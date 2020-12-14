Додано: П'ят 03 січ, 2025 20:24

Господар Вельзевула написав: Striker написав: Я не писав тут, що продав. Але так, продав місяць тому. 24800$ + 5000€. Я не писав тут, що продав. Але так, продав місяць тому. 24800$ + 5000€.



Кейсы с бюджетным жильем закрываются. В том числе хаты в селе с колодцем и печным отоплением.

Я говорил о немного другом уровне стоимости. Кейсы с бюджетным жильем закрываются. В том числе хаты в селе с колодцем и печным отоплением.Я говорил о немного другом уровне стоимости.

Striker написав: Покупець - наш форумчанин. Покупець - наш форумчанин.

Striker написав: Забув написати, 24800$ + 5000€, і оформлення на покупцеві (~30к грн). Попередній (потенційний) покупець хотіла оформлення 50/50 при тій же ціні, але погодився продати іншому при умові повної оплати нотаріуса. Забув написати, 24800$ + 5000€, і оформлення на покупцеві (~30к грн). Попередній (потенційний) покупець хотіла оформлення 50/50 при тій же ціні, але погодився продати іншому при умові повної оплати нотаріуса.

из любого жилья можно сделать бюджетноея вам сразу сказал та занятая зсушница присылавшая подругу не похожа на покупательницу. у меня был похожий кейс с авто, понравилось оно одному человеку, говорит 1го числа будут деньги я его забираю. Ок жду 1е число. Потом говорит заболел ребёнок пришлось потратится подожди еще пару недель. Ок жду. Потом вижу его на другом авто, ашо а как. Та панимаешь знакомый предложил, бла бла дешевлк и в рассрочку. Крч парил мне мозги, а сам искал что лучше.а кто вам посоветовал переложить все на покупана?