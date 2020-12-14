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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Повідомлення Додано: Чет 02 січ, 2025 01:35

  serg1974 написав:mazurkevych а где же полиция Херсонская ? В Харькове полицейских достаточно на улице, явно довоенная численность. А жителей меньше вдвое. В Херсоне по другому из-за того что под оккупацией был ? Или потому что населения совсем немного осталось


Поліція займається охороною ТЦК, на мій погляд, громадський порядок її більше не стосується…
Я навіть не зміг подати заяву про факт крадіжки - виявляється це дистанційно зробити не можливо - треба було фізично прийти (в Херсоні) в райвідділок поліціі, тож це ніяк не зареєстровано навіть.
Місцева влада теж існує віртуально-номінально…
mazurkevych
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Повідомлення Додано: Чет 02 січ, 2025 01:58

  mazurkevych написав:Поліція займається охороною ТЦК, на мій погляд, громадський порядок її більше не стосується…
Я навіть не зміг подати заяву про факт крадіжки - виявляється це дистанційно зробити не можливо - треба було фізично прийти (в Херсоні) в райвідділок поліціі, тож це ніяк не зареєстровано навіть.
Місцева влада теж існує віртуально-номінально…


Постапокалипсис какой-то. Думаю из-за арты и этих мелких дронов, прямо на людей охотящихся. А ТЦК работает в таких условиях? Красавчики, а то вечно пишут что они первыми убегают. А правда пишут что Херсон на въезд перекрыт?
Господар Вельзевула
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Повідомлення Додано: Чет 02 січ, 2025 09:42

  Хомякоид написав:
  Frant написав:
Ціни Кржн з 2008 впали в 2 (два) рази.
Це без врахування інфляції!!!
З інфляцією - в три рази.


Багато тут писалось про це.
Але не до всіх доходило.
Тепер залишились з хатами які стоять зачиненими з пересихаючою каналью та відповідним амбре.

Есть ли амбрэ канальи в прелести в Вишнёвом и какая динамика цены аренды там с момента прихода крепких бесхозяйственников?
барабашов
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Повідомлення Додано: Чет 02 січ, 2025 10:24

  барабашов написав:
  Хомякоид написав:
  Frant написав:
Ціни Кржн з 2008 впали в 2 (два) рази.
Це без врахування інфляції!!!
З інфляцією - в три рази.


Багато тут писалось про це.
Але не до всіх доходило.
Тепер залишились з хатами які стоять зачиненими з пересихаючою каналью та відповідним амбре.

Есть ли амбрэ канальи в прелести в Вишнёвом и какая динамика цены аренды там с момента прихода крепких бесхозяйственников?


Если ви про Чабани, аренда исправно капает.
Думаю будет поднята скоро.

А те кто в депресивном Херсоне еще до вторжения держали три хаті, тут нужно задуматься про аналитические способности владельца.
Хомякоид
 
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Повідомлення Додано: Чет 02 січ, 2025 10:42

  Хомякоид написав: Если ви про Чабани, аренда исправно капает.
Думаю будет поднята скоро.

А те кто в депресивном Херсоне еще до вторжения держали три хаті, тут нужно задуматься про аналитические способности владельца.


Ти свиня, в Херсоні людей простих підори убивають щодня, роблять безлюдним. Ти про це знав три роки тому, аналітик?
trololo
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Повідомлення Додано: Чет 02 січ, 2025 10:45

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

trololo написав:
  Хомякоид написав: Если ви про Чабани, аренда исправно капает.
Думаю будет поднята скоро.

А те кто в депресивном Херсоне еще до вторжения держали три хаті, тут нужно задуматься про аналитические способности владельца.


Ти свиня, в Херсоні людей простих підори убивають щодня, роблять безлюдним. Ти про це знав три роки тому, аналітик?
це просто закінчений виродок, не треба його ще й підсвічувати
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Чет 02 січ, 2025 11:01

  trololo написав:
  Хомякоид написав: Если ви про Чабани, аренда исправно капает.
Думаю будет поднята скоро.

А те кто в депресивном Херсоне еще до вторжения держали три хаті, тут нужно задуматься про аналитические способности владельца.


Ти свиня, в Херсоні людей простих підори убивають щодня, роблять безлюдним. Ти про це знав три роки тому, аналітик?


Да я знав що Херсон депресивне місто ще в 2010х.
Здивувався що люди там тримали по три хати.
Хомякоид
 
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Повідомлення Додано: Чет 02 січ, 2025 11:11

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Не факт что это был пенсионный фонд
Возможно одна родителей(куплена вместо родового хруща или брежневки), вторая своя, а третья - для ребёнка, который уже может быть и взрослым, и не в стране.
И на моменте курортные Скадовск и Геническ тоже депрессивные,причём не факт, что у объектов людей имеющих там как жильё, так и номера на базах отдыха, не появились новые хозяева с доками на гербовой бумаге с курицей.
барабашов
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Повідомлення Додано: Чет 02 січ, 2025 12:09

  trololo написав:в Херсоні людей простих підори убивають щодня, роблять безлюдним

Любитель дотацій, він же успішний адвокат - поясни мені, чому бидляча Ылыта не готувалась до війни?
Взагалі не готувалась!
Даже мобилизацию своевременно не провела!
Кули, мобилизация - это не территортию дерибанить, не заводы на металлолом пустить.
Посложнее дело. И ответственность взять надо было на себя, у самостийников так не принято.

Наявність російських паспортів у половини керманичів - це ще не підготовка до війни.

Донині немає власних балістичних ракет.
В чому проблема? Саботаж на всіх рівнях?
Чи грошей немає, на ракети і вибухівку для них?
Придурки гуманітарні, проепщики всього.

І коли товстожопі дерибанщики з Верховної ради по ротації поїдуть на фронт, показувати приклад простому народу, як воювати?
Обоє синів І.Сталіна воювали, один загинув у полоні.
Діти М. Хрущова воювали, у іспанської коммуністки Д.Ібарурі - син загинув під Сталінградом.

А що наші уроди?
Гараз проепывать территории и атомные станции? Клоуны, им место в Сибири на лесоповалах. И в цирке. Полніе никчемы, достойные наследники придурков 1919 года :oops:
Востаннє редагувалось Frant в Чет 02 січ, 2025 12:19, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 02 січ, 2025 12:16

  kingkongovets написав:
trololo написав:
  Хомякоид написав: Если ви про Чабани, аренда исправно капает.
Думаю будет поднята скоро.

А те кто в депресивном Херсоне еще до вторжения держали три хаті, тут нужно задуматься про аналитические способности владельца.


Ти свиня, в Херсоні людей простих підори убивають щодня, роблять безлюдним. Ти про це знав три роки тому, аналітик?
це просто закінчений виродок, не треба його ще й підсвічувати


Окурок, так хто винени в транспортному хаосі в Києві ?
Працюючі приїзджі чи міська влада яка вже другий десяток років не може відкрити ні одної станції метро ?
Хомякоид
 
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