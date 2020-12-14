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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 12163121641216512166
Повідомлення Додано: П'ят 03 січ, 2025 01:04

  mazurkevych написав:Поки біженці не вернуться… (цитую вас).
Не покладайсь на попит зі сторони біженців, і мені дивно досить, коли сподіваються на таке з наступних причин:
Врешті-решт ті біженці хочуть якось будувати життя і щоб їх в спокою лишили: починаючи від ТЦК і закінчуючи грандіозними планами Мін Єду…


Согласен. Думаю спрос будет определять желание тех,кто остался осознанно.
так как тот,кто остался не по воле своей-у него значит и денег нет.
А тут такое. Кто осознано остался- у них обычно все есть.
Тачки менять будут. Шубы и брюлики покупать будут. Жратву,бухло.
А недвигу не особо,думаю.
Ну будет еще всплеск беженцев с Запорожья, Днепра,Харькова- но не найившись не налижешься.
Брать в Киеве стоит. Но тогда,когда хоть курс реальный станет. А не этот коматозник на искусственном дыхании.
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Повідомлення Додано: П'ят 03 січ, 2025 09:15

  претоr написав:mazurkevych
- мінус додаткові 9% укр. податку та 5% ВЗ на додачу до мунус 10% европейського, за умови апостилювання та, за необхідності, легалізації довідки про сплату тих 10%

А Ви платите податки Гетьманцеву зі своїх закордонних депозитів? Тут якби податкове резиденство країни вирішує, хто що і кому платить.
BIGor
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Повідомлення Додано: П'ят 03 січ, 2025 10:41

  mazurkevych написав:
  барабашов написав:Не факт что это был пенсионный фонд
Возможно одна родителей(куплена вместо родового хруща или брежневки), вторая своя, а третья - для ребёнка, который уже может быть и взрослым, и не в стране.
И на моменте курортные Скадовск и Геническ тоже депрессивные,причём не факт, что у объектов людей имеющих там как жильё, так и номера на базах отдыха, не появились новые хозяева с доками на гербовой бумаге с курицей.


Так і було… одну квартиру батьки отримали в 85 році і вона досталась мені в спадок; іншу я купив в 2009 році по програмі Держмолодьжитло і досі на мені висить кредит по ній; третю купив в 2011 році - чотирьохкімнатного «хруща» під капітальний ремонт.

Хрущ, доречі, з точки зору інвестиції на той час був доцільним - близько 7% річних він до війни давав, не кожна столична квартира «у метро» цим може похвалитись… а моя «однушка» Укрбудівська на Шулявці і досі недобудована…

Ніхто не міг знати, що буде 2013-14 роки, перемога популістів в 2019 і війна в 2022 році.
Я уявити не міг що Херсон будуть бомбити, як не міг уявити що мій приватний будинок на Лівобережжі в Голій Пристані утоплять підривом ГЕС, потім розбомблять і залишки лишаться в окупації.

Певно ніхто не міг уявити, що рускі дійдуть до Оболоні та Академмістечка…

Вже є як є, маючи 3 квартири в Херсоні, недобудовану в Києві і розбомблений будинок в Гопрах я і уявити не міг, що буду знімати богзнаде якесь житло.


Концентрація нерухомості в одному місці це недалекоглядне рішення що показав ваш кейс. Про це писали тут неодноразово.
З 2014 року був час щоб щось змінити.
Могли б принаймні взяти квартиру в Одесі обо на ЗУ. Знаю багато києвлян які купили на ЗУ до війни нерухомість.

Мої родичі менеджать квартиру з Вінниці у Києві. Якщо були там 5-6 разів за 9 років оренди то це максимум.
Хомякоид
 
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