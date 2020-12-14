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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Повідомлення Додано: Чет 02 січ, 2025 01:35

  serg1974 написав:mazurkevych а где же полиция Херсонская ? В Харькове полицейских достаточно на улице, явно довоенная численность. А жителей меньше вдвое. В Херсоне по другому из-за того что под оккупацией был ? Или потому что населения совсем немного осталось


Поліція займається охороною ТЦК, на мій погляд, громадський порядок її більше не стосується…
Я навіть не зміг подати заяву про факт крадіжки - виявляється це дистанційно зробити не можливо - треба було фізично прийти (в Херсоні) в райвідділок поліціі, тож це ніяк не зареєстровано навіть.
Місцева влада теж існує віртуально-номінально…
mazurkevych
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Повідомлення Додано: Чет 02 січ, 2025 01:58

  mazurkevych написав:Поліція займається охороною ТЦК, на мій погляд, громадський порядок її більше не стосується…
Я навіть не зміг подати заяву про факт крадіжки - виявляється це дистанційно зробити не можливо - треба було фізично прийти (в Херсоні) в райвідділок поліціі, тож це ніяк не зареєстровано навіть.
Місцева влада теж існує віртуально-номінально…


Постапокалипсис какой-то. Думаю из-за арты и этих мелких дронов, прямо на людей охотящихся. А ТЦК работает в таких условиях? Красавчики, а то вечно пишут что они первыми убегают. А правда пишут что Херсон на въезд перекрыт?
Господар Вельзевула
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Повідомлення Додано: Чет 02 січ, 2025 09:42

  Хомякоид написав:
  Frant написав:
Ціни Кржн з 2008 впали в 2 (два) рази.
Це без врахування інфляції!!!
З інфляцією - в три рази.


Багато тут писалось про це.
Але не до всіх доходило.
Тепер залишились з хатами які стоять зачиненими з пересихаючою каналью та відповідним амбре.

Есть ли амбрэ канальи в прелести в Вишнёвом и какая динамика цены аренды там с момента прихода крепких бесхозяйственников?
барабашов
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Повідомлення Додано: Чет 02 січ, 2025 10:24

  барабашов написав:
  Хомякоид написав:
  Frant написав:
Ціни Кржн з 2008 впали в 2 (два) рази.
Це без врахування інфляції!!!
З інфляцією - в три рази.


Багато тут писалось про це.
Але не до всіх доходило.
Тепер залишились з хатами які стоять зачиненими з пересихаючою каналью та відповідним амбре.

Есть ли амбрэ канальи в прелести в Вишнёвом и какая динамика цены аренды там с момента прихода крепких бесхозяйственников?


Если ви про Чабани, аренда исправно капает.
Думаю будет поднята скоро.

А те кто в депресивном Херсоне еще до вторжения держали три хаті, тут нужно задуматься про аналитические способности владельца.
Хомякоид
 
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Повідомлення Додано: Чет 02 січ, 2025 10:42

  Хомякоид написав: Если ви про Чабани, аренда исправно капает.
Думаю будет поднята скоро.

А те кто в депресивном Херсоне еще до вторжения держали три хаті, тут нужно задуматься про аналитические способности владельца.


Ти свиня, в Херсоні людей простих підори убивають щодня, роблять безлюдним. Ти про це знав три роки тому, аналітик?
trololo
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Повідомлення Додано: Чет 02 січ, 2025 10:45

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

trololo написав:
  Хомякоид написав: Если ви про Чабани, аренда исправно капает.
Думаю будет поднята скоро.

А те кто в депресивном Херсоне еще до вторжения держали три хаті, тут нужно задуматься про аналитические способности владельца.


Ти свиня, в Херсоні людей простих підори убивають щодня, роблять безлюдним. Ти про це знав три роки тому, аналітик?
це просто закінчений виродок, не треба його ще й підсвічувати
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Чет 02 січ, 2025 11:11

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Не факт что это был пенсионный фонд
Возможно одна родителей(куплена вместо родового хруща или брежневки), вторая своя, а третья - для ребёнка, который уже может быть и взрослым, и не в стране.
И на моменте курортные Скадовск и Геническ тоже депрессивные,причём не факт, что у объектов людей имеющих там как жильё, так и номера на базах отдыха, не появились новые хозяева с доками на гербовой бумаге с курицей.
барабашов
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Повідомлення Додано: Чет 02 січ, 2025 12:24

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Хлопці (Франт та Хом'якоїд), то беріть владу в свої руки і наведіть порядок нарешті. Покажіть як треба
The_Rebel
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Повідомлення Додано: Чет 02 січ, 2025 19:20

  Игорь Алексеевич написав:Киев по любому сценарию деребана Украины останется столицей. Даже Западный регион стоит со знаками ???, не говоря уже про юго восток страны.
Поэтому люди и покупают в Киеве квартиры. Особенно у кого бизнес налажен и он работает в онлайн режиме. Война и ковид научила многих работать именно в онлайн. В Киеве всегда есть работа, как и в любой столице мира. А значит можно кв. и сдавать в аренду.
При любом кризисе цены идут на недвиж. вниз, а потом начинают медленно расти.
Вспомним ипотечный кризис 2008г. 2005-2007г. цены просто зашкаливали, каждый день все выше и выше. Сентябрь 2008г. резко цены уходят вниз. Кто покупал недвигу в 06-07г, то очень полинял в 2008г., а у кого был нал в 2008г. мог сидя на попе ровно выбирать кв, дома по бросовым ценам. Торг иногда доходил до 50-80% от начальной цены. Сейчас Киев тоже разнобойный. Некоторые сидят с ценами по 200тыс. у.е и не уступают. Значит их не жмет или они потерялись в сег. ценах.. А кому нужны деньги, то может такую же кв. продать и за 70тыс.у.е. и даже ниже.

Ох и насвистел. Не было никакого падения цен в сентябре 2008 г. Равно как и в 2009 на 50 процентов цены не упали
Serg-ik
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Повідомлення Додано: Чет 02 січ, 2025 19:32

  Frant написав:А куди пропали трактористм, парковщики, сантехніки з ЗП 1500 дол/міс? Які перед війною купляли стояки квартир в столиці?
Чи були вони насправді? :mrgreen:


Та ну,перестаньте,это же Украина. Все в черном нале. Кафельщик-быстрый ,но рагуль еще тот. В 2024 году, в Днепре (!!) , прячась от ТЦК (!!) летом зарабатывал по сотке гривен в месяц. На объекты его завозили и вывозили заказчики раз в пару недель, там были объемы и он там жил.а у заказчиков были какие-то ,по его словам , "документи", которые позволяли проезжать БП без осмотра и паковки.
а ну скажите, где круче жить-в Польше на пана за днювку до полторухи зела в месяц при съемном жилье или дома, со своим жильем, за 2,5 и еще и сам себе хозяин- пан не смотрит, горбатишься или нет. Есть заказчик, которого интересуют сроки и качество,все.
Это называется естественный отбор. Чем больше будут паковать и валить в Польшу,тем лучше будет ему. А ему уже 56, еще 4 года и вильна людина :mrgreen:
Господар Вельзевула
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