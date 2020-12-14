|
|
|
Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 02 січ, 2025 20:07
барабашов написав:
Не факт что это был пенсионный фонд
Возможно одна родителей(куплена вместо родового хруща или брежневки), вторая своя, а третья - для ребёнка, который уже может быть и взрослым, и не в стране.
И на моменте курортные Скадовск и Геническ тоже депрессивные,причём не факт, что у объектов людей имеющих там как жильё, так и номера на базах отдыха, не появились новые хозяева с доками на гербовой бумаге с курицей.
Так і було… одну квартиру батьки отримали в 85 році і вона досталась мені в спадок; іншу я купив в 2009 році по програмі Держмолодьжитло і досі на мені висить кредит по ній; третю купив в 2011 році - чотирьохкімнатного «хруща» під капітальний ремонт.
Хрущ, доречі, з точки зору інвестиції на той час був доцільним - близько 7% річних він до війни давав, не кожна столична квартира «у метро» цим може похвалитись… а моя «однушка» Укрбудівська на Шулявці і досі недобудована…
Ніхто не міг знати, що буде 2013-14 роки, перемога популістів в 2019 і війна в 2022 році.
Я уявити не міг що Херсон будуть бомбити, як не міг уявити що мій приватний будинок на Лівобережжі в Голій Пристані утоплять підривом ГЕС, потім розбомблять і залишки лишаться в окупації.
Певно ніхто не міг уявити, що рускі дійдуть до Оболоні та Академмістечка…
Вже є як є, маючи 3 квартири в Херсоні, недобудовану в Києві і розбомблений будинок в Гопрах я і уявити не міг, що буду знімати богзнаде якесь житло.
-
mazurkevych
-
-
- Повідомлень: 69
- З нами з: 18.12.18
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 36 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Чет 02 січ, 2025 20:21
mazurkevych написав:
Академмістечка…
не было их на академе. выдумки UA
mazurkevych написав:
Вже є як є, маючи 3 квартири в Херсоні, недобудовану в Києві і розбомблений будинок в Гопрах я і уявити не міг, що буду знімати богзнаде якесь житло.
не мне вас учить но в одном городе не надо покупать много квартир. Лучше в нескольких, Львов, Одесса, Днепр.
приятель до войны купил в Одессе 4 квартиры, новострой, нормальные локации. сдавал по 10-11к , летом посуточно или по 15к кто готов был столько платить. Потом 2022 и цена упала ниже 7, соответственно рентабельности никакой, продал 2 квартиры за -30% от довоенной цены. Думал что Одессу вот вот захватят и придется драпать. Теперь жалеет что продал)))
-
Wirująświatła
-
-
- Повідомлень: 26826
- З нами з: 06.04.16
- Подякував: 2424 раз.
- Подякували: 3401 раз.
-
-
Профіль
-
-
3
Додано: Чет 02 січ, 2025 20:30
Wirująświatła написав: mazurkevych написав:
Академмістечка…
не было их на академе. выдумки UA
mazurkevych написав:
Вже є як є, маючи 3 квартири в Херсоні, недобудовану в Києві і розбомблений будинок в Гопрах я і уявити не міг, що буду знімати богзнаде якесь житло.
не мне вас учить но в одном городе не надо покупать много квартир. Лучше в нескольких, Львов, Одесса, Днепр.
Ага, і потім їздити туди-сюди крани або прорив труб латати. Люди купують в одному місці щоб зручніше адмініструвати
-
The_Rebel
-
-
- Повідомлень: 603
- З нами з: 01.06.19
- Подякував: 62 раз.
- Подякували: 156 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
Додано: Чет 02 січ, 2025 20:31
Wirująświatła написав: mazurkevych написав:
Академмістечка…
не было их на академе. выдумки UA
mazurkevych написав:
Вже є як є, маючи 3 квартири в Херсоні, недобудовану в Києві і розбомблений будинок в Гопрах я і уявити не міг, що буду знімати богзнаде якесь житло.
не мне вас учить но в одном городе не надо покупать много квартир. Лучше в нескольких, Львов, Одесса, Днепр.
Дуже важко адмініструвати житлову нерухомість в різних місцях, тим паче якщо ти там не живеш.
Я не раз над цим розмірковував і дійшов висновку для себе, що віддалено є сенс вкладатися хіба в комерційну. Але «вхідний квиток» є чималим.
Всеж-таки життя іде і є робота, відтак і заощадження. Але допоки існує така невизначеність - боюсь не те що інвестувати в якусь нерухомість, але і навіть придбати для себе.
Заощадження «приземлив» в Європі в банку під 3,5% річних (мінус 10% податку), а сам винаймаю, слідкую та аналізую.
А херсонську нерухомість… велика вірогідність що це «пасивом» і залишиться, на превеликий жаль
-
mazurkevych
-
-
- Повідомлень: 69
- З нами з: 18.12.18
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 36 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Чет 02 січ, 2025 20:43
mazurkevych написав:
А херсонську нерухомість… велика вірогідність що це «пасивом» і залишиться, на превеликий жаль
думайте о хорошем. и всё будет хорошо. мысли материальны.
-
Wirująświatła
-
-
- Повідомлень: 26826
- З нами з: 06.04.16
- Подякував: 2424 раз.
- Подякували: 3401 раз.
-
-
Профіль
-
-
3
Додано: Чет 02 січ, 2025 20:44
Wirująświatła написав:
приятель до войны купил в Одессе 4 квартиры, новострой, нормальные локации. сдавал по 10-11к , летом посуточно или по 15к кто готов был столько платить. Потом 2022 и цена упала ниже 7, соответственно рентабельности никакой, продал 2 квартиры за -30% от довоенной цены. Думал что Одессу вот вот захватят и придется драпать. Теперь жалеет что продал)))
Отож и сидим. Четко знаю себестоимость своей хаты,сам строил, знаю сколько давали в январе 2022- думал перекинутся в хатинку на берегу Днепра со своим берегом (Господь отвел!)- ну думаю сейчас дадут половину или меньше. Смысл?
Тут бы быстрее решалось бы туда или сюда. Шкала времени не ждет. Времени осталось мало.
-
Господар Вельзевула
-
-
- Повідомлень: 283
- З нами з: 11.09.24
- Подякував: 6 раз.
- Подякували: 16 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Чет 02 січ, 2025 20:45
Господар Вельзевула написав:
Времени осталось мало.
вам так много лет? недвижимость еще несколько лет не будет привлекательным активом, пока беженцы не вернутся. Здесь есть форумчанин memberlist.php?mode=viewprofile&u=127859
недавно продавший квартиру на парусе, вроде есть спрос и не то чтобы совсем дешево, 30куе вроде он говорил емнип, панель без ремонта.
-
Wirująświatła
-
-
- Повідомлень: 26826
- З нами з: 06.04.16
- Подякував: 2424 раз.
- Подякували: 3401 раз.
-
-
Профіль
-
-
3
Додано: Чет 02 січ, 2025 21:19
mazurkevych
- мінус додаткові 9% укр. податку та 5% ВЗ на додачу до мунус 10% европейського, за умови апостилювання та, за необхідності, легалізації довідки про сплату тих 10%
-
претоr
-
-
- Повідомлень: 1
- З нами з: 02.01.25
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 0 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Чет 02 січ, 2025 21:39
Wirująświatła написав: Господар Вельзевула написав:
Времени осталось мало.
вам так много лет? недвижимость еще несколько лет не будет привлекательным активом, пока беженцы не вернутся. Здесь есть форумчанин memberlist.php?mode=viewprofile&u=127859
недавно продавший квартиру на парусе, вроде есть спрос и не то чтобы совсем дешево, 30куе вроде он говорил емнип, панель без ремонта.
Поки біженці не вернуться… (цитую вас).
Не покладайсь на попит зі сторони біженців, і мені дивно досить, коли сподіваються на таке з наступних причин:
- на ринку нерухомості повернення біженців як таких, ні до чого не призведе. Потрібно повернення не просто «біженців», а «платоспроможних біженців». І платоспроможними за 3 роки поневірянь вони є там, де ті 3 роки знаходяться… і не факт що вони погодяться свою платоспроможність (роботу) обміняти на Київ чи інші міста;
- при можливості біженці вернуться, але як би це дивно не звучало - вернуться за умовах відкритих кордонів НА ВИЇЗД з України, і не факт що в осяжному майбутньому навіть попри завершення війни «зелені більшовики» таку можливість дадуть;
- у біженців середнього класу і платоспроможності є діти, які з біженцями «в Європах» проживають, і не факт що біженці при поверненні вернуть своїх дітей, а і відтак центр своїх життєвих інтересів;
- у біженців з інвестиціями, що повернуться, буде вибір - чи вкласти заощадження в Європі під 3-4-5%, чи грати в рулетку з українським урядом і вкластися під 2-3% вище отримавши «бонусом» всі можливі ризики.
Врешті-решт ті біженці хочуть якось будувати життя і щоб їх в спокою лишили: починаючи від ТЦК і закінчуючи грандіозними планами Мін Єду…
-
mazurkevych
-
-
- Повідомлень: 69
- З нами з: 18.12.18
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 36 раз.
-
-
Профіль
-
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: mazurkevych
і 4 гостей
Модератори:
Faceless, Ірина_, Модератор
|
Схожі теми
|
|25125
|16792395
|
|
|1374
|5486611
|
Нед 08 вер, 2024 22:41
Frant
|
|3
|57948
|
Пон 11 жов, 2021 18:05
_Klim
|