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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 02 січ, 2025 12:18
Хомякоид написав:
так хто винени в транспортному хаосі в Києві ?
Працюючі приїзджі чи міська влада яка вже другий десяток років не може відкрити ні одної станції метро ?
Путін і московити!
Це вони, падли, 33 роки дерибанять і саботують!
Це вони всі заводи пустили на металлолом.
Це вони провели депопуляцію населення вдвічі з 1991 року.
Це вони платять найменшу в Європі зарплату пеерсічному.
Це вони залили туннель метро водою.
Ох, уроди!
Востаннє редагувалось Frant
в Чет 02 січ, 2025 12:38, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Чет 02 січ, 2025 12:20
Frant написав: trololo написав:
в Херсоні людей простих підори убивають щодня, роблять безлюдним
Любитель дотацій, він же успішний адвокат - поясни мені, чому бидляча Ылыта не готувалась до війни
?
Взагалі не готувалась!
Даже мобилизацию своевременно не провела!
Кули, мобилизация - это не территортию дерибанить, не заводы на мпеталлорлом пустить.
Посложнее дело. И ответственность взять надо было на себя, у нас так не принято.
Наявність російських паспортів у половини керманичів - це ще не підготовка до війни.
Донині немає власних балістичних ракет.
В чому проблема? Саботаж на всіх рівнях?
Чи грошей немає, на ракети і вибухівку для них?
Придурки гуманітарні, проепщики всього.
І коли товстожопі дерибанщики з Верховної ради по ротації поїдуть на фронт, показувати приклад простому народу, як воювати?
Обоє синів І.Сталіна воювали, один загинув у полоні.
Діти М. Хрущова воювали, у іспанської коммуністки Д.Ібарурі - син загинув під Сталінградом.
А що наші уроди?
Гараз проепывать территории и атомные станции? Клоуны, им место в Сибири на лесоповалах. И в цирке. Полніе никчемы, достойные наследники придурков 1919 года
Неістово плюсую ++++++++++++++++++++++
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Хомякоид
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Додано: Чет 02 січ, 2025 12:21
Хомякоид написав:
хто винени в транспортному хаосі в Києві ?
Працюючі приїзджі чи міська влада яка вже другий десяток років не може відкрити ні одної станції метро ?
Pridurki за 10 років війни не змогли налагодити виробництво власних балістичних ракет і дальніх БПЛА в потрібній кількості.
Дегенерати якісь.
Тільки дерибан в голові.Полная неспособность построить современное эффективное государство
. Что в 1919, что в 1991-2024. Полнейшая неспособность - даже так.
Коррупция и безответственность - два столпа украинской державности.
Востаннє редагувалось Frant
в Чет 02 січ, 2025 12:28, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Чет 02 січ, 2025 12:24
Хлопці (Франт та Хом'якоїд), то беріть владу в свої руки і наведіть порядок нарешті. Покажіть як треба
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The_Rebel
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Додано: Чет 02 січ, 2025 12:25
trololo
Чекаю відповіді, що заважає уродам-керманичам налагодити виробництво власних ракет, що заважає будувати мости і туннелі? за 33 роки?
ККЦ, тебе теж стосується. Ти ж патріот неДерибану, так?
Щось там обчислюєш, з штучним інтелектом)))) Геній місцевих тусовок
Востаннє редагувалось Frant
в Чет 02 січ, 2025 12:35, всього редагувалось 2 разів.
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Додано: Чет 02 січ, 2025 12:26
The_Rebel написав:
Хлопці (Франт та Хом'якоїд), то беріть владу в свої руки і наведіть порядок нарешті. Покажіть як треба
Я не клоун, і не популіст, і не звик обіцяти абсолютно примарні нереальні речі.
На авдміну від останньої генерації укро-популістів-циркачів.
Аби простому нароТу подобалось.
А чому мовчать успішний адвокат і успішний недерибан-чиновник?
на їх думку, які причини неефективності керманичів?
Може, вони надто розумні?
Бессребрєнніки?
Трудоголіки?
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