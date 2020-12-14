Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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С таким количеством Круп и Борисовых резкой девальвации как осенью 98го/весна14-весна15 не будет И даже хрющ, но с ремонтом и арендаторами, никто в гривне фиксировать при продаже не будет. Конечно в плохом месте(да и в нормальном тоже) но под ремонт и при предаварийном состоянии цена с торгом может быть и зафиксирована в гривне. Но тогда и цена ремонта(бомжремонта) может быть выше цены метра и намного. Или вы думаете что в Виннице, Киеве, Днепре, Одессе после 3х кратного девала аля 14/15 начнут на 3D принтерах штамповать массивы скворечников по 300уе/метр под аренду чистильщикам сапог?