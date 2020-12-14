Тоесть эпопея Паруса прошла успешно, дали вам в руки 24800$ + 5000€ , подписали бумаги и вы по сей день живы а не как до того переживали?
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Додано: П'ят 03 січ, 2025 19:49
Тоесть эпопея Паруса прошла успешно, дали вам в руки 24800$ + 5000€ , подписали бумаги и вы по сей день живы а не как до того переживали?
Додано: П'ят 03 січ, 2025 20:17
Дорошенко(DORIK7 insta) с Квадрата поменял машину(салатовый лексус LC500) за 80тыс на новую Х5 за 120 реализовывая у нас квартиры по цене Печёрска(по его словам)
К примеру этаж в Q2 на Фестивальном чуть ли не по трёхе за метр.
Сейчас продаёт дом на Победе за 950тыс.
Опять же Моцарт, Женеву и Маяк без ремонта! и не по бросовой цене тоже покупают/продают
Как бы не сильно такая общая ситуация похожа на город, по которому летят Искандеры и к которому могут скоро подойти кадыровцобуряты.
Додано: П'ят 03 січ, 2025 20:19
А де я переживав? Я спокійно собі неспішно продавав, як і планував спочатку, по ходу діла оформлював всі необхідні для продажу документи. Як тільки документи були готові, відразу ж і продав. А те, що тут один персонаж кричав, що ти ж навіть документи ще не зробив для продажу, мені це якось монопісуально. Замість того, щоб допомагати, кричав, що рили вже мою хату пофоткали і пустили в оборот) До сих пір ржу з цього.
Додано: П'ят 03 січ, 2025 20:24
из любого жилья можно сделать бюджетное
я вам сразу сказал та занятая зсушница присылавшая подругу не похожа на покупательницу. у меня был похожий кейс с авто, понравилось оно одному человеку, говорит 1го числа будут деньги я его забираю. Ок жду 1е число. Потом говорит заболел ребёнок пришлось потратится подожди еще пару недель. Ок жду. Потом вижу его на другом авто, ашо а как. Та панимаешь знакомый предложил, бла бла дешевлк и в рассрочку. Крч парил мне мозги, а сам искал что лучше.
а кто вам посоветовал переложить все на покупана?
Востаннє редагувалось Wirująświatła в П'ят 03 січ, 2025 20:37, всього редагувалось 1 раз.
Додано: П'ят 03 січ, 2025 20:29
Зачем? меня не парит потеря того, что стоит трицатку.Эти деньги ничего не решают в том месте, куда можно переехать.
Да и пусть подавится тот, кто рассчитывает получить на халяву.
"Спаса со стены под рубаху снял,
Хату подпалил, да обрез достал.
При Советах жить - торговать свой крест!
Много нас таких уходило в лес. "
Додано: П'ят 03 січ, 2025 20:31
не обязательно в лес. В Ирпене есть неплохая конура
Додано: П'ят 03 січ, 2025 20:48
Бедный Ирпень.
Мало ему оккупации, еще меня там не хватало.С моим выводком тварей Божих.
Вряд ли я буду жить в квартире,может арендовать ее-да.А покупать вряд ли.
Додано: П'ят 03 січ, 2025 21:04
Возможно.Я не пробовал.Семья против переезда.
Женева то вообще. Покупать рядом с тем местом куда прилетало трижды +в саму Женеву-такое.Но в целом да. Все у нас неплохо.
Нужно вычислить вот этих всех зрадникив,разгоняющих про "КАБы по Днепру" и сдать их конторе.Шоб не трындели,хай на лесопилке десятку отмотают.
За паникерство
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