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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 02 січ, 2025 18:25
А вот и настоящие достижения украинской Ылиты.
Той самой, что в вышиванках до пупа кричит про неньку, про народ, про розбудову:
"Мінімальна зарплата в Польщі з 1 січня перевищила українську у 6 разів: в Україні вона складає 8000 грн (190$), а в Польщі — 48 110 грн (1132$)"
Середня ЗП в Україні більша мінімальної в 1,5-2 рази.
Тобто 300-400 доларів/міс - за щастя для пересічного.
Досягнення за 33 роки від бЫдланів, кулі тут сказати (((
А куди пропали трактористм, парковщики, сантехніки з ЗП 1500 дол/міс? Які перед війною купляли стояки квартир в столиці?
Чи були вони насправді?
Востаннє редагувалось Frant
в Чет 02 січ, 2025 18:59, всього редагувалось 2 разів.
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Додано: Чет 02 січ, 2025 18:56
Frant написав:
А вот и настоящие достижения украинской Ылиты.
Той самой, что в вышиванках до пупа кричит про неньку, про народ, про розбудову:
"Мінімальна зарплата в Польщі з 1 січня перевищила українську у 6 разів: в Україні вона складає 8000 грн (190$), а в Польщі — 48 110 грн (1132$)"
Середня ЗП в Україні більша мінімальної в 1,5-2 рази.
Тобто 300-400 доларів/міс - за щастя для пересічного.
Досягнення, кулі тут сказати (((
Фільм жахів, колись, на прикінці 80-х в відеосалонах крутили-,, Поворот не туди"...😒
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Додано: Чет 02 січ, 2025 18:58
Bolt написав: Frant написав:
А вот и настоящие достижения украинской Ылиты.
Той самой, что в вышиванках до пупа кричит про неньку, про народ, про розбудову:
"Мінімальна зарплата в Польщі з 1 січня перевищила українську у 6 разів: в Україні вона складає 8000 грн (190$), а в Польщі — 48 110 грн (1132$)"
Середня ЗП в Україні більша мінімальної в 1,5-2 рази.
Тобто 300-400 доларів/міс - за щастя для пересічного.
Досягнення, кулі тут сказати (((
Фільм жахів, колись, на прикінці 80-х в відеосалонах крутили-,, Поворот не туди"...😒
Самостійний круговорот)))
Зарплата від 200 дол/міс до 500 дол/міс, потім вниз, і знову по циклу.
Тільки інші уроди в вишиванках до пупа на трибунах дерибанять територію.
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