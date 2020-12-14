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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 01 січ, 2025 19:26
Investor_K
Ви ж старий та дуже старий
І навішо вам ті копійці як роялті, коли Харон вас купатися у олії повезе?
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барабашов
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Додано: Сер 01 січ, 2025 19:30
барабашов написав:Investor_K
Ви ж старий та дуже старий
І навішо вам ті копійці як роялті, коли Харон вас купатися у олії повезе?
Він без грошей не повезе. Хотаб має заплатити. Дешевше буде - це брендовий вислів. Надбання усього мого життя
Востаннє редагувалось Investor_K
в Сер 01 січ, 2025 19:31, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Сер 01 січ, 2025 19:30
Бетон написав:
чем дольше война, тем больше будет дорожать. на очереди переселению - Днепр - к 2027 году наверное. понимаю, что кому-то это неприятно, но путин сдохнет лет через 15, не раньше.
Харьков от войск снигейрийцев на расстоянии километров 30
Запор - чуть подальше, пусть 50
Их сровняли за три года бомбёжек?
Киев тоже и тем же тротилом ровняют, просто средства дороже КАБов и РСЗО
Исходя из этого - цены КРЖН вниз?
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барабашов
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Додано: Сер 01 січ, 2025 19:32
барабашов написав: Бетон написав:
чем дольше война, тем больше будет дорожать. на очереди переселению - Днепр - к 2027 году наверное. понимаю, что кому-то это неприятно, но путин сдохнет лет через 15, не раньше.
Харьков от войск снигейрийцев на расстоянии километров 30
Запор - чуть подальше, пусть 50
Их сровняли за три года бомбёжек?
Киев тоже и тем же тротилом ровняют, просто средства дороже КАБов и РСЗО
Исходя из этого - цены КРЖН вниз?
Так. Дешевше буде. Франт не дасть обманути
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Investor_K
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Додано: Сер 01 січ, 2025 19:40
Hotab написав:Господар Вельзевула
Никто из нормальных людей не купит недвигу в городах первой линии от фронта без дисконта 50-70% что делает продажи абсолютно бессмыслеными.
«Буде дешевше»(с)
В Херсоні 2к коштує 10к
Навіть стервятники бояться , що Херсоном прокочуться КАБами і ….
А як там ваша херсонська прєлєсть?
Вже злили чи ще висить на балансі?
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Faceless
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Додано: Сер 01 січ, 2025 19:46
барабашов написав: Бетон написав:
чем дольше война, тем больше будет дорожать. на очереди переселению - Днепр - к 2027 году наверное. понимаю, что кому-то это неприятно, но путин сдохнет лет через 15, не раньше.
Харьков от войск снигейрийцев на расстоянии километров 30
Запор - чуть подальше, пусть 50
Их сровняли за три года бомбёжек?
Киев тоже и тем же тротилом ровняют, просто средства дороже КАБов и РСЗО
Исходя из этого - цены КРЖН вниз?
основная платежеспособная часть из харькова и запора выехала давно.
все не выедут, конечно.
есть даже такие, кто не віезжает, когда их дом похож на гору щебня
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Бетон
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Додано: Сер 01 січ, 2025 21:11
Чересчур оптимистично ( для Киева) утверждать что основная масса платежеспособных из Харькова выехала в Киев. На мой взгляд. Определенная и немалая, это да.
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serg1974
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Додано: Сер 01 січ, 2025 21:49
serg1974 написав:
Чересчур оптимистично ( для Киева) утверждать что основная масса платежеспособных из Харькова выехала в Киев. На мой взгляд. Определенная и немалая, это да.
на моем районе за период зима 2022 осень 2024 открылось три новых ресторана, разные кофейни, бюргерные, салоны красоты, несколько овощных магазинов (учитываем цены на овощи сегмент не для бедных) и аптек не менее 5ти. прямо под домом суши бар открылся. 2 новых почты. закрылось большинство частных детских садов, почти все.
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Wirująświatła
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Додано: Сер 01 січ, 2025 21:59
Бетон написав:
чем дольше война, тем больше будет дорожать. на очереди переселению - Днепр
- к 2027 году наверное. понимаю, что кому-то это неприятно, но путин сдохнет лет через 15, не раньше.
Щоб вас дощ намочив за таки слова,пан Бетон
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Додано: Сер 01 січ, 2025 22:07
Господар Вельзевула написав: Бетон написав:
чем дольше война, тем больше будет дорожать. на очереди переселению - Днепр
- к 2027 году наверное. понимаю, что кому-то это неприятно, но путин сдохнет лет через 15, не раньше.
Щоб вас дощ намочив за таки слова,пан Бетон
"Я зараз выбачаюсь"
Я буду безмерно счастлив ошибаться, поверьте. У меня бабуля 90 лет там. Тёща, куча родственников
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