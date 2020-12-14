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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 12161121621216312164
Повідомлення Додано: Чет 02 січ, 2025 01:35

  serg1974 написав:mazurkevych а где же полиция Херсонская ? В Харькове полицейских достаточно на улице, явно довоенная численность. А жителей меньше вдвое. В Херсоне по другому из-за того что под оккупацией был ? Или потому что населения совсем немного осталось


Поліція займається охороною ТЦК, на мій погляд, громадський порядок її більше не стосується…
Я навіть не зміг подати заяву про факт крадіжки - виявляється це дистанційно зробити не можливо - треба було фізично прийти (в Херсоні) в райвідділок поліціі, тож це ніяк не зареєстровано навіть.
Місцева влада теж існує віртуально-номінально…
mazurkevych
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Повідомлення Додано: Чет 02 січ, 2025 01:58

  mazurkevych написав:Поліція займається охороною ТЦК, на мій погляд, громадський порядок її більше не стосується…
Я навіть не зміг подати заяву про факт крадіжки - виявляється це дистанційно зробити не можливо - треба було фізично прийти (в Херсоні) в райвідділок поліціі, тож це ніяк не зареєстровано навіть.
Місцева влада теж існує віртуально-номінально…


Постапокалипсис какой-то. Думаю из-за арты и этих мелких дронов, прямо на людей охотящихся. А ТЦК работает в таких условиях? Красавчики, а то вечно пишут что они первыми убегают. А правда пишут что Херсон на въезд перекрыт?
Господар Вельзевула
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Повідомлення Додано: Чет 02 січ, 2025 09:42

  Хомякоид написав:
  Frant написав:
Ціни Кржн з 2008 впали в 2 (два) рази.
Це без врахування інфляції!!!
З інфляцією - в три рази.


Багато тут писалось про це.
Але не до всіх доходило.
Тепер залишились з хатами які стоять зачиненими з пересихаючою каналью та відповідним амбре.

Есть ли амбрэ канальи в прелести в Вишнёвом и какая динамика цены аренды там с момента прихода крепких бесхозяйственников?
барабашов
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