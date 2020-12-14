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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 12159121601216112162
Повідомлення Додано: Сер 01 січ, 2025 19:26

Investor_K
Ви ж старий та дуже старий
І навішо вам ті копійці як роялті, коли Харон вас купатися у олії повезе?
барабашов
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Повідомлення Додано: Сер 01 січ, 2025 19:30

  барабашов написав:Investor_K
Ви ж старий та дуже старий
І навішо вам ті копійці як роялті, коли Харон вас купатися у олії повезе?

Він без грошей не повезе. Хотаб має заплатити. Дешевше буде - це брендовий вислів. Надбання усього мого життя
Востаннє редагувалось Investor_K в Сер 01 січ, 2025 19:31, всього редагувалось 1 раз.
Investor_K
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Повідомлення Додано: Сер 01 січ, 2025 19:30

  Бетон написав:чем дольше война, тем больше будет дорожать. на очереди переселению - Днепр - к 2027 году наверное. понимаю, что кому-то это неприятно, но путин сдохнет лет через 15, не раньше.

Харьков от войск снигейрийцев на расстоянии километров 30
Запор - чуть подальше, пусть 50
Их сровняли за три года бомбёжек?
Киев тоже и тем же тротилом ровняют, просто средства дороже КАБов и РСЗО
Исходя из этого - цены КРЖН вниз?
барабашов
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Повідомлення Додано: Сер 01 січ, 2025 19:32

  барабашов написав:
  Бетон написав:чем дольше война, тем больше будет дорожать. на очереди переселению - Днепр - к 2027 году наверное. понимаю, что кому-то это неприятно, но путин сдохнет лет через 15, не раньше.

Харьков от войск снигейрийцев на расстоянии километров 30
Запор - чуть подальше, пусть 50
Их сровняли за три года бомбёжек?
Киев тоже и тем же тротилом ровняют, просто средства дороже КАБов и РСЗО
Исходя из этого - цены КРЖН вниз?

Так. Дешевше буде. Франт не дасть обманути
Investor_K
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Повідомлення Додано: Сер 01 січ, 2025 19:40

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Hotab написав:Господар Вельзевула
Никто из нормальных людей не купит недвигу в городах первой линии от фронта без дисконта 50-70% что делает продажи абсолютно бессмыслеными.


«Буде дешевше»(с)
В Херсоні 2к коштує 10к
Навіть стервятники бояться , що Херсоном прокочуться КАБами і ….
А як там ваша херсонська прєлєсть?
Вже злили чи ще висить на балансі?
Faceless
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Повідомлення Додано: Сер 01 січ, 2025 19:46

  барабашов написав:
  Бетон написав:чем дольше война, тем больше будет дорожать. на очереди переселению - Днепр - к 2027 году наверное. понимаю, что кому-то это неприятно, но путин сдохнет лет через 15, не раньше.

Харьков от войск снигейрийцев на расстоянии километров 30
Запор - чуть подальше, пусть 50
Их сровняли за три года бомбёжек?
Киев тоже и тем же тротилом ровняют, просто средства дороже КАБов и РСЗО
Исходя из этого - цены КРЖН вниз?

основная платежеспособная часть из харькова и запора выехала давно.
все не выедут, конечно.
есть даже такие, кто не віезжает, когда их дом похож на гору щебня
Бетон
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