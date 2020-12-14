хто будет арендовать (после окончания войны) ныне арендованное беженцами, когда они поразъедутся по своим городам и сёлам ныне окупированным или прифронтовым?
1. Не повернуться ті хто втратив там житло.
2. Не повернуться сімʼї АТО-шників
3. Не повернуться просто ті, хто категорично не сприймає «рузькемір». І не треба казати, щоб «они такие как и мы». Хто жив під окупацією в Херсоні, знають що зовсім не такі. І це ще треба було кацапам тримати покер-фейс, щоб не відлякати в майбутньому потенційно-окупованих жителів. Після встановлення фіксованої «лінії» фейс тримали вже не треба, звірячу морду можна показувати повністю.
Тобто щільність українців там суттєво впаде, а (можливо) виросте на не окупованих територіях України. «Можливо», бо фінальний вектор руху населення «Україна<—-->Європа» передбачити не можна зараз.