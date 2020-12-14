Игорь Алексеевич написав:

Киев по любому сценарию деребана Украины останется столицей. Даже Западный регион стоит со знаками ???, не говоря уже про юго восток страны.Поэтому люди и покупают в Киеве квартиры. Особенно у кого бизнес налажен и он работает в онлайн режиме. Война и ковид научила многих работать именно в онлайн. В Киеве всегда есть работа, как и в любой столице мира. А значит можно кв. и сдавать в аренду.При любом кризисе цены идут на недвиж. вниз, а потом начинают медленно расти.Вспомним ипотечный кризис 2008г. 2005-2007г. цены просто зашкаливали, каждый день все выше и выше. Сентябрь 2008г. резко цены уходят вниз. Кто покупал недвигу в 06-07г, то очень полинял в 2008г., а у кого был нал в 2008г. мог сидя на попе ровно выбирать кв, дома по бросовым ценам. Торг иногда доходил до 50-80% от начальной цены. Сейчас Киев тоже разнобойный. Некоторые сидят с ценами по 200тыс. у.е и не уступают. Значит их не жмет или они потерялись в сег. ценах.. А кому нужны деньги, то может такую же кв. продать и за 70тыс.у.е. и даже ниже.