RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 12160121611216212163
Повідомлення Додано: Сер 01 січ, 2025 22:12

  Бетон написав:
  Господар Вельзевула написав:
  Бетон написав:чем дольше война, тем больше будет дорожать. на очереди переселению - Днепр - к 2027 году наверное. понимаю, что кому-то это неприятно, но путин сдохнет лет через 15, не раньше.

Щоб вас дощ намочив за таки слова,пан Бетон :(

"Я зараз выбачаюсь"
Я буду безмерно счастлив ошибаться, поверьте. У меня бабуля 90 лет там. Тёща, куча родственников


Та понятно.
Лыхо.
Господар Вельзевула
Аватар користувача
 
Повідомлень: 273
З нами з: 11.09.24
Подякував: 6 раз.
Подякували: 16 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Сер 01 січ, 2025 22:16

  Faceless написав:
Hotab написав:Господар Вельзевула
Никто из нормальных людей не купит недвигу в городах первой линии от фронта без дисконта 50-70% что делает продажи абсолютно бессмыслеными.


«Буде дешевше»(с)
В Херсоні 2к коштує 10к
Навіть стервятники бояться , що Херсоном прокочуться КАБами і ….
А як там ваша херсонська прєлєсть?
Вже злили чи ще висить на балансі?

Є. Але документально не мій баланс
Зливати нема сенсу, виручені гроші мені нічого не змінять, а отримати за неї у випадку миру можна кратно більше. Випадок окупації я не розглядаю: мирно місто ніхто кацапам не віддасть, а при боях за нього від нього нічого не залишиться,
Hotab
 
Повідомлень: 13968
З нами з: 15.02.09
Подякував: 373 раз.
Подякували: 2304 раз.
 
Профіль
 
1
3
2
Повідомлення Додано: Сер 01 січ, 2025 22:25

  Бетон написав:чем дольше война, тем больше будет дорожать. на очереди переселению - Днепр - к 2027 году наверное. понимаю, что кому-то это неприятно, но путин сдохнет лет через 15, не раньше.

только лб. форсировать реку днепр затратно, мосты конечно же наши взорвут, как взорвали их в Ирпене. правому берегу достанется от градов и гаубиц. по Херсону идентично.
Wirująświatła
Аватар користувача
 
Повідомлень: 26806
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2423 раз.
Подякували: 3401 раз.
 
Профіль
 
3
Повідомлення Додано: Сер 01 січ, 2025 23:48

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Херсону вже дістається більше 2х років.
Рускі же просто через річку на лівому березі - там по Херсону з рогатки стріляти можна, так що Харків чи Запоріжжя порівняно з Херсоном - тилові міста з тиловим життям.

В мене в Херсоні 3 квартири.
Одну винесли під чисту мародери. Місяць тому прилетіло по будинку - загорілась сусідня квартира, так після пожежі в моїй виявились зламані двері і винесли всі меблі і техніку, хіба бойлер не зкрутили (а може вже і нема).

Досі не уявляю де там в Херсоні блокпости чи поліція, якщо можна з центра міста вивезти все з 4-кімн кв…

Минулого тижня прилетіло по гаражному кооперативу - 15 гаражів згоріло - так під ранок охорона піймала мародерів що вже там тягали.

В Херсоні, на жаль, певно залишились пенсіонери і маргінали здебільшого … і повна анархія.
mazurkevych
Аватар користувача
 
Повідомлень: 65
З нами з: 18.12.18
Подякував: 0 раз.
Подякували: 32 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Чет 02 січ, 2025 00:05

  mazurkevych написав:Херсону вже дістається більше 2х років.
Рускі же просто через річку на лівому березі - там по Херсону з рогатки стріляти можна, так що Харків чи Запоріжжя порівняно з Херсоном - тилові міста з тиловим життям.

В мене в Херсоні 3 квартири.
Одну винесли під чисту мародери. Місяць тому прилетіло по будинку - загорілась сусідня квартира, так після пожежі в моїй виявились зламані двері і винесли всі меблі і техніку, хіба бойлер не зкрутили (а може вже і нема).

Досі не уявляю де там в Херсоні блокпости чи поліція, якщо можна з центра міста вивезти все з 4-кімн кв…

Минулого тижня прилетіло по гаражному кооперативу - 15 гаражів згоріло - так під ранок охорона піймала мародерів що вже там тягали.

В Херсоні, на жаль, певно залишились пенсіонери і маргінали здебільшого … і повна анархія.


Бачте, дуже від концепції будинку залежить.
У мене новобуд з закритою територією. Всі один одного знають, чужих не пускають. Ввечері (з початком комендантської ) зсередини на засов підʼїзди.
Під час окупації навіть прогнали авто з зетками, яке паркувалось на території, власник знімав у когось квартиру)
В результаті жодної крадіжки в будинку.


Щодо публіки - різні залишились. І по своєму будинку кажу, і по херсонській групі в телеграмі.

Ну і район також даз мете. У мене три штика, там відносно спокійно.
Hotab
 
Повідомлень: 13968
З нами з: 15.02.09
Подякував: 373 раз.
Подякували: 2304 раз.
 
Профіль
 
1
3
2
Повідомлення Додано: Чет 02 січ, 2025 00:21

  Wirująświatła написав:
  Бетон написав:чем дольше война, тем больше будет дорожать. на очереди переселению - Днепр - к 2027 году наверное. понимаю, что кому-то это неприятно, но путин сдохнет лет через 15, не раньше.

только лб. форсировать реку днепр затратно, мосты конечно же наши взорвут, как взорвали их в Ирпене. правому берегу достанется от градов и гаубиц. по Херсону идентично.

р.Ирпень бтр 3 форсировал без проблем.
UA
 
Повідомлень: 9264
З нами з: 19.07.08
Подякував: 1873 раз.
Подякували: 2309 раз.
 
Профіль
 
1
1
1
Повідомлення Додано: Чет 02 січ, 2025 00:28

  UA написав:
  Wirująświatła написав:
  Бетон написав:чем дольше война, тем больше будет дорожать. на очереди переселению - Днепр - к 2027 году наверное. понимаю, что кому-то это неприятно, но путин сдохнет лет через 15, не раньше.

только лб. форсировать реку днепр затратно, мосты конечно же наши взорвут, как взорвали их в Ирпене. правому берегу достанется от градов и гаубиц. по Херсону идентично.

р.Ирпень бтр 3 форсировал без проблем.

и до куда он доехал?
Wirująświatła
Аватар користувача
 
Повідомлень: 26806
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2423 раз.
Подякували: 3401 раз.
 
Профіль
 
3
Повідомлення Додано: Чет 02 січ, 2025 00:32

  Hotab написав:
  mazurkevych написав:Херсону вже дістається більше 2х років.
Рускі же просто через річку на лівому березі - там по Херсону з рогатки стріляти можна, так що Харків чи Запоріжжя порівняно з Херсоном - тилові міста з тиловим життям.

В мене в Херсоні 3 квартири.
Одну винесли під чисту мародери. Місяць тому прилетіло по будинку - загорілась сусідня квартира, так після пожежі в моїй виявились зламані двері і винесли всі меблі і техніку, хіба бойлер не зкрутили (а може вже і нема).

Досі не уявляю де там в Херсоні блокпости чи поліція, якщо можна з центра міста вивезти все з 4-кімн кв…

Минулого тижня прилетіло по гаражному кооперативу - 15 гаражів згоріло - так під ранок охорона піймала мародерів що вже там тягали.

В Херсоні, на жаль, певно залишились пенсіонери і маргінали здебільшого … і повна анархія.


Бачте, дуже від концепції будинку залежить.
У мене новобуд з закритою територією. Всі один одного знають, чужих не пускають. Ввечері (з початком комендантської ) зсередини на засов підʼїзди.
Під час окупації навіть прогнали авто з зетками, яке паркувалось на території, власник знімав у когось квартиру)
В результаті жодної крадіжки в будинку.


Щодо публіки - різні залишились. І по своєму будинку кажу, і по херсонській групі в телеграмі.

Ну і район також даз мете. У мене три штика, там відносно спокійно.


Якщо у вас МЖК на 3-штиках (4 Тавр), то ми з вами сусіди - з закритою територією там 2-3 будинки, і в одному з них (200-р, 40) у мене теж є квартира.

Так, поки що там відносно безпечно.

А на Жилпасі в р-ні Ц.зайнятості винесли підчисту…
mazurkevych
Аватар користувача
 
Повідомлень: 65
З нами з: 18.12.18
Подякував: 0 раз.
Подякували: 32 раз.
 
Профіль
 
  #<1 ... 12160121611216212163
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 3 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві 1 ... 2511, 2512, 2513
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 19:52
25125 16790893
Переглянути останнє повідомлення
Сер 25 гру, 2024 10:42
Миша-клиент
Де краще купити квартиру - передмісті чи хрущовці в Києві 1 ... 136, 137, 138
Anonymous » Нед 15 тра, 2011 04:06
1374 5486422
Переглянути останнє повідомлення
Нед 08 вер, 2024 22:41
Frant
Квартири, недорого. Найдоступніше житло в київських новобудо
Ірина_ » Пон 14 гру, 2020 20:29
3 57896
Переглянути останнє повідомлення
Пон 11 жов, 2021 18:05
_Klim

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПУМБ (6029)
01.01.2025 23:16
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.