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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 01 січ, 2025 10:37
Бетон написав: Frant написав:
Курс гривны 42 за долар.
Дорожай???
отлично. сдам доллары дороже.
якби 100 було було б ще краще
Якщо буде по 100 то здавати доляри це останнє що буде всіх хвилювати)
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