: Вів 31 гру, 2024 08:02

  барабашов написав:С таким количеством Круп и Борисовых резкой девальвации как осенью 98го/весна14-весна15 не будет
И даже хрющ, но с ремонтом и арендаторами, никто в гривне фиксировать при продаже не будет.
Конечно в плохом месте(да и в нормальном тоже) но под ремонт и при предаварийном состоянии цена с торгом может быть и зафиксирована в гривне. Но тогда и цена ремонта(бомжремонта) может быть выше цены метра и намного.
Или вы думаете что в Виннице, Киеве, Днепре, Одессе после 3х кратного девала аля 14/15 начнут на 3D принтерах штамповать массивы скворечников по 300уе/метр под аренду чистильщикам сапог?

Все залежить від того, чи зможе Трамп навести порядок серед зермаків. Чи змусить їх провести непопулярні рішення, чи зелені шашличники далі будуть дерибанити територію.
Девальвація гривни буде, і суттєва. Вже зараз реальний курс 120, не менше.
Але за рахунок допомоги ЄС - його тримають фіксованим. Щоб нароТ не роптав на тяготи війни.
Всі повинні працювати на благо фронту.
А не їсти шашлики в кабаках чи стояти в автокорках.

Власне, питання просте.
Чи зможуть pridurki створити і масшабувати виробництво балістичних ракет і дальніх БПЛА?

Відповідь очевидна, тому й результати будуть відомі, для наслідників скоропадського, грушевського, вінниченки і махна.
Frant
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