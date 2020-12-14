mazurkevych написав: serg1974 написав:mazurkevych
а где же полиция Херсонская ? В Харькове полицейских достаточно на улице, явно довоенная численность. А жителей меньше вдвое. В Херсоне по другому из-за того что под оккупацией был ? Или потому что населения совсем немного осталось
Поліція займається охороною ТЦК, на мій погляд, громадський порядок її більше не стосується…
Я навіть не зміг подати заяву про факт крадіжки - виявляється це дистанційно зробити не можливо - треба було фізично прийти (в Херсоні) в райвідділок поліціі, тож це ніяк не зареєстровано навіть.
Місцева влада теж існує віртуально-номінально…
Чи є зв'язок хаосу і безладу, втратою населення, електростанцій і територій і 1991 роком? З 2014 роком? З 2022 роком, до якого уроди виявились абсолютно не готовими?
Вони й зараз не готові, тому що власних балістичних ракет немає і не буде.
А значить, ....
Pridurkiv не можна ставити на посади, вищі ніж поганий колгосп чи сільській клуб.
Розберибанять і проїпуть все в нуль, наслідники скоропадського, грушевського вінниченка і махна.
Я про все це пишу ще з 2011, з момента реєстрації, про абсолютну і повну нездатність крєпкіх бесхозяйствєнніков щось робити. Уроди шароварщики збудували тут маленьку расею, навіть мова російська є домінуючою.
Чиновників більше, ніж в УРСР, разів в 5.
Людей вдвічі менше. Зарплата найменша в Європі. Уроди, плять.
Корів і свиней можна занести в Червону книгу. Наслідки 33-річного дерибану, безкарності чиновників, ліні і безгосподарності нароТу.
І ніяк це не закінчиться...
Ціни Кржн з 2008 впали в 2 (два) рази.
Це без врахування інфляції!!!
З інфляцією - в три рази.