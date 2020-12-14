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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 12163121641216512166
Повідомлення Додано: Чет 02 січ, 2025 23:53

вот и настоящие достижения украинской Ылиты.
Той самой, что в вышиванках до пупа кричит про неньку, про народ, про розбудову:

"Мінімальна зарплата в Польщі з 1 січня перевищила українську у 6 разів: в Україні вона складає 8000 грн (190$), а в Польщі — 48 110 грн (1132$)"

Середня ЗП в Україні більша мінімальної в 1,5-2 рази.
Тобто 300-400 доларів/міс - за щастя для пересічного.
Досягнення за 33 роки від бЫдланів, кулі тут сказати ((( :mrgreen:


Це означає, що за одну і ту ж роботу поляк отримує в 6 разів більше українця.
Абсолютно, абсолютна неефективна держава
Майбутнє її зрозуміле.
Frant
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Повідомлення Додано: П'ят 03 січ, 2025 01:04

  mazurkevych написав:Поки біженці не вернуться… (цитую вас).
Не покладайсь на попит зі сторони біженців, і мені дивно досить, коли сподіваються на таке з наступних причин:
Врешті-решт ті біженці хочуть якось будувати життя і щоб їх в спокою лишили: починаючи від ТЦК і закінчуючи грандіозними планами Мін Єду…


Согласен. Думаю спрос будет определять желание тех,кто остался осознанно.
так как тот,кто остался не по воле своей-у него значит и денег нет.
А тут такое. Кто осознано остался- у них обычно все есть.
Тачки менять будут. Шубы и брюлики покупать будут. Жратву,бухло.
А недвигу не особо,думаю.
Ну будет еще всплеск беженцев с Запорожья, Днепра,Харькова- но не найившись не налижешься.
Брать в Киеве стоит. Но тогда,когда хоть курс реальный станет. А не этот коматозник на искусственном дыхании.
Господар Вельзевула
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Повідомлення Додано: П'ят 03 січ, 2025 08:09

  Господар Вельзевула написав:
  mazurkevych написав:Поки біженці не вернуться… (цитую вас).
Не покладайсь на попит зі сторони біженців, і мені дивно досить, коли сподіваються на таке з наступних причин:
Врешті-решт ті біженці хочуть якось будувати життя і щоб їх в спокою лишили: починаючи від ТЦК і закінчуючи грандіозними планами Мін Єду…


Согласен. Думаю спрос будет определять желание тех,кто остался осознанно.
так как тот,кто остался не по воле своей-у него значит и денег нет.
А тут такое. Кто осознано остался- у них обычно все есть.
Тачки менять будут. Шубы и брюлики покупать будут. Жратву,бухло.
А недвигу не особо,думаю.
Ну будет еще всплеск беженцев с Запорожья, Днепра,Харькова- но не найившись не налижешься.
Брать в Киеве стоит. Но тогда,когда хоть курс реальный станет. А не этот коматозник на искусственном дыхании.

Реальний курс долара до гривни 120 : 1, не менше.
Тому цінам Кржн є куди падати.
Недарма подвір'я будинків в Кончі Заспі травою зростають.

З врахуванням реального курсу гривни, мінімальна зарплата в Україні буде менше, ніж в Польщі, не в 6, а в 18 разів!
Це pizdec.
Клоуни при владі - дерибан, занепад, смерть, розруха,
Причому - без жодного просвіту. :cry:
Frant
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Повідомлення Додано: П'ят 03 січ, 2025 08:49

  Frant написав:вот и настоящие достижения украинской Ылиты.
Той самой, что в вышиванках до пупа кричит про неньку, про народ, про розбудову:

"Мінімальна зарплата в Польщі з 1 січня перевищила українську у 6 разів: в Україні вона складає 8000 грн (190$), а в Польщі — 48 110 грн (1132$)"

Середня ЗП в Україні більша мінімальної в 1,5-2 рази.
Тобто 300-400 доларів/міс - за щастя для пересічного.
Досягнення за 33 роки від бЫдланів, кулі тут сказати ((( :mrgreen:


Це означає, що за одну і ту ж роботу поляк отримує в 6 разів більше українця.
Абсолютно, абсолютна неефективна держава
Майбутнє її зрозуміле.

У Польщі немає Франта. Тому там життя набагато краще.
Investor_K
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Повідомлення Додано: П'ят 03 січ, 2025 08:52

  Frant написав:
  Господар Вельзевула написав:
  mazurkevych написав:Поки біженці не вернуться… (цитую вас).
Не покладайсь на попит зі сторони біженців, і мені дивно досить, коли сподіваються на таке з наступних причин:
Врешті-решт ті біженці хочуть якось будувати життя і щоб їх в спокою лишили: починаючи від ТЦК і закінчуючи грандіозними планами Мін Єду…


Согласен. Думаю спрос будет определять желание тех,кто остался осознанно.
так как тот,кто остался не по воле своей-у него значит и денег нет.
А тут такое. Кто осознано остался- у них обычно все есть.
Тачки менять будут. Шубы и брюлики покупать будут. Жратву,бухло.
А недвигу не особо,думаю.
Ну будет еще всплеск беженцев с Запорожья, Днепра,Харькова- но не найившись не налижешься.
Брать в Киеве стоит. Но тогда,когда хоть курс реальный станет. А не этот коматозник на искусственном дыхании.

Реальний курс долара до гривни 120 : 1, не менше.
Тому цінам Кржн є куди падати.
Недарма подвір'я будинків в Кончі Заспі травою зростають.

З врахуванням реального курсу гривни, мінімальна зарплата в Україні буде менше, ніж в Польщі, не в 6, а в 18 разів!
Це pizdec.
Клоуни при владі - дерибан, занепад, смерть, розруха,
Причому - без жодного просвіту. :cry:

Єдиний просвіт - це наявність чесного та порядного Франта. На нього усі сподівання
Investor_K
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Повідомлення Додано: П'ят 03 січ, 2025 09:15

  претоr написав:mazurkevych
- мінус додаткові 9% укр. податку та 5% ВЗ на додачу до мунус 10% европейського, за умови апостилювання та, за необхідності, легалізації довідки про сплату тих 10%

А Ви платите податки Гетьманцеву зі своїх закордонних депозитів? Тут якби податкове резиденство країни вирішує, хто що і кому платить.
BIGor
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Повідомлення Додано: П'ят 03 січ, 2025 09:15

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

  Investor_K написав:Єдиний просвіт - це наявність чесного та порядного Франта. На нього усі сподівання

Якщо це єдиний просвіт - то продавайте все.
BIGor
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Повідомлення Додано: П'ят 03 січ, 2025 10:17

  BIGor написав:
  Investor_K написав:Єдиний просвіт - це наявність чесного та порядного Франта. На нього усі сподівання

Якщо це єдиний просвіт - то продавайте все.

Троєщинський скупий лицар - хоче накупити нерухомості за 3 (три) копійки в Києві.
Frant
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