Додано: Чет 02 січ, 2025 21:39

Wirująświatła написав: Господар Вельзевула написав: Времени осталось мало. Времени осталось мало. вам так много лет? недвижимость еще несколько лет не будет привлекательным активом, пока беженцы не вернутся. Здесь есть форумчанин вам так много лет? недвижимость еще несколько лет не будет привлекательным активом, пока беженцы не вернутся. Здесь есть форумчанин memberlist.php?mode=viewprofile&u=127859 недавно продавший квартиру на парусе, вроде есть спрос и не то чтобы совсем дешево, 30куе вроде он говорил емнип, панель без ремонта.

Поки біженці не вернуться… (цитую вас).Не покладайсь на попит зі сторони біженців, і мені дивно досить, коли сподіваються на таке з наступних причин:- на ринку нерухомості повернення біженців як таких, ні до чого не призведе. Потрібно повернення не просто «біженців», а «платоспроможних біженців». І платоспроможними за 3 роки поневірянь вони є там, де ті 3 роки знаходяться… і не факт що вони погодяться свою платоспроможність (роботу) обміняти на Київ чи інші міста;- при можливості біженці вернуться, але як би це дивно не звучало - вернуться за умовах відкритих кордонів НА ВИЇЗД з України, і не факт що в осяжному майбутньому навіть попри завершення війни «зелені більшовики» таку можливість дадуть;- у біженців середнього класу і платоспроможності є діти, які з біженцями «в Європах» проживають, і не факт що біженці при поверненні вернуть своїх дітей, а і відтак центр своїх життєвих інтересів;- у біженців з інвестиціями, що повернуться, буде вибір - чи вкласти заощадження в Європі під 3-4-5%, чи грати в рулетку з українським урядом і вкластися під 2-3% вище отримавши «бонусом» всі можливі ризики.Врешті-решт ті біженці хочуть якось будувати життя і щоб їх в спокою лишили: починаючи від ТЦК і закінчуючи грандіозними планами Мін Єду…