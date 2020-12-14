RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 12161121621216312164>
Повідомлення Додано: Сер 01 січ, 2025 22:12

  Бетон написав:
  Господар Вельзевула написав:
  Бетон написав:чем дольше война, тем больше будет дорожать. на очереди переселению - Днепр - к 2027 году наверное. понимаю, что кому-то это неприятно, но путин сдохнет лет через 15, не раньше.

Щоб вас дощ намочив за таки слова,пан Бетон :(

"Я зараз выбачаюсь"
Я буду безмерно счастлив ошибаться, поверьте. У меня бабуля 90 лет там. Тёща, куча родственников


Та понятно.
Лыхо.
Господар Вельзевула
Аватар користувача
 
Повідомлень: 275
З нами з: 11.09.24
Подякував: 6 раз.
Подякували: 16 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Сер 01 січ, 2025 22:16

  Faceless написав:
Hotab написав:Господар Вельзевула
Никто из нормальных людей не купит недвигу в городах первой линии от фронта без дисконта 50-70% что делает продажи абсолютно бессмыслеными.


«Буде дешевше»(с)
В Херсоні 2к коштує 10к
Навіть стервятники бояться , що Херсоном прокочуться КАБами і ….
А як там ваша херсонська прєлєсть?
Вже злили чи ще висить на балансі?

Є. Але документально не мій баланс
Зливати нема сенсу, виручені гроші мені нічого не змінять, а отримати за неї у випадку миру можна кратно більше. Випадок окупації я не розглядаю: мирно місто ніхто кацапам не віддасть, а при боях за нього від нього нічого не залишиться,
Hotab
 
Повідомлень: 13968
З нами з: 15.02.09
Подякував: 373 раз.
Подякували: 2304 раз.
 
Профіль
 
1
3
2
Повідомлення Додано: Сер 01 січ, 2025 22:25

  Бетон написав:чем дольше война, тем больше будет дорожать. на очереди переселению - Днепр - к 2027 году наверное. понимаю, что кому-то это неприятно, но путин сдохнет лет через 15, не раньше.

только лб. форсировать реку днепр затратно, мосты конечно же наши взорвут, как взорвали их в Ирпене. правому берегу достанется от градов и гаубиц. по Херсону идентично.
Wirująświatła
Аватар користувача
 
Повідомлень: 26807
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2423 раз.
Подякували: 3401 раз.
 
Профіль
 
3
Повідомлення Додано: Сер 01 січ, 2025 23:48

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Херсону вже дістається більше 2х років.
Рускі же просто через річку на лівому березі - там по Херсону з рогатки стріляти можна, так що Харків чи Запоріжжя порівняно з Херсоном - тилові міста з тиловим життям.

В мене в Херсоні 3 квартири.
Одну винесли під чисту мародери. Місяць тому прилетіло по будинку - загорілась сусідня квартира, так після пожежі в моїй виявились зламані двері і винесли всі меблі і техніку, хіба бойлер не зкрутили (а може вже і нема).

Досі не уявляю де там в Херсоні блокпости чи поліція, якщо можна з центра міста вивезти все з 4-кімн кв…

Минулого тижня прилетіло по гаражному кооперативу - 15 гаражів згоріло - так під ранок охорона піймала мародерів що вже там тягали.

В Херсоні, на жаль, певно залишились пенсіонери і маргінали здебільшого … і повна анархія.
mazurkevych
Аватар користувача
 
Повідомлень: 66
З нами з: 18.12.18
Подякував: 0 раз.
Подякували: 32 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Чет 02 січ, 2025 00:05

  mazurkevych написав:Херсону вже дістається більше 2х років.
Рускі же просто через річку на лівому березі - там по Херсону з рогатки стріляти можна, так що Харків чи Запоріжжя порівняно з Херсоном - тилові міста з тиловим життям.

В мене в Херсоні 3 квартири.
Одну винесли під чисту мародери. Місяць тому прилетіло по будинку - загорілась сусідня квартира, так після пожежі в моїй виявились зламані двері і винесли всі меблі і техніку, хіба бойлер не зкрутили (а може вже і нема).

Досі не уявляю де там в Херсоні блокпости чи поліція, якщо можна з центра міста вивезти все з 4-кімн кв…

Минулого тижня прилетіло по гаражному кооперативу - 15 гаражів згоріло - так під ранок охорона піймала мародерів що вже там тягали.

В Херсоні, на жаль, певно залишились пенсіонери і маргінали здебільшого … і повна анархія.


Бачте, дуже від концепції будинку залежить.
У мене новобуд з закритою територією. Всі один одного знають, чужих не пускають. Ввечері (з початком комендантської ) зсередини на засов підʼїзди.
Під час окупації навіть прогнали авто з зетками, яке паркувалось на території, власник знімав у когось квартиру)
В результаті жодної крадіжки в будинку.


Щодо публіки - різні залишились. І по своєму будинку кажу, і по херсонській групі в телеграмі.

Ну і район також даз мете. У мене три штика, там відносно спокійно.
Hotab
 
Повідомлень: 13968
З нами з: 15.02.09
Подякував: 373 раз.
Подякували: 2304 раз.
 
Профіль
 
1
3
2
Повідомлення Додано: Чет 02 січ, 2025 00:21

  Wirująświatła написав:
  Бетон написав:чем дольше война, тем больше будет дорожать. на очереди переселению - Днепр - к 2027 году наверное. понимаю, что кому-то это неприятно, но путин сдохнет лет через 15, не раньше.

только лб. форсировать реку днепр затратно, мосты конечно же наши взорвут, как взорвали их в Ирпене. правому берегу достанется от градов и гаубиц. по Херсону идентично.

р.Ирпень бтр 3 форсировал без проблем.
UA
 
Повідомлень: 9264
З нами з: 19.07.08
Подякував: 1873 раз.
Подякували: 2309 раз.
 
Профіль
 
1
1
1
Повідомлення Додано: Чет 02 січ, 2025 00:28

  UA написав:
  Wirująświatła написав:
  Бетон написав:чем дольше война, тем больше будет дорожать. на очереди переселению - Днепр - к 2027 году наверное. понимаю, что кому-то это неприятно, но путин сдохнет лет через 15, не раньше.

только лб. форсировать реку днепр затратно, мосты конечно же наши взорвут, как взорвали их в Ирпене. правому берегу достанется от градов и гаубиц. по Херсону идентично.

р.Ирпень бтр 3 форсировал без проблем.

и до куда он доехал?
Wirująświatła
Аватар користувача
 
Повідомлень: 26807
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2423 раз.
Подякували: 3401 раз.
 
Профіль
 
3
Повідомлення Додано: Чет 02 січ, 2025 00:32

  Hotab написав:
  mazurkevych написав:Херсону вже дістається більше 2х років.
Рускі же просто через річку на лівому березі - там по Херсону з рогатки стріляти можна, так що Харків чи Запоріжжя порівняно з Херсоном - тилові міста з тиловим життям.

В мене в Херсоні 3 квартири.
Одну винесли під чисту мародери. Місяць тому прилетіло по будинку - загорілась сусідня квартира, так після пожежі в моїй виявились зламані двері і винесли всі меблі і техніку, хіба бойлер не зкрутили (а може вже і нема).

Досі не уявляю де там в Херсоні блокпости чи поліція, якщо можна з центра міста вивезти все з 4-кімн кв…

Минулого тижня прилетіло по гаражному кооперативу - 15 гаражів згоріло - так під ранок охорона піймала мародерів що вже там тягали.

В Херсоні, на жаль, певно залишились пенсіонери і маргінали здебільшого … і повна анархія.


Бачте, дуже від концепції будинку залежить.
У мене новобуд з закритою територією. Всі один одного знають, чужих не пускають. Ввечері (з початком комендантської ) зсередини на засов підʼїзди.
Під час окупації навіть прогнали авто з зетками, яке паркувалось на території, власник знімав у когось квартиру)
В результаті жодної крадіжки в будинку.


Щодо публіки - різні залишились. І по своєму будинку кажу, і по херсонській групі в телеграмі.

Ну і район також даз мете. У мене три штика, там відносно спокійно.


Якщо у вас МЖК на 3-штиках (4 Тавр), то ми з вами сусіди - з закритою територією там 2-3 будинки, і в одному з них (200-р, 40) у мене теж є квартира.

Так, поки що там відносно безпечно.

А на Жилпасі в р-ні Ц.зайнятості винесли підчисту…
mazurkevych
Аватар користувача
 
Повідомлень: 66
З нами з: 18.12.18
Подякував: 0 раз.
Подякували: 32 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Чет 02 січ, 2025 00:42

  Wirująświatła написав:
  UA написав:р.Ирпень бтр 3 форсировал без проблем.

и до куда он доехал?

Мощюнско - Горенский плацдарм.
UA
 
Повідомлень: 9264
З нами з: 19.07.08
Подякував: 1873 раз.
Подякували: 2309 раз.
 
Профіль
 
1
1
1
Повідомлення Додано: Чет 02 січ, 2025 00:46

mazurkevych а где же полиция Херсонская ? В Харькове полицейских достаточно на улице, явно довоенная численность. А жителей меньше вдвое. В Херсоне по другому из-за того что под оккупацией был ? Или потому что населения совсем немного осталось
serg1974
 
Повідомлень: 882
З нами з: 27.10.10
Подякував: 44 раз.
Подякували: 71 раз.
 
Профіль
 
  #<1 ... 12161121621216312164>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві 1 ... 2511, 2512, 2513
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 19:52
25125 16791110
Переглянути останнє повідомлення
Сер 25 гру, 2024 10:42
Миша-клиент
Де краще купити квартиру - передмісті чи хрущовці в Києві 1 ... 136, 137, 138
Anonymous » Нед 15 тра, 2011 04:06
1374 5486428
Переглянути останнє повідомлення
Нед 08 вер, 2024 22:41
Frant
Квартири, недорого. Найдоступніше житло в київських новобудо
Ірина_ » Пон 14 гру, 2020 20:29
3 57900
Переглянути останнє повідомлення
Пон 11 жов, 2021 18:05
_Klim

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.