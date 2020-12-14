Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 01 січ, 2025 10:37
Бетон написав: Frant написав:
Курс гривны 42 за долар.
Дорожай???
отлично. сдам доллары дороже.
якби 100 було було б ще краще
Якщо буде по 100 то здавати доляри це останнє що буде всіх хвилювати)
cherchiltank
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Додано: Сер 01 січ, 2025 11:22
cherchiltank написав: Бетон написав: Frant написав:
Курс гривны 42 за долар.
Дорожай???
отлично. сдам доллары дороже.
якби 100 було було б ще краще
Якщо буде по 100 то здавати доляри це останнє що буде всіх хвилювати)
колись так про 40 писали, і про 25...
Rack
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Додано: Сер 01 січ, 2025 11:24
https://www.pravda.com.ua/news/2025/01/1/7491573/
От так втрачаються можливо не одна сотня тис.долярів.
Хотаб надоть брать на Печерську.
Хомякоид
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Додано: Сер 01 січ, 2025 12:19
Wirująświatła
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