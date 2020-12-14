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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 12158121591216012161
Повідомлення Додано: Сер 01 січ, 2025 10:37

  Бетон написав:
  Frant написав:Курс гривны 42 за долар.
Дорожай???

отлично. сдам доллары дороже.
якби 100 було було б ще краще

Якщо буде по 100 то здавати доляри це останнє що буде всіх хвилювати)
cherchiltank
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Повідомлення Додано: Сер 01 січ, 2025 11:22

  cherchiltank написав:
  Бетон написав:
  Frant написав:Курс гривны 42 за долар.
Дорожай???

отлично. сдам доллары дороже.
якби 100 було було б ще краще

Якщо буде по 100 то здавати доляри це останнє що буде всіх хвилювати)

колись так про 40 писали, і про 25...
Rack
 
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Повідомлення Додано: Сер 01 січ, 2025 11:24

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

https://www.pravda.com.ua/news/2025/01/1/7491573/

От так втрачаються можливо не одна сотня тис.долярів.
Хотаб надоть брать на Печерську.
Хомякоид
 
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1
Повідомлення Додано: Сер 01 січ, 2025 12:19

Суд постановив знести котеджне містечко у Пущі-Водиці
Зі схеми ділянки, опублікованої прокуратурою, зрозуміло, що йдеться про комплекс Пуща Residence.
https://goo.su/ez414


НОВІ ВИПЛАТИ ДЛЯ ВПО
Із середини січня 2025 року розпочнуться призначення субсидій на оренду житла для переселенців. Їх зможуть отримати ті українці, які відраховують від свого бюджету за найм оселі понад 30% власних сукупних доходів.
Wirująświatła
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3
Повідомлення Додано: Сер 01 січ, 2025 17:19

Хомякоид
2 100 000 $
olexander_schur
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Повідомлення Додано: Сер 01 січ, 2025 17:34

  барабашов написав:С таким количеством Круп и Борисовых резкой девальвации как осенью 98го/весна14-весна15 не будет
И даже хрющ, но с ремонтом и арендаторами, никто в гривне фиксировать при продаже не будет.
Конечно в плохом месте(да и в нормальном тоже) но под ремонт и при предаварийном состоянии цена с торгом может быть и зафиксирована в гривне. Но тогда и цена ремонта(бомжремонта) может быть выше цены метра и намного.
Или вы думаете что в Виннице, Киеве, Днепре, Одессе после 3х кратного девала аля 14/15 начнут на 3D принтерах штамповать массивы скворечников по 300уе/метр под аренду чистильщикам сапог?


Ну цена ремонта итого будем считать 500/м2 в зависимости от качества. Это может быть с мебелью и техникой, без оного, может быть и выше,и намного-я обобщил этой цифрой
Сейчас вижу много предложений выгоднее чем голый бетон+ремонт. на глаз баксов на 200. И предложение пока выше спроса.Дома вообще упали сильно,а в Запорожье видел такой классный и новенький, и умеренной площади,оптимальной и место хорошее как на Запор и цена- точно не помню но гораздо дешевле 1000/м2 при том что он с мебелью. Из коментов на ФБ-"гарний дим,та хто його визьме,вси миру чекають".
И это ждет всех нас-Харьков,Днепр,Запорожье- города первой линии.
Господар Вельзевула
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Повідомлення Додано: Сер 01 січ, 2025 17:54

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Господар Вельзевула написав:...в Запорожье видел такой классный и новенький, и умеренной площади,оптимальной и место хорошее как на Запор...
в якому такому місці дом розташовано?
GALeon
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Повідомлення Додано: Сер 01 січ, 2025 18:08

  GALeon написав:
Господар Вельзевула написав:...в Запорожье видел такой классный и новенький, и умеренной площади,оптимальной и место хорошее как на Запор...
в якому такому місці дом розташовано?


А я не собирался его покупать. В ФБ увидел, полистал фотки, за локацию писали что хорошая,названия не помню. Мне гораздо интереснее было читать комменты "кто ж его купит".
Сам в подобной ситуации чисто теоретически- мне кажется ставить сейчас недвигу на продажу-это глупо. Даже тот,кто купит (стервятник-барыга) перед этим так много будет распинаться о том,что "скоро за хлеб отдадите", что будет выгнан пинком под зад.
Никто из нормальных людей не купит недвигу в городах первой линии от фронта без дисконта 50-70% что делает продажи абсолютно бессмыслеными.
Господар Вельзевула
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