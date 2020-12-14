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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 01 січ, 2025 22:12
Бетон написав: Господар Вельзевула написав: Бетон написав:
чем дольше война, тем больше будет дорожать. на очереди переселению - Днепр
- к 2027 году наверное. понимаю, что кому-то это неприятно, но путин сдохнет лет через 15, не раньше.
Щоб вас дощ намочив за таки слова,пан Бетон
"Я зараз выбачаюсь"
Я буду безмерно счастлив ошибаться, поверьте. У меня бабуля 90 лет там. Тёща, куча родственников
Та понятно.
Лыхо.
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Додано: Сер 01 січ, 2025 22:16
Faceless написав: Hotab написав:Господар Вельзевула
Никто из нормальных людей не купит недвигу в городах первой линии от фронта без дисконта 50-70% что делает продажи абсолютно бессмыслеными.
«Буде дешевше»(с)
В Херсоні 2к коштує 10к
Навіть стервятники бояться , що Херсоном прокочуться КАБами і ….
А як там ваша херсонська прєлєсть?
Вже злили чи ще висить на балансі?
Є. Але документально не мій баланс
Зливати нема сенсу, виручені гроші мені нічого не змінять, а отримати за неї у випадку миру можна кратно більше. Випадок окупації я не розглядаю: мирно місто ніхто кацапам не віддасть, а при боях за нього від нього нічого не залишиться,
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Hotab
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Додано: Сер 01 січ, 2025 22:25
Бетон написав:
чем дольше война, тем больше будет дорожать. на очереди переселению - Днепр - к 2027 году наверное. понимаю, что кому-то это неприятно, но путин сдохнет лет через 15, не раньше.
только лб. форсировать реку днепр затратно, мосты конечно же наши взорвут, как взорвали их в Ирпене. правому берегу достанется от градов и гаубиц. по Херсону идентично.
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Wirująświatła
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Додано: Сер 01 січ, 2025 23:48
Херсону вже дістається більше 2х років.
Рускі же просто через річку на лівому березі - там по Херсону з рогатки стріляти можна, так що Харків чи Запоріжжя порівняно з Херсоном - тилові міста з тиловим життям.
В мене в Херсоні 3 квартири.
Одну винесли під чисту мародери. Місяць тому прилетіло по будинку - загорілась сусідня квартира, так після пожежі в моїй виявились зламані двері і винесли всі меблі і техніку, хіба бойлер не зкрутили (а може вже і нема).
Досі не уявляю де там в Херсоні блокпости чи поліція, якщо можна з центра міста вивезти все з 4-кімн кв…
Минулого тижня прилетіло по гаражному кооперативу - 15 гаражів згоріло - так під ранок охорона піймала мародерів що вже там тягали.
В Херсоні, на жаль, певно залишились пенсіонери і маргінали здебільшого … і повна анархія.
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mazurkevych
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Додано: Чет 02 січ, 2025 00:05
mazurkevych написав:
Херсону вже дістається більше 2х років.
Рускі же просто через річку на лівому березі - там по Херсону з рогатки стріляти можна, так що Харків чи Запоріжжя порівняно з Херсоном - тилові міста з тиловим життям.
В мене в Херсоні 3 квартири.
Одну винесли під чисту мародери. Місяць тому прилетіло по будинку - загорілась сусідня квартира, так після пожежі в моїй виявились зламані двері і винесли всі меблі і техніку, хіба бойлер не зкрутили (а може вже і нема).
Досі не уявляю де там в Херсоні блокпости чи поліція, якщо можна з центра міста вивезти все з 4-кімн кв…
Минулого тижня прилетіло по гаражному кооперативу - 15 гаражів згоріло - так під ранок охорона піймала мародерів що вже там тягали.
В Херсоні, на жаль, певно залишились пенсіонери і маргінали здебільшого … і повна анархія.
Бачте, дуже від концепції будинку залежить.
У мене новобуд з закритою територією. Всі один одного знають, чужих не пускають. Ввечері (з початком комендантської ) зсередини на засов підʼїзди.
Під час окупації навіть прогнали авто з зетками, яке паркувалось на території, власник знімав у когось квартиру)
В результаті жодної крадіжки в будинку.
Щодо публіки - різні залишились. І по своєму будинку кажу, і по херсонській групі в телеграмі.
Ну і район також даз мете. У мене три штика, там відносно спокійно.
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Додано: Чет 02 січ, 2025 00:21
Wirująświatła написав: Бетон написав:
чем дольше война, тем больше будет дорожать. на очереди переселению - Днепр - к 2027 году наверное. понимаю, что кому-то это неприятно, но путин сдохнет лет через 15, не раньше.
только лб. форсировать реку днепр затратно, мосты конечно же наши взорвут, как взорвали их в Ирпене. правому берегу достанется от градов и гаубиц. по Херсону идентично.
р.Ирпень бтр 3 форсировал без проблем.
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Додано: Чет 02 січ, 2025 00:28
UA написав: Wirująświatła написав: Бетон написав:
чем дольше война, тем больше будет дорожать. на очереди переселению - Днепр - к 2027 году наверное. понимаю, что кому-то это неприятно, но путин сдохнет лет через 15, не раньше.
только лб. форсировать реку днепр затратно, мосты конечно же наши взорвут, как взорвали их в Ирпене. правому берегу достанется от градов и гаубиц. по Херсону идентично.
р.Ирпень бтр 3 форсировал без проблем.
и до куда он доехал?
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Додано: Чет 02 січ, 2025 00:32
Hotab написав: mazurkevych написав:
Херсону вже дістається більше 2х років.
Рускі же просто через річку на лівому березі - там по Херсону з рогатки стріляти можна, так що Харків чи Запоріжжя порівняно з Херсоном - тилові міста з тиловим життям.
В мене в Херсоні 3 квартири.
Одну винесли під чисту мародери. Місяць тому прилетіло по будинку - загорілась сусідня квартира, так після пожежі в моїй виявились зламані двері і винесли всі меблі і техніку, хіба бойлер не зкрутили (а може вже і нема).
Досі не уявляю де там в Херсоні блокпости чи поліція, якщо можна з центра міста вивезти все з 4-кімн кв…
Минулого тижня прилетіло по гаражному кооперативу - 15 гаражів згоріло - так під ранок охорона піймала мародерів що вже там тягали.
В Херсоні, на жаль, певно залишились пенсіонери і маргінали здебільшого … і повна анархія.
Бачте, дуже від концепції будинку залежить.
У мене новобуд з закритою територією. Всі один одного знають, чужих не пускають. Ввечері (з початком комендантської ) зсередини на засов підʼїзди.
Під час окупації навіть прогнали авто з зетками, яке паркувалось на території, власник знімав у когось квартиру)
В результаті жодної крадіжки в будинку.
Щодо публіки - різні залишились. І по своєму будинку кажу, і по херсонській групі в телеграмі.
Ну і район також даз мете. У мене три штика, там відносно спокійно.
Якщо у вас МЖК на 3-штиках (4 Тавр), то ми з вами сусіди - з закритою територією там 2-3 будинки, і в одному з них (200-р, 40) у мене теж є квартира.
Так, поки що там відносно безпечно.
А на Жилпасі в р-ні Ц.зайнятості винесли підчисту…
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