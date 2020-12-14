Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Striker написав:Забув написати, 24800$ + 5000€, і оформлення на покупцеві (~30к грн). Попередній (потенційний) покупець хотіла оформлення 50/50 при тій же ціні, але погодився продати іншому при умові повної оплати нотаріуса.
Тоесть эпопея Паруса прошла успешно, дали вам в руки 24800$ + 5000€ , подписали бумаги и вы по сей день живы а не как до того переживали?
Striker написав:Я не писав тут, що продав. Але так, продав місяць тому. 24800$ + 5000€.
Кейсы с бюджетным жильем закрываются. В том числе хаты в селе с колодцем и печным отоплением. Я говорил о немного другом уровне стоимости.
Дорошенко(DORIK7 insta) с Квадрата поменял машину(салатовый лексус LC500) за 80тыс на новую Х5 за 120 реализовывая у нас квартиры по цене Печёрска(по его словам) К примеру этаж в Q2 на Фестивальном чуть ли не по трёхе за метр. Сейчас продаёт дом на Победе за 950тыс. Опять же Моцарт, Женеву и Маяк без ремонта! и не по бросовой цене тоже покупают/продают Как бы не сильно такая общая ситуация похожа на город, по которому летят Искандеры и к которому могут скоро подойти кадыровцобуряты.
Vadim_ написав:Тоесть эпопея Паруса прошла успешно, дали вам в руки 24800$ + 5000€ , подписали бумаги и вы по сей день живы а не как до того переживали?
А де я переживав? Я спокійно собі неспішно продавав, як і планував спочатку, по ходу діла оформлював всі необхідні для продажу документи. Як тільки документи були готові, відразу ж і продав. А те, що тут один персонаж кричав, що ти ж навіть документи ще не зробив для продажу, мені це якось монопісуально. Замість того, щоб допомагати, кричав, що рили вже мою хату пофоткали і пустили в оборот) До сих пір ржу з цього.
Striker написав:Я не писав тут, що продав. Але так, продав місяць тому. 24800$ + 5000€.
Кейсы с бюджетным жильем закрываются. В том числе хаты в селе с колодцем и печным отоплением. Я говорил о немного другом уровне стоимости.
из любого жилья можно сделать бюджетное
Striker написав:Покупець - наш форумчанин.
я вам сразу сказал та занятая зсушница присылавшая подругу не похожа на покупательницу. у меня был похожий кейс с авто, понравилось оно одному человеку, говорит 1го числа будут деньги я его забираю. Ок жду 1е число. Потом говорит заболел ребёнок пришлось потратится подожди еще пару недель. Ок жду. Потом вижу его на другом авто, ашо а как. Та панимаешь знакомый предложил, бла бла дешевлк и в рассрочку. Крч парил мне мозги, а сам искал что лучше.
Striker написав:Забув написати, 24800$ + 5000€, і оформлення на покупцеві (~30к грн). Попередній (потенційний) покупець хотіла оформлення 50/50 при тій же ціні, але погодився продати іншому при умові повної оплати нотаріуса.
а кто вам посоветовал переложить все на покупана?
Востаннє редагувалось Wirująświatła в П'ят 03 січ, 2025 20:37, всього редагувалось 1 раз.
Wirująświatła написав:из любого жилья можно сделать бюджетное
Зачем? меня не парит потеря того, что стоит трицатку.Эти деньги ничего не решают в том месте, куда можно переехать. Да и пусть подавится тот, кто рассчитывает получить на халяву. "Спаса со стены под рубаху снял, Хату подпалил, да обрез достал. При Советах жить - торговать свой крест! Много нас таких уходило в лес. "
барабашов написав:Дорошенко(DORIK7 insta) с Квадрата поменял машину(салатовый лексус LC500) за 80тыс на новую Х5 за 120 реализовывая у нас квартиры по цене Печёрска(по его словам) К примеру этаж в Q2 на Фестивальном чуть ли не по трёхе за метр. Сейчас продаёт дом на Победе за 950тыс. Опять же Моцарт, Женеву и Маяк без ремонта! и не по бросовой цене тоже покупают/продают Как бы не сильно такая общая ситуация похожа на город, по которому летят Искандеры и к которому могут скоро подойти кадыровцобуряты.
Возможно.Я не пробовал.Семья против переезда. Женева то вообще. Покупать рядом с тем местом куда прилетало трижды +в саму Женеву-такое.Но в целом да. Все у нас неплохо. Нужно вычислить вот этих всех зрадникив,разгоняющих про "КАБы по Днепру" и сдать их конторе.Шоб не трындели,хай на лесопилке десятку отмотают. За паникерство
BIGor написав:Виходить по Вашому люди які народились в Україні наприлад в 1 рік, і жили закордоном 50 років - все одно мають платити Україні
- ні, не мають. З вище наведенного це не слідує
BIGor написав:Як на мене для резиденствп фігурує щось типу "центр життєвих інтересів"
- так, але як один з критеріїв (і НЕ за самовизначенням), разом з кількістю проведених в кріїні днів, місцем постійного проживання та іншим, в залежності від країни
BIGor написав:За депозити - податковими агентами являються банки, як вони рішають сплату податків Україні - я хз
- ні, не завжди (не в усіх країнах) банки є податковими агентами за депозитами. Спалату податків в третій країні вони не виконують, але запитати про документи, що підтверджують сплату податків в третій країні можуть