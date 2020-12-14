RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 12158121591216012161
Повідомлення Додано: Сер 01 січ, 2025 10:37

  Бетон написав:
  Frant написав:Курс гривны 42 за долар.
Дорожай???

отлично. сдам доллары дороже.
якби 100 було було б ще краще

Якщо буде по 100 то здавати доляри це останнє що буде всіх хвилювати)
cherchiltank
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1577
З нами з: 31.05.20
Подякував: 0 раз.
Подякували: 242 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Сер 01 січ, 2025 11:22

  cherchiltank написав:
  Бетон написав:
  Frant написав:Курс гривны 42 за долар.
Дорожай???

отлично. сдам доллары дороже.
якби 100 було було б ще краще

Якщо буде по 100 то здавати доляри це останнє що буде всіх хвилювати)

колись так про 40 писали, і про 25...
Rack
 
Повідомлень: 687
З нами з: 29.01.09
Подякував: 55 раз.
Подякували: 97 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Сер 01 січ, 2025 11:24

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

https://www.pravda.com.ua/news/2025/01/1/7491573/

От так втрачаються можливо не одна сотня тис.долярів.
Хотаб надоть брать на Печерську.
Хомякоид
 
Повідомлень: 2472
З нами з: 19.09.14
Подякував: 2967 раз.
Подякували: 398 раз.
 
Профіль
 
1
Повідомлення Додано: Сер 01 січ, 2025 12:19

7 найцікавіших різдвяних вітрин та фасадів

«Хмарочос» зібрав сім яскравих та незвичних фасадів та вітрин, прикрашених до зимових свят.
https://hmarochos.kiev.ua/2025/01/01/7- ... a-fasadiv/
Wirująświatła
Аватар користувача
 
Повідомлень: 26777
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2422 раз.
Подякували: 3400 раз.
 
Профіль
 
3
  #<1 ... 12158121591216012161
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Shaman і 6 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві 1 ... 2511, 2512, 2513
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 19:52
25125 16789653
Переглянути останнє повідомлення
Сер 25 гру, 2024 10:42
Миша-клиент
Де краще купити квартиру - передмісті чи хрущовці в Києві 1 ... 136, 137, 138
Anonymous » Нед 15 тра, 2011 04:06
1374 5486320
Переглянути останнє повідомлення
Нед 08 вер, 2024 22:41
Frant
Квартири, недорого. Найдоступніше житло в київських новобудо
Ірина_ » Пон 14 гру, 2020 20:29
3 57873
Переглянути останнє повідомлення
Пон 11 жов, 2021 18:05
_Klim

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Ринок ОВДП (7179)
01.01.2025 06:45
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.