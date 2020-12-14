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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 02 січ, 2025 20:07
барабашов написав:
Не факт что это был пенсионный фонд
Возможно одна родителей(куплена вместо родового хруща или брежневки), вторая своя, а третья - для ребёнка, который уже может быть и взрослым, и не в стране.
И на моменте курортные Скадовск и Геническ тоже депрессивные,причём не факт, что у объектов людей имеющих там как жильё, так и номера на базах отдыха, не появились новые хозяева с доками на гербовой бумаге с курицей.
Так і було… одну квартиру батьки отримали в 85 році і вона досталась мені в спадок; іншу я купив в 2009 році по програмі Держмолодьжитло і досі на мені висить кредит по ній; третю купив в 2011 році - чотирьохкімнатного «хруща» під капітальний ремонт.
Хрущ, доречі, з точки зору інвестиції на той час був доцільним - близько 7% річних він до війни давав, не кожна столична квартира «у метро» цим може похвалитись… а моя «однушка» Укрбудівська на Шулявці і досі недобудована…
Ніхто не міг знати, що буде 2013-14 роки, перемога популістів в 2019 і війна в 2022 році.
Я уявити не міг що Херсон будуть бомбити, як не міг уявити що мій приватний будинок на Лівобережжі в Голій Пристані утоплять підривом ГЕС, потім розбомблять і залишки лишаться в окупації.
Певно ніхто не міг уявити, що рускі дійдуть до Оболоні та Академмістечка…
Вже є як є, маючи 3 квартири в Херсоні, недобудовану в Києві і розбомблений будинок в Гопрах я і уявити не міг, що буду знімати богзнаде якесь житло.
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Додано: Чет 02 січ, 2025 20:21
mazurkevych написав:
Академмістечка…
не было их на академе. выдумки UA
mazurkevych написав:
Вже є як є, маючи 3 квартири в Херсоні, недобудовану в Києві і розбомблений будинок в Гопрах я і уявити не міг, що буду знімати богзнаде якесь житло.
не мне вас учить но в одном городе не надо покупать много квартир. Лучше в нескольких, Львов, Одесса, Днепр.
приятель до войны купил в Одессе 4 квартиры, новострой, нормальные локации. сдавал по 10-11к , летом посуточно или по 15к кто готов был столько платить. Потом 2022 и цена упала ниже 7, соответственно рентабельности никакой, продал 2 квартиры за -30% от довоенной цены. Думал что Одессу вот вот захватят и придется драпать. Теперь жалеет что продал)))
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Додано: Чет 02 січ, 2025 20:30
Wirująświatła написав: mazurkevych написав:
Академмістечка…
не было их на академе. выдумки UA
mazurkevych написав:
Вже є як є, маючи 3 квартири в Херсоні, недобудовану в Києві і розбомблений будинок в Гопрах я і уявити не міг, що буду знімати богзнаде якесь житло.
не мне вас учить но в одном городе не надо покупать много квартир. Лучше в нескольких, Львов, Одесса, Днепр.
Ага, і потім їздити туди-сюди крани або прорив труб латати. Люди купують в одному місці щоб зручніше адмініструвати
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Додано: Чет 02 січ, 2025 20:31
Wirująświatła написав: mazurkevych написав:
Академмістечка…
не было их на академе. выдумки UA
mazurkevych написав:
Вже є як є, маючи 3 квартири в Херсоні, недобудовану в Києві і розбомблений будинок в Гопрах я і уявити не міг, що буду знімати богзнаде якесь житло.
не мне вас учить но в одном городе не надо покупать много квартир. Лучше в нескольких, Львов, Одесса, Днепр.
Дуже важко адмініструвати житлову нерухомість в різних місцях, тим паче якщо ти там не живеш.
Я не раз над цим розмірковував і дійшов висновку для себе, що віддалено є сенс вкладатися хіба в комерційну. Але «вхідний квиток» є чималим.
Всеж-таки життя іде і є робота, відтак і заощадження. Але допоки існує така невизначеність - боюсь не те що інвестувати в якусь нерухомість, але і навіть придбати для себе.
Заощадження «приземлив» в Європі в банку під 3,5% річних (мінус 10% податку), а сам винаймаю, слідкую та аналізую.
А херсонську нерухомість… велика вірогідність що це «пасивом» і залишиться, на превеликий жаль
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mazurkevych
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