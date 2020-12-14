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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 12164121651216612167
Повідомлення Додано: П'ят 03 січ, 2025 13:20

]Vadim_


хто будет арендовать (после окончания войны) ныне арендованное беженцами, когда они поразъедутся по своим городам и сёлам ныне окупированным или прифронтовым?


1. Не повернуться ті хто втратив там житло.
2. Не повернуться сімʼї АТО-шників
3. Не повернуться просто ті, хто категорично не сприймає «рузькемір». І не треба казати, щоб «они такие как и мы». Хто жив під окупацією в Херсоні, знають що зовсім не такі. І це ще треба було кацапам тримати покер-фейс, щоб не відлякати в майбутньому потенційно-окупованих жителів. Після встановлення фіксованої «лінії» фейс тримали вже не треба, звірячу морду можна показувати повністю.

Тобто щільність українців там суттєво впаде, а (можливо) виросте на не окупованих територіях України. «Можливо», бо фінальний вектор руху населення «Україна<—-->Європа» передбачити не можна зараз.
Hotab
 
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