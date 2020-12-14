mazurkevych написав:

барабашов написав: Не факт что это был пенсионный фонд

Возможно одна родителей(куплена вместо родового хруща или брежневки), вторая своя, а третья - для ребёнка, который уже может быть и взрослым, и не в стране.

И на моменте курортные Скадовск и Геническ тоже депрессивные,причём не факт, что у объектов людей имеющих там как жильё, так и номера на базах отдыха, не появились новые хозяева с доками на гербовой бумаге с курицей. Не факт что это был пенсионный фондВозможно одна родителей(куплена вместо родового хруща или брежневки), вторая своя, а третья - для ребёнка, который уже может быть и взрослым, и не в стране.И на моменте курортные Скадовск и Геническ тоже депрессивные,причём не факт, что у объектов людей имеющих там как жильё, так и номера на базах отдыха, не появились новые хозяева с доками на гербовой бумаге с курицей.

Так і було… одну квартиру батьки отримали в 85 році і вона досталась мені в спадок; іншу я купив в 2009 році по програмі Держмолодьжитло і досі на мені висить кредит по ній; третю купив в 2011 році - чотирьохкімнатного «хруща» під капітальний ремонт.Хрущ, доречі, з точки зору інвестиції на той час був доцільним - близько 7% річних він до війни давав, не кожна столична квартира «у метро» цим може похвалитись… а моя «однушка» Укрбудівська на Шулявці і досі недобудована…Ніхто не міг знати, що буде 2013-14 роки, перемога популістів в 2019 і війна в 2022 році.Я уявити не міг що Херсон будуть бомбити, як не міг уявити що мій приватний будинок на Лівобережжі в Голій Пристані утоплять підривом ГЕС, потім розбомблять і залишки лишаться в окупації.Певно ніхто не міг уявити, що рускі дійдуть до Оболоні та Академмістечка…Вже є як є, маючи 3 квартири в Херсоні, недобудовану в Києві і розбомблений будинок в Гопрах я і уявити не міг, що буду знімати богзнаде якесь житло.