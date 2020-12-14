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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 03 січ, 2025 01:04
mazurkevych написав:
Поки біженці не вернуться… (цитую вас).
Не покладайсь на попит зі сторони біженців, і мені дивно досить, коли сподіваються на таке з наступних причин:
Врешті-решт ті біженці хочуть якось будувати життя і щоб їх в спокою лишили: починаючи від ТЦК і закінчуючи грандіозними планами Мін Єду…
Согласен. Думаю спрос будет определять желание тех,кто остался осознанно.
так как тот,кто остался не по воле своей-у него значит и денег нет.
А тут такое. Кто осознано остался- у них обычно все есть.
Тачки менять будут. Шубы и брюлики покупать будут. Жратву,бухло.
А недвигу не особо,думаю.
Ну будет еще всплеск беженцев с Запорожья, Днепра,Харькова- но не найившись не налижешься.
Брать в Киеве стоит. Но тогда,когда хоть курс реальный станет. А не этот коматозник на искусственном дыхании.
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Господар Вельзевула
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Додано: П'ят 03 січ, 2025 09:15
претоr написав:mazurkevych
- мінус додаткові 9% укр. податку та 5% ВЗ на додачу до мунус 10% европейського, за умови апостилювання та, за необхідності, легалізації довідки про сплату тих 10%
А Ви платите податки Гетьманцеву зі своїх закордонних депозитів? Тут якби податкове резиденство країни вирішує, хто що і кому платить.
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BIGor
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Додано: П'ят 03 січ, 2025 10:06
BIGor
Ви праві, вирішує податкове резидентствоб але набуття нового податкового резидентства, за визначенням, не призводить до втрати попереднього. Виключно до прикладу, якщо оцінювати базуючись на дописах колєгі mazurkevych, він матиме податкові забов'язання в обох країнах.
Довідки про спалту податків в укр. часто цікавлять не лише укр., а і закордонні банки та установи. Якщо маєте інший практичний досвід, буду дуже взячний, якщо ви ним поділитесь
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претоr
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Додано: П'ят 03 січ, 2025 10:41
mazurkevych написав: барабашов написав:
Не факт что это был пенсионный фонд
Возможно одна родителей(куплена вместо родового хруща или брежневки), вторая своя, а третья - для ребёнка, который уже может быть и взрослым, и не в стране.
И на моменте курортные Скадовск и Геническ тоже депрессивные,причём не факт, что у объектов людей имеющих там как жильё, так и номера на базах отдыха, не появились новые хозяева с доками на гербовой бумаге с курицей.
Так і було… одну квартиру батьки отримали в 85 році і вона досталась мені в спадок; іншу я купив в 2009 році по програмі Держмолодьжитло і досі на мені висить кредит по ній; третю купив в 2011 році - чотирьохкімнатного «хруща» під капітальний ремонт.
Хрущ, доречі, з точки зору інвестиції на той час був доцільним - близько 7% річних він до війни давав, не кожна столична квартира «у метро» цим може похвалитись… а моя «однушка» Укрбудівська на Шулявці і досі недобудована…
Ніхто не міг знати, що буде 2013-14 роки, перемога популістів в 2019 і війна в 2022 році.
Я уявити не міг що Херсон будуть бомбити, як не міг уявити що мій приватний будинок на Лівобережжі в Голій Пристані утоплять підривом ГЕС, потім розбомблять і залишки лишаться в окупації.
Певно ніхто не міг уявити, що рускі дійдуть до Оболоні та Академмістечка…
Вже є як є, маючи 3 квартири в Херсоні, недобудовану в Києві і розбомблений будинок в Гопрах я і уявити не міг, що буду знімати богзнаде якесь житло.
Концентрація нерухомості в одному місці це недалекоглядне рішення що показав ваш кейс. Про це писали тут неодноразово.
З 2014 року був час щоб щось змінити.
Могли б принаймні взяти квартиру в Одесі обо на ЗУ. Знаю багато києвлян які купили на ЗУ до війни нерухомість.
Мої родичі менеджать квартиру з Вінниці у Києві. Якщо були там 5-6 разів за 9 років оренди то це максимум.
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Хомякоид
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Додано: П'ят 03 січ, 2025 12:16
Хомякоид написав: mazurkevych написав:
Так і було… одну квартиру батьки отримали в 85 році і вона досталась мені в спадок; іншу я купив в 2009 році по програмі Держмолодьжитло і досі на мені висить кредит по ній; третю купив в 2011 році - чотирьохкімнатного «хруща» під капітальний ремонт.
Хрущ, доречі, з точки зору інвестиції на той час був доцільним - близько 7% річних він до війни давав, не кожна столична квартира «у метро» цим може похвалитись… а моя «однушка» Укрбудівська на Шулявці і досі недобудована…
Ніхто не міг знати, що буде 2013-14 роки, перемога популістів в 2019 і війна в 2022 році.
Я уявити не міг що Херсон будуть бомбити, як не міг уявити що мій приватний будинок на Лівобережжі в Голій Пристані утоплять підривом ГЕС, потім розбомблять і залишки лишаться в окупації.
Певно ніхто не міг уявити, що рускі дійдуть до Оболоні та Академмістечка…
Вже є як є, маючи 3 квартири в Херсоні, недобудовану в Києві і розбомблений будинок в Гопрах я і уявити не міг, що буду знімати богзнаде якесь житло.
Концентрація нерухомості в одному місці це недалекоглядне рішення що показав ваш кейс. Про це писали тут неодноразово.
З 2014 року був час щоб щось змінити.
Могли б принаймні взяти квартиру в Одесі обо на ЗУ. Знаю багато києвлян які купили на ЗУ до війни нерухомість.
Мої родичі менеджать квартиру з Вінниці у Києві. Якщо були там 5-6 разів за 9 років оренди то це максимум.
Важко не погодитись з Конговцем на рахунок тебе.
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Додано: П'ят 03 січ, 2025 12:40
вот и настоящие достижения украинской Ылиты.
Той самой, что в вышиванках до пупа кричит про неньку, про народ, про розбудову:
"Мінімальна зарплата в Польщі з 1 січня перевищила українську у 6 разів: в Україні вона складає 8000 грн (190$), а в Польщі — 48 110 грн (1132$)"
Середня ЗП в Україні більша мінімальної в 1,5-2 рази.
Тобто 300-400 доларів/міс - за щастя для пересічного.
Досягнення за 33 роки від бЫдланів, кулі тут сказати. Просто уроды.
Востаннє редагувалось Frant
в П'ят 03 січ, 2025 13:10, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: П'ят 03 січ, 2025 12:44
Frant
Середня в Польщі 1.5 куя?
В Україні 500 уо . Вже не так жахливо виглядає пропорція.
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Hotab
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Додано: П'ят 03 січ, 2025 12:55
Wirująświatła написав:
не мне вас учить но в одном городе не надо
покупать много квартир. Лучше в нескольких, Львов, Одесса, Днепр.
Вы это констатируете из собственного опыта или ... ?
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Vadim_
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Додано: П'ят 03 січ, 2025 13:08
Wirująświatła написав: Господар Вельзевула написав:
Времени осталось мало.
вам так много лет? недвижимость еще несколько лет не будет привлекательным активом, пока беженцы не вернутся.
Здесь есть форумчанин memberlist.php?mode=viewprofile&u=127859
недавно продавший квартиру на парусе, вроде есть спрос и не то чтобы совсем дешево, 30куе вроде он говорил емнип, панель без ремонта.
У меня иные предчувствия, хто будет арендовать (после окончания войны) ныне арендованное беженцами, когда они поразъедутся по своим городам и сёлам ныне окупированным или прифронтовым?
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Додано: П'ят 03 січ, 2025 13:12
Hotab написав:Frant
Середня в Польщі 1.5 куя?
В Україні 500 уо . Вже не так жахливо виглядає пропорція.
В 3 (три рази)!
Навіть, в 4 (чотири).
Середня ЗП в Україні - 350-400 дол/міс, на руки.
навряд чи більше.
Продавці в Новусі 10 000 грн/міс.
Всім цим байкам про міфічних плиточників трактористів парковщиків - не можна довіряти
П.С. Реальний курс гривни до долара, без ЄС підтримки - 120 : 1.
При такому курсі різниця рівня життя буде відрізнятись на порядок, в 10 разів.
Vadim_ написав:
У меня иные предчувствия, хто будет арендовать (после окончания войны)
Рили новобудівці!
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