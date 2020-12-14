Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
+Додати тему
Відповісти на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Суд постановив знести котеджне містечко у Пущі-Водиці Зі схеми ділянки, опублікованої прокуратурою, зрозуміло, що йдеться про комплекс Пуща Residence. https://goo.su/ez414
НОВІ ВИПЛАТИ ДЛЯ ВПО Із середини січня 2025 року розпочнуться призначення субсидій на оренду житла для переселенців. Їх зможуть отримати ті українці, які відраховують від свого бюджету за найм оселі понад 30% власних сукупних доходів.
барабашов написав:С таким количеством Круп и Борисовых резкой девальвации как осенью 98го/весна14-весна15 не будет И даже хрющ, но с ремонтом и арендаторами, никто в гривне фиксировать при продаже не будет. Конечно в плохом месте(да и в нормальном тоже) но под ремонт и при предаварийном состоянии цена с торгом может быть и зафиксирована в гривне. Но тогда и цена ремонта(бомжремонта) может быть выше цены метра и намного. Или вы думаете что в Виннице, Киеве, Днепре, Одессе после 3х кратного девала аля 14/15 начнут на 3D принтерах штамповать массивы скворечников по 300уе/метр под аренду чистильщикам сапог?
Ну цена ремонта итого будем считать 500/м2 в зависимости от качества. Это может быть с мебелью и техникой, без оного, может быть и выше,и намного-я обобщил этой цифрой Сейчас вижу много предложений выгоднее чем голый бетон+ремонт. на глаз баксов на 200. И предложение пока выше спроса.Дома вообще упали сильно,а в Запорожье видел такой классный и новенький, и умеренной площади,оптимальной и место хорошее как на Запор и цена- точно не помню но гораздо дешевле 1000/м2 при том что он с мебелью. Из коментов на ФБ-"гарний дим,та хто його визьме,вси миру чекають". И это ждет всех нас-Харьков,Днепр,Запорожье- города первой линии.
Господар Вельзевула написав:...в Запорожье видел такой классный и новенький, и умеренной площади,оптимальной и место хорошее как на Запор...
в якому такому місці дом розташовано?
А я не собирался его покупать. В ФБ увидел, полистал фотки, за локацию писали что хорошая,названия не помню. Мне гораздо интереснее было читать комменты "кто ж его купит". Сам в подобной ситуации чисто теоретически- мне кажется ставить сейчас недвигу на продажу-это глупо. Даже тот,кто купит (стервятник-барыга) перед этим так много будет распинаться о том,что "скоро за хлеб отдадите", что будет выгнан пинком под зад. Никто из нормальных людей не купит недвигу в городах первой линии от фронта без дисконта 50-70% что делает продажи абсолютно бессмыслеными.