RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 12162121631216412165
Повідомлення Додано: Чет 02 січ, 2025 18:25

А вот и настоящие достижения украинской Ылиты.
Той самой, что в вышиванках до пупа кричит про неньку, про народ, про розбудову:

"Мінімальна зарплата в Польщі з 1 січня перевищила українську у 6 разів: в Україні вона складає 8000 грн (190$), а в Польщі — 48 110 грн (1132$)"

Середня ЗП в Україні більша мінімальної в 1,5-2 рази.
Тобто 300-400 доларів/міс - за щастя для пересічного.
Досягнення за 33 роки від бЫдланів, кулі тут сказати ((( :mrgreen:

А куди пропали трактористм, парковщики, сантехніки з ЗП 1500 дол/міс? Які перед війною купляли стояки квартир в столиці?
Чи були вони насправді? :mrgreen:
Востаннє редагувалось Frant в Чет 02 січ, 2025 18:59, всього редагувалось 2 разів.
Frant
Аватар користувача
 
Повідомлень: 23998
З нами з: 12.09.11
Подякував: 1721 раз.
Подякували: 2565 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Чет 02 січ, 2025 18:56

  Frant написав:А вот и настоящие достижения украинской Ылиты.
Той самой, что в вышиванках до пупа кричит про неньку, про народ, про розбудову:
"Мінімальна зарплата в Польщі з 1 січня перевищила українську у 6 разів: в Україні вона складає 8000 грн (190$), а в Польщі — 48 110 грн (1132$)"

Середня ЗП в Україні більша мінімальної в 1,5-2 рази.
Тобто 300-400 доларів/міс - за щастя для пересічного.
Досягнення, кулі тут сказати ((( :mrgreen:

Фільм жахів, колись, на прикінці 80-х в відеосалонах крутили-,, Поворот не туди"...😒
Bolt
 
Повідомлень: 3260
З нами з: 09.11.17
Подякував: 20 раз.
Подякували: 247 раз.
 
Профіль
 
1
Повідомлення Додано: Чет 02 січ, 2025 18:58

  Bolt написав:
  Frant написав:А вот и настоящие достижения украинской Ылиты.
Той самой, что в вышиванках до пупа кричит про неньку, про народ, про розбудову:
"Мінімальна зарплата в Польщі з 1 січня перевищила українську у 6 разів: в Україні вона складає 8000 грн (190$), а в Польщі — 48 110 грн (1132$)"

Середня ЗП в Україні більша мінімальної в 1,5-2 рази.
Тобто 300-400 доларів/міс - за щастя для пересічного.
Досягнення, кулі тут сказати ((( :mrgreen:

Фільм жахів, колись, на прикінці 80-х в відеосалонах крутили-,, Поворот не туди"...😒

Самостійний круговорот)))
Зарплата від 200 дол/міс до 500 дол/міс, потім вниз, і знову по циклу.
Тільки інші уроди в вишиванках до пупа на трибунах дерибанять територію.
Frant
Аватар користувача
 
Повідомлень: 23998
З нами з: 12.09.11
Подякував: 1721 раз.
Подякували: 2565 раз.
 
Профіль
 
  #<1 ... 12162121631216412165
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві 1 ... 2511, 2512, 2513
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 19:52
25125 16792348
Переглянути останнє повідомлення
Сер 25 гру, 2024 10:42
Миша-клиент
Де краще купити квартиру - передмісті чи хрущовці в Києві 1 ... 136, 137, 138
Anonymous » Нед 15 тра, 2011 04:06
1374 5486584
Переглянути останнє повідомлення
Нед 08 вер, 2024 22:41
Frant
Квартири, недорого. Найдоступніше житло в київських новобудо
Ірина_ » Пон 14 гру, 2020 20:29
3 57929
Переглянути останнє повідомлення
Пон 11 жов, 2021 18:05
_Klim

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.