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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 12163121641216512166
Повідомлення Додано: Чет 02 січ, 2025 23:53

вот и настоящие достижения украинской Ылиты.
Той самой, что в вышиванках до пупа кричит про неньку, про народ, про розбудову:

"Мінімальна зарплата в Польщі з 1 січня перевищила українську у 6 разів: в Україні вона складає 8000 грн (190$), а в Польщі — 48 110 грн (1132$)"

Середня ЗП в Україні більша мінімальної в 1,5-2 рази.
Тобто 300-400 доларів/міс - за щастя для пересічного.
Досягнення за 33 роки від бЫдланів, кулі тут сказати ((( :mrgreen:


Це означає, що за одну і ту ж роботу поляк отримує в 6 разів більше українця.
Абсолютно, абсолютна неефективна держава
Майбутнє її зрозуміле.
Frant
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Повідомлення Додано: П'ят 03 січ, 2025 01:04

  mazurkevych написав:Поки біженці не вернуться… (цитую вас).
Не покладайсь на попит зі сторони біженців, і мені дивно досить, коли сподіваються на таке з наступних причин:
Врешті-решт ті біженці хочуть якось будувати життя і щоб їх в спокою лишили: починаючи від ТЦК і закінчуючи грандіозними планами Мін Єду…


Согласен. Думаю спрос будет определять желание тех,кто остался осознанно.
так как тот,кто остался не по воле своей-у него значит и денег нет.
А тут такое. Кто осознано остался- у них обычно все есть.
Тачки менять будут. Шубы и брюлики покупать будут. Жратву,бухло.
А недвигу не особо,думаю.
Ну будет еще всплеск беженцев с Запорожья, Днепра,Харькова- но не найившись не налижешься.
Брать в Киеве стоит. Но тогда,когда хоть курс реальный станет. А не этот коматозник на искусственном дыхании.
Господар Вельзевула
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