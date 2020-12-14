RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 12162121631216412165
Повідомлення Додано: Чет 02 січ, 2025 12:18

  Хомякоид написав:так хто винени в транспортному хаосі в Києві ?
Працюючі приїзджі чи міська влада яка вже другий десяток років не може відкрити ні одної станції метро ?

Путін і московити!
Це вони, падли, 33 роки дерибанять і саботують!
Це вони всі заводи пустили на металлолом.
Це вони провели депопуляцію населення вдвічі з 1991 року.
Це вони платять найменшу в Європі зарплату пеерсічному.
Це вони залили туннель метро водою.
Ох, уроди! :mrgreen:
Востаннє редагувалось Frant в Чет 02 січ, 2025 12:38, всього редагувалось 1 раз.
Frant
Аватар користувача
 
Повідомлень: 24000
З нами з: 12.09.11
Подякував: 1720 раз.
Подякували: 2569 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Чет 02 січ, 2025 12:20

  Frant написав:
  trololo написав:в Херсоні людей простих підори убивають щодня, роблять безлюдним

Любитель дотацій, він же успішний адвокат - поясни мені, чому бидляча Ылыта не готувалась до війни?
Взагалі не готувалась!
Даже мобилизацию своевременно не провела!
Кули, мобилизация - это не территортию дерибанить, не заводы на мпеталлорлом пустить.
Посложнее дело. И ответственность взять надо было на себя, у нас так не принято.

Наявність російських паспортів у половини керманичів - це ще не підготовка до війни.

Донині немає власних балістичних ракет.
В чому проблема? Саботаж на всіх рівнях?
Чи грошей немає, на ракети і вибухівку для них?
Придурки гуманітарні, проепщики всього.

І коли товстожопі дерибанщики з Верховної ради по ротації поїдуть на фронт, показувати приклад простому народу, як воювати?
Обоє синів І.Сталіна воювали, один загинув у полоні.
Діти М. Хрущова воювали, у іспанської коммуністки Д.Ібарурі - син загинув під Сталінградом.

А що наші уроди?
Гараз проепывать территории и атомные станции? Клоуны, им место в Сибири на лесоповалах. И в цирке. Полніе никчемы, достойные наследники придурков 1919 года :oops:


Неістово плюсую ++++++++++++++++++++++
Хомякоид
 
Повідомлень: 2477
З нами з: 19.09.14
Подякував: 2972 раз.
Подякували: 400 раз.
 
Профіль
 
1
Повідомлення Додано: Чет 02 січ, 2025 12:21

  Хомякоид написав: хто винени в транспортному хаосі в Києві ?
Працюючі приїзджі чи міська влада яка вже другий десяток років не може відкрити ні одної станції метро ?

Pridurki за 10 років війни не змогли налагодити виробництво власних балістичних ракет і дальніх БПЛА в потрібній кількості.
Дегенерати якісь.
Тільки дерибан в голові.
Полная неспособность построить современное эффективное государство. Что в 1919, что в 1991-2024. Полнейшая неспособность - даже так.
Коррупция и безответственность - два столпа украинской державности.
Востаннє редагувалось Frant в Чет 02 січ, 2025 12:28, всього редагувалось 1 раз.
Frant
Аватар користувача
 
Повідомлень: 24000
З нами з: 12.09.11
Подякував: 1720 раз.
Подякували: 2569 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Чет 02 січ, 2025 12:24

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Хлопці (Франт та Хом'якоїд), то беріть владу в свої руки і наведіть порядок нарешті. Покажіть як треба
The_Rebel
Аватар користувача
 
Повідомлень: 601
З нами з: 01.06.19
Подякував: 61 раз.
Подякували: 156 раз.
 
Профіль
 
2
Повідомлення Додано: Чет 02 січ, 2025 12:25

trololo Чекаю відповіді, що заважає уродам-керманичам налагодити виробництво власних ракет, що заважає будувати мости і туннелі? за 33 роки?

ККЦ, тебе теж стосується. Ти ж патріот неДерибану, так?
Щось там обчислюєш, з штучним інтелектом)))) Геній місцевих тусовок :mrgreen:
Востаннє редагувалось Frant в Чет 02 січ, 2025 12:35, всього редагувалось 2 разів.
Frant
Аватар користувача
 
Повідомлень: 24000
З нами з: 12.09.11
Подякував: 1720 раз.
Подякували: 2569 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Чет 02 січ, 2025 12:26

  The_Rebel написав:Хлопці (Франт та Хом'якоїд), то беріть владу в свої руки і наведіть порядок нарешті. Покажіть як треба

Я не клоун, і не популіст, і не звик обіцяти абсолютно примарні нереальні речі.
На авдміну від останньої генерації укро-популістів-циркачів.
Аби простому нароТу подобалось. :mrgreen:

А чому мовчать успішний адвокат і успішний недерибан-чиновник?
на їх думку, які причини неефективності керманичів?
Може, вони надто розумні? :mrgreen:
Бессребрєнніки? :mrgreen:
Трудоголіки? :mrgreen:
Frant
Аватар користувача
 
Повідомлень: 24000
З нами з: 12.09.11
Подякував: 1720 раз.
Подякували: 2569 раз.
 
Профіль
 
  #<1 ... 12162121631216412165
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 3 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві 1 ... 2511, 2512, 2513
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 19:52
25125 16792158
Переглянути останнє повідомлення
Сер 25 гру, 2024 10:42
Миша-клиент
Де краще купити квартиру - передмісті чи хрущовці в Києві 1 ... 136, 137, 138
Anonymous » Нед 15 тра, 2011 04:06
1374 5486549
Переглянути останнє повідомлення
Нед 08 вер, 2024 22:41
Frant
Квартири, недорого. Найдоступніше житло в київських новобудо
Ірина_ » Пон 14 гру, 2020 20:29
3 57911
Переглянути останнє повідомлення
Пон 11 жов, 2021 18:05
_Klim

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
МТБ Банк (267)
02.01.2025 11:36
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.