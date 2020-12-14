Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 30 гру, 2024 13:17
Faceless написав:
При площі менше 30м заявляють про 3 кімнати і с/в. Схоже, кімнати як купе поїзда, і с/в теж
про 3 комнаты наверное невнимательный копипаст с другого объявления, там есть планировка на 7м фото
тут правда не 30 а 45 но уже сдают в аренду
https://www.olx.ua/d/uk/obyavlenie/oren ... VRAzS.html
для зимнего проживания не подходит, обогреть деревянный ящик электричеством выльеться в немалую сумму, а как отель вполне норм. если локация не понравилась переехал вместе с домом в другую.
я чуть было не купил под такой отель землю в 6 км от осокорков, остановило отсутствие там инфраструктуры и то что горит это хозяйство хорошо.
Wirująświatła
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Додано: Пон 30 гру, 2024 14:01
Frant написав:
Якщо виходити з окупності 200-250 оренд , то будці ціна 50 000 - 62 500 доларів
а стоимость земли пан франт посчитал? 12куе/сотка если шо. минимальный лот что я видел = 3 сотки. В основном от 5 до 10.
Wirująświatła
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Додано: Пон 30 гру, 2024 23:21
Курс гривны 42 за долар.
Дорожай???
Frant
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Додано: Вів 31 гру, 2024 00:05
Frant написав:
Курс гривны 42 за долар.
Дорожай???
отлично. сдам доллары дороже.
якби 100 було було б ще краще
Бетон
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Додано: Вів 31 гру, 2024 01:03
Бетон написав: Frant написав:
Курс гривны 42 за долар.
Дорожай???
отлично. сдам доллары дороже.
якби 100 було було б ще краще
Після війни не здивуюсь і 100 гривень за долар.
Хомякоид
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Додано: Вів 31 гру, 2024 03:55
С таким количеством Круп и Борисовых резкой девальвации как осенью 98го/весна14-весна15 не будет
И даже хрющ, но с ремонтом и арендаторами, никто в гривне фиксировать при продаже не будет. Конечно в плохом месте(да и в нормальном тоже) но под ремонт и при предаварийном состоянии цена с торгом может быть и зафиксирована в гривне. Но тогда и цена ремонта(бомжремонта) может быть выше цены метра и намного. Или вы думаете что в Виннице, Киеве, Днепре, Одессе после 3х кратного девала аля 14/15 начнут на 3D принтерах штамповать массивы скворечников по 300уе/метр под аренду чистильщикам сапог?
барабашов
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Додано: Вів 31 гру, 2024 23:56
барабашов написав:
Но тогда и цена ремонта(бомжремонта) может быть выше цены метра и намного.
эти перекосы кратковременные. люди которым срочно нужны деньги за недвижимость (или арендаторы) на халяву распродадутся, а новых желающих субсидировать бомжей не будет.
Wirująświatła
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Додано: Сер 01 січ, 2025 01:16
Wirująświatła
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Додано: Сер 01 січ, 2025 08:37
Wirująświatła Всім по бобру! І по два хом'яка!
Frant
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