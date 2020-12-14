|
|
|
Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 01 січ, 2025 22:12
Бетон написав: Господар Вельзевула написав: Бетон написав:
чем дольше война, тем больше будет дорожать. на очереди переселению - Днепр
- к 2027 году наверное. понимаю, что кому-то это неприятно, но путин сдохнет лет через 15, не раньше.
Щоб вас дощ намочив за таки слова,пан Бетон
"Я зараз выбачаюсь"
Я буду безмерно счастлив ошибаться, поверьте. У меня бабуля 90 лет там. Тёща, куча родственников
Та понятно.
Лыхо.
-
Господар Вельзевула
-
-
- Повідомлень: 271
- З нами з: 11.09.24
- Подякував: 6 раз.
- Подякували: 16 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Сер 01 січ, 2025 22:16
Faceless написав: Hotab написав:Господар Вельзевула
Никто из нормальных людей не купит недвигу в городах первой линии от фронта без дисконта 50-70% что делает продажи абсолютно бессмыслеными.
«Буде дешевше»(с)
В Херсоні 2к коштує 10к
Навіть стервятники бояться , що Херсоном прокочуться КАБами і ….
А як там ваша херсонська прєлєсть?
Вже злили чи ще висить на балансі?
Є. Але документально не мій баланс
Зливати нема сенсу, виручені гроші мені нічого не змінять, а отримати за неї у випадку миру можна кратно більше. Випадок окупації я не розглядаю: мирно місто ніхто кацапам не віддасть, а при боях за нього від нього нічого не залишиться,
-
Hotab
-
-
- Повідомлень: 13963
- З нами з: 15.02.09
- Подякував: 373 раз.
- Подякували: 2304 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
3
2
Додано: Сер 01 січ, 2025 22:25
Бетон написав:
чем дольше война, тем больше будет дорожать. на очереди переселению - Днепр - к 2027 году наверное. понимаю, что кому-то это неприятно, но путин сдохнет лет через 15, не раньше.
только лб. форсировать реку днепр затратно, мосты конечно же наши взорвут, как взорвали их в Ирпене. правому берегу достанется от градов и гаубиц. по Херсону идентично.
-
Wirująświatła
-
-
- Повідомлень: 26796
- З нами з: 06.04.16
- Подякував: 2422 раз.
- Подякували: 3401 раз.
-
-
Профіль
-
-
3
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори:
Faceless, Ірина_, Модератор
|
Схожі теми
|
|25125
|16790856
|
|
|1374
|5486421
|
Нед 08 вер, 2024 22:41
Frant
|
|3
|57895
|
Пон 11 жов, 2021 18:05
_Klim
|