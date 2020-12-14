RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 12165121661216712168
Повідомлення Додано: П'ят 03 січ, 2025 19:49

  Striker написав:Забув написати, 24800$ + 5000€, і оформлення на покупцеві (~30к грн). Попередній (потенційний) покупець хотіла оформлення 50/50 при тій же ціні, але погодився продати іншому при умові повної оплати нотаріуса.

Тоесть эпопея Паруса прошла успешно, дали вам в руки 24800$ + 5000€ , подписали бумаги и вы по сей день живы а не как до того переживали?
Vadim_
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3451
З нами з: 23.05.14
Подякував: 607 раз.
Подякували: 497 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: П'ят 03 січ, 2025 20:17

  Господар Вельзевула написав:
  Striker написав:Я не писав тут, що продав. Але так, продав місяць тому. 24800$ + 5000€.


Кейсы с бюджетным жильем закрываются. В том числе хаты в селе с колодцем и печным отоплением.
Я говорил о немного другом уровне стоимости.

Дорошенко(DORIK7 insta) с Квадрата поменял машину(салатовый лексус LC500) за 80тыс на новую Х5 за 120 реализовывая у нас квартиры по цене Печёрска(по его словам)
К примеру этаж в Q2 на Фестивальном чуть ли не по трёхе за метр.
Сейчас продаёт дом на Победе за 950тыс.
Опять же Моцарт, Женеву и Маяк без ремонта! и не по бросовой цене тоже покупают/продают
Как бы не сильно такая общая ситуация похожа на город, по которому летят Искандеры и к которому могут скоро подойти кадыровцобуряты.
барабашов
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4678
З нами з: 16.06.15
Подякував: 288 раз.
Подякували: 361 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: П'ят 03 січ, 2025 20:19

  Vadim_ написав:Тоесть эпопея Паруса прошла успешно, дали вам в руки 24800$ + 5000€ , подписали бумаги и вы по сей день живы а не как до того переживали?

А де я переживав? Я спокійно собі неспішно продавав, як і планував спочатку, по ходу діла оформлював всі необхідні для продажу документи. Як тільки документи були готові, відразу ж і продав. А те, що тут один персонаж кричав, що ти ж навіть документи ще не зробив для продажу, мені це якось монопісуально. Замість того, щоб допомагати, кричав, що рили вже мою хату пофоткали і пустили в оборот) До сих пір ржу з цього.
Striker
Аватар користувача
Форумчанин року
 
Повідомлень: 3161
З нами з: 15.02.20
Подякував: 3659 раз.
Подякували: 5899 раз.
 
Профіль
 
38
20
38
Повідомлення Додано: П'ят 03 січ, 2025 20:24

  Господар Вельзевула написав:
  Striker написав:Я не писав тут, що продав. Але так, продав місяць тому. 24800$ + 5000€.


Кейсы с бюджетным жильем закрываются. В том числе хаты в селе с колодцем и печным отоплением.
Я говорил о немного другом уровне стоимости.

из любого жилья можно сделать бюджетное

  Striker написав:Покупець - наш форумчанин.
я вам сразу сказал та занятая зсушница присылавшая подругу не похожа на покупательницу. у меня был похожий кейс с авто, понравилось оно одному человеку, говорит 1го числа будут деньги я его забираю. Ок жду 1е число. Потом говорит заболел ребёнок пришлось потратится подожди еще пару недель. Ок жду. Потом вижу его на другом авто, ашо а как. Та панимаешь знакомый предложил, бла бла дешевлк и в рассрочку. Крч парил мне мозги, а сам искал что лучше.

  Striker написав:Забув написати, 24800$ + 5000€, і оформлення на покупцеві (~30к грн). Попередній (потенційний) покупець хотіла оформлення 50/50 при тій же ціні, але погодився продати іншому при умові повної оплати нотаріуса.
а кто вам посоветовал переложить все на покупана?
Востаннє редагувалось Wirująświatła в П'ят 03 січ, 2025 20:37, всього редагувалось 1 раз.
Wirująświatła
Аватар користувача
 
Повідомлень: 26843
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2424 раз.
Подякували: 3401 раз.
 
Профіль
 
3
Повідомлення Додано: П'ят 03 січ, 2025 20:29

  Wirująświatła написав:из любого жилья можно сделать бюджетное


Зачем? меня не парит потеря того, что стоит трицатку.Эти деньги ничего не решают в том месте, куда можно переехать.
Да и пусть подавится тот, кто рассчитывает получить на халяву.
"Спаса со стены под рубаху снял,
Хату подпалил, да обрез достал.
При Советах жить - торговать свой крест!
Много нас таких уходило в лес. "
:mrgreen:
Господар Вельзевула
Аватар користувача
 
Повідомлень: 293
З нами з: 11.09.24
Подякував: 6 раз.
Подякували: 16 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: П'ят 03 січ, 2025 20:31

  Господар Вельзевула написав:Много нас таких уходило в лес. "
не обязательно в лес. В Ирпене есть неплохая конура
https://www.olx.ua/d/uk/obyavlenie/prod ... VYbhJ.html
Wirująświatła
Аватар користувача
 
Повідомлень: 26843
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2424 раз.
Подякували: 3401 раз.
 
Профіль
 
3
Повідомлення Додано: П'ят 03 січ, 2025 20:48

  Wirująświatła написав:
  Господар Вельзевула написав:Много нас таких уходило в лес. "
не обязательно в лес. В Ирпене есть неплохая конура
https://www.olx.ua/d/uk/obyavlenie/prod ... VYbhJ.html


Бедный Ирпень.
Мало ему оккупации, еще меня там не хватало.С моим выводком тварей Божих.
Вряд ли я буду жить в квартире,может арендовать ее-да.А покупать вряд ли.
Господар Вельзевула
Аватар користувача
 
Повідомлень: 293
З нами з: 11.09.24
Подякував: 6 раз.
Подякували: 16 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: П'ят 03 січ, 2025 21:04

  барабашов написав:Дорошенко(DORIK7 insta) с Квадрата поменял машину(салатовый лексус LC500) за 80тыс на новую Х5 за 120 реализовывая у нас квартиры по цене Печёрска(по его словам)
К примеру этаж в Q2 на Фестивальном чуть ли не по трёхе за метр.
Сейчас продаёт дом на Победе за 950тыс.
Опять же Моцарт, Женеву и Маяк без ремонта! и не по бросовой цене тоже покупают/продают
Как бы не сильно такая общая ситуация похожа на город, по которому летят Искандеры и к которому могут скоро подойти кадыровцобуряты.


Возможно.Я не пробовал.Семья против переезда.
Женева то вообще. Покупать рядом с тем местом куда прилетало трижды +в саму Женеву-такое.Но в целом да. Все у нас неплохо.
Нужно вычислить вот этих всех зрадникив,разгоняющих про "КАБы по Днепру" и сдать их конторе.Шоб не трындели,хай на лесопилке десятку отмотают.
За паникерство :mrgreen:
Господар Вельзевула
Аватар користувача
 
Повідомлень: 293
З нами з: 11.09.24
Подякував: 6 раз.
Подякували: 16 раз.
 
Профіль
 
  #<1 ... 12165121661216712168
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Господар Вельзевула і 3 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві 1 ... 2511, 2512, 2513
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 19:52
25125 16794414
Переглянути останнє повідомлення
Сер 25 гру, 2024 10:42
Миша-клиент
Де краще купити квартиру - передмісті чи хрущовці в Києві 1 ... 136, 137, 138
Anonymous » Нед 15 тра, 2011 04:06
1374 5486769
Переглянути останнє повідомлення
Нед 08 вер, 2024 22:41
Frant
Квартири, недорого. Найдоступніше житло в київських новобудо
Ірина_ » Пон 14 гру, 2020 20:29
3 57999
Переглянути останнє повідомлення
Пон 11 жов, 2021 18:05
_Klim

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Sense Bank (13374)
03.01.2025 19:33
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.