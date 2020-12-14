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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 12162121631216412165
Повідомлення Додано: Чет 02 січ, 2025 20:07

  барабашов написав:Не факт что это был пенсионный фонд
Возможно одна родителей(куплена вместо родового хруща или брежневки), вторая своя, а третья - для ребёнка, который уже может быть и взрослым, и не в стране.
И на моменте курортные Скадовск и Геническ тоже депрессивные,причём не факт, что у объектов людей имеющих там как жильё, так и номера на базах отдыха, не появились новые хозяева с доками на гербовой бумаге с курицей.


Так і було… одну квартиру батьки отримали в 85 році і вона досталась мені в спадок; іншу я купив в 2009 році по програмі Держмолодьжитло і досі на мені висить кредит по ній; третю купив в 2011 році - чотирьохкімнатного «хруща» під капітальний ремонт.

Хрущ, доречі, з точки зору інвестиції на той час був доцільним - близько 7% річних він до війни давав, не кожна столична квартира «у метро» цим може похвалитись… а моя «однушка» Укрбудівська на Шулявці і досі недобудована…

Ніхто не міг знати, що буде 2013-14 роки, перемога популістів в 2019 і війна в 2022 році.
Я уявити не міг що Херсон будуть бомбити, як не міг уявити що мій приватний будинок на Лівобережжі в Голій Пристані утоплять підривом ГЕС, потім розбомблять і залишки лишаться в окупації.

Певно ніхто не міг уявити, що рускі дійдуть до Оболоні та Академмістечка…

Вже є як є, маючи 3 квартири в Херсоні, недобудовану в Києві і розбомблений будинок в Гопрах я і уявити не міг, що буду знімати богзнаде якесь житло.
mazurkevych
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Повідомлення Додано: Чет 02 січ, 2025 20:21

  mazurkevych написав:Академмістечка…
не было их на академе. выдумки UA
  mazurkevych написав:Вже є як є, маючи 3 квартири в Херсоні, недобудовану в Києві і розбомблений будинок в Гопрах я і уявити не міг, що буду знімати богзнаде якесь житло.
не мне вас учить но в одном городе не надо покупать много квартир. Лучше в нескольких, Львов, Одесса, Днепр.

приятель до войны купил в Одессе 4 квартиры, новострой, нормальные локации. сдавал по 10-11к , летом посуточно или по 15к кто готов был столько платить. Потом 2022 и цена упала ниже 7, соответственно рентабельности никакой, продал 2 квартиры за -30% от довоенной цены. Думал что Одессу вот вот захватят и придется драпать. Теперь жалеет что продал)))
Wirująświatła
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3
Повідомлення Додано: Чет 02 січ, 2025 20:30

  Wirująświatła написав:
  mazurkevych написав:Академмістечка…
не было их на академе. выдумки UA
  mazurkevych написав:Вже є як є, маючи 3 квартири в Херсоні, недобудовану в Києві і розбомблений будинок в Гопрах я і уявити не міг, що буду знімати богзнаде якесь житло.
не мне вас учить но в одном городе не надо покупать много квартир. Лучше в нескольких, Львов, Одесса, Днепр.

Ага, і потім їздити туди-сюди крани або прорив труб латати. Люди купують в одному місці щоб зручніше адмініструвати
The_Rebel
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2
Повідомлення Додано: Чет 02 січ, 2025 20:31

  Wirująświatła написав:
  mazurkevych написав:Академмістечка…
не было их на академе. выдумки UA
  mazurkevych написав:Вже є як є, маючи 3 квартири в Херсоні, недобудовану в Києві і розбомблений будинок в Гопрах я і уявити не міг, що буду знімати богзнаде якесь житло.
не мне вас учить но в одном городе не надо покупать много квартир. Лучше в нескольких, Львов, Одесса, Днепр.


Дуже важко адмініструвати житлову нерухомість в різних місцях, тим паче якщо ти там не живеш.

Я не раз над цим розмірковував і дійшов висновку для себе, що віддалено є сенс вкладатися хіба в комерційну. Але «вхідний квиток» є чималим.

Всеж-таки життя іде і є робота, відтак і заощадження. Але допоки існує така невизначеність - боюсь не те що інвестувати в якусь нерухомість, але і навіть придбати для себе.
Заощадження «приземлив» в Європі в банку під 3,5% річних (мінус 10% податку), а сам винаймаю, слідкую та аналізую.

А херсонську нерухомість… велика вірогідність що це «пасивом» і залишиться, на превеликий жаль
mazurkevych
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Повідомлення Додано: Чет 02 січ, 2025 20:43

  mazurkevych написав:А херсонську нерухомість… велика вірогідність що це «пасивом» і залишиться, на превеликий жаль
думайте о хорошем. и всё будет хорошо. мысли материальны.
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Чет 02 січ, 2025 20:44

  Wirująświatła написав:
приятель до войны купил в Одессе 4 квартиры, новострой, нормальные локации. сдавал по 10-11к , летом посуточно или по 15к кто готов был столько платить. Потом 2022 и цена упала ниже 7, соответственно рентабельности никакой, продал 2 квартиры за -30% от довоенной цены. Думал что Одессу вот вот захватят и придется драпать. Теперь жалеет что продал)))


Отож и сидим. Четко знаю себестоимость своей хаты,сам строил, знаю сколько давали в январе 2022- думал перекинутся в хатинку на берегу Днепра со своим берегом (Господь отвел!)- ну думаю сейчас дадут половину или меньше. Смысл?
Тут бы быстрее решалось бы туда или сюда. Шкала времени не ждет. Времени осталось мало.
Господар Вельзевула
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Повідомлення Додано: Чет 02 січ, 2025 20:45

  Господар Вельзевула написав:Времени осталось мало.
вам так много лет? недвижимость еще несколько лет не будет привлекательным активом, пока беженцы не вернутся. Здесь есть форумчанин memberlist.php?mode=viewprofile&u=127859 недавно продавший квартиру на парусе, вроде есть спрос и не то чтобы совсем дешево, 30куе вроде он говорил емнип, панель без ремонта.
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Чет 02 січ, 2025 21:19

mazurkevych
- мінус додаткові 9% укр. податку та 5% ВЗ на додачу до мунус 10% европейського, за умови апостилювання та, за необхідності, легалізації довідки про сплату тих 10%
претоr
 
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Повідомлення Додано: Чет 02 січ, 2025 21:39

  Wirująświatła написав:
  Господар Вельзевула написав:Времени осталось мало.
вам так много лет? недвижимость еще несколько лет не будет привлекательным активом, пока беженцы не вернутся. Здесь есть форумчанин memberlist.php?mode=viewprofile&u=127859 недавно продавший квартиру на парусе, вроде есть спрос и не то чтобы совсем дешево, 30куе вроде он говорил емнип, панель без ремонта.


Поки біженці не вернуться… (цитую вас).
Не покладайсь на попит зі сторони біженців, і мені дивно досить, коли сподіваються на таке з наступних причин:

- на ринку нерухомості повернення біженців як таких, ні до чого не призведе. Потрібно повернення не просто «біженців», а «платоспроможних біженців». І платоспроможними за 3 роки поневірянь вони є там, де ті 3 роки знаходяться… і не факт що вони погодяться свою платоспроможність (роботу) обміняти на Київ чи інші міста;
- при можливості біженці вернуться, але як би це дивно не звучало - вернуться за умовах відкритих кордонів НА ВИЇЗД з України, і не факт що в осяжному майбутньому навіть попри завершення війни «зелені більшовики» таку можливість дадуть;
- у біженців середнього класу і платоспроможності є діти, які з біженцями «в Європах» проживають, і не факт що біженці при поверненні вернуть своїх дітей, а і відтак центр своїх життєвих інтересів;
- у біженців з інвестиціями, що повернуться, буде вибір - чи вкласти заощадження в Європі під 3-4-5%, чи грати в рулетку з українським урядом і вкластися під 2-3% вище отримавши «бонусом» всі можливі ризики.

Врешті-решт ті біженці хочуть якось будувати життя і щоб їх в спокою лишили: починаючи від ТЦК і закінчуючи грандіозними планами Мін Єду…
mazurkevych
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