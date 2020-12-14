Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
С таким количеством Круп и Борисовых резкой девальвации как осенью 98го/весна14-весна15 не будет И даже хрющ, но с ремонтом и арендаторами, никто в гривне фиксировать при продаже не будет. Конечно в плохом месте(да и в нормальном тоже) но под ремонт и при предаварийном состоянии цена с торгом может быть и зафиксирована в гривне. Но тогда и цена ремонта(бомжремонта) может быть выше цены метра и намного. Или вы думаете что в Виннице, Киеве, Днепре, Одессе после 3х кратного девала аля 14/15 начнут на 3D принтерах штамповать массивы скворечников по 300уе/метр под аренду чистильщикам сапог?
барабашов написав:С таким количеством Круп и Борисовых резкой девальвации как осенью 98го/весна14-весна15 не будет И даже хрющ, но с ремонтом и арендаторами, никто в гривне фиксировать при продаже не будет. Конечно в плохом месте(да и в нормальном тоже) но под ремонт и при предаварийном состоянии цена с торгом может быть и зафиксирована в гривне. Но тогда и цена ремонта(бомжремонта) может быть выше цены метра и намного. Или вы думаете что в Виннице, Киеве, Днепре, Одессе после 3х кратного девала аля 14/15 начнут на 3D принтерах штамповать массивы скворечников по 300уе/метр под аренду чистильщикам сапог?
Все залежить від того, чи зможе Трамп навести порядок серед зермаків. Чи змусить їх провести непопулярні рішення, чи зелені шашличники далі будуть дерибанити територію. Девальвація гривни буде, і суттєва. Вже зараз реальний курс 120, не менше. Але за рахунок допомоги ЄС - його тримають фіксованим. Щоб нароТ не роптав на тяготи війни. Всі повинні працювати на благо фронту. А не їсти шашлики в кабаках чи стояти в автокорках.
Власне, питання просте. Чи зможуть pridurki створити і масшабувати виробництво балістичних ракет і дальніх БПЛА?
Відповідь очевидна, тому й результати будуть відомі, для наслідників скоропадського, грушевського, вінниченки і махна.