вот и настоящие достижения украинской Ылиты.
Той самой, что в вышиванках до пупа кричит про неньку, про народ, про розбудову:
"Мінімальна зарплата в Польщі з 1 січня перевищила українську у 6 разів: в Україні вона складає 8000 грн (190$), а в Польщі — 48 110 грн (1132$)"
Середня ЗП в Україні більша мінімальної в 1,5-2 рази.
Тобто 300-400 доларів/міс - за щастя для пересічного.
Досягнення за 33 роки від бЫдланів, кулі тут сказати (((
6х
Це означає, що за одну і ту ж роботу поляк отримує в 6 разів більше українця.
Абсолютно, абсолютна неефективна держава
Майбутнє її зрозуміле.