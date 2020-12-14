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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 01 січ, 2025 19:26
Investor_K
Ви ж старий та дуже старий
І навішо вам ті копійці як роялті, коли Харон вас купатися у олії повезе?
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барабашов
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Додано: Сер 01 січ, 2025 19:30
барабашов написав:Investor_K
Ви ж старий та дуже старий
І навішо вам ті копійці як роялті, коли Харон вас купатися у олії повезе?
Він без грошей не повезе. Хотаб має заплатити. Дешевше буде - це брендовий вислів. Надбання усього мого життя
Востаннє редагувалось Investor_K
в Сер 01 січ, 2025 19:31, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Сер 01 січ, 2025 19:30
Бетон написав:
чем дольше война, тем больше будет дорожать. на очереди переселению - Днепр - к 2027 году наверное. понимаю, что кому-то это неприятно, но путин сдохнет лет через 15, не раньше.
Харьков от войск снигейрийцев на расстоянии километров 30
Запор - чуть подальше, пусть 50
Их сровняли за три года бомбёжек?
Киев тоже и тем же тротилом ровняют, просто средства дороже КАБов и РСЗО
Исходя из этого - цены КРЖН вниз?
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барабашов
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Додано: Сер 01 січ, 2025 19:32
барабашов написав: Бетон написав:
чем дольше война, тем больше будет дорожать. на очереди переселению - Днепр - к 2027 году наверное. понимаю, что кому-то это неприятно, но путин сдохнет лет через 15, не раньше.
Харьков от войск снигейрийцев на расстоянии километров 30
Запор - чуть подальше, пусть 50
Их сровняли за три года бомбёжек?
Киев тоже и тем же тротилом ровняют, просто средства дороже КАБов и РСЗО
Исходя из этого - цены КРЖН вниз?
Так. Дешевше буде. Франт не дасть обманути
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Investor_K
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Додано: Сер 01 січ, 2025 19:40
Hotab написав:Господар Вельзевула
Никто из нормальных людей не купит недвигу в городах первой линии от фронта без дисконта 50-70% что делает продажи абсолютно бессмыслеными.
«Буде дешевше»(с)
В Херсоні 2к коштує 10к
Навіть стервятники бояться , що Херсоном прокочуться КАБами і ….
А як там ваша херсонська прєлєсть?
Вже злили чи ще висить на балансі?
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Faceless
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Додано: Сер 01 січ, 2025 19:46
барабашов написав: Бетон написав:
чем дольше война, тем больше будет дорожать. на очереди переселению - Днепр - к 2027 году наверное. понимаю, что кому-то это неприятно, но путин сдохнет лет через 15, не раньше.
Харьков от войск снигейрийцев на расстоянии километров 30
Запор - чуть подальше, пусть 50
Их сровняли за три года бомбёжек?
Киев тоже и тем же тротилом ровняют, просто средства дороже КАБов и РСЗО
Исходя из этого - цены КРЖН вниз?
основная платежеспособная часть из харькова и запора выехала давно.
все не выедут, конечно.
есть даже такие, кто не віезжает, когда их дом похож на гору щебня
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Бетон
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