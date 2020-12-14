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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 12166121671216812169
Повідомлення Додано: П'ят 03 січ, 2025 22:28

  BIGor написав:
  претоr написав:
  BIGor написав:Виходить по Вашому люди які народились в Україні наприлад в 1 рік, і жили закордоном 50 років - все одно мають платити Україні
- ні, не мають. З вище наведенного це не слідує


  BIGor написав:Як на мене для резиденствп фігурує щось типу "центр життєвих інтересів"
- так, але як один з критеріїв (і НЕ за самовизначенням), разом з кількістю проведених в кріїні днів, місцем постійного проживання та іншим, в залежності від країни

  BIGor написав:За депозити - податковими агентами являються банки, як вони рішають сплату податків Україні - я хз
- ні, не завжди (не в усіх країнах) банки є податковими агентами за депозитами. Спалату податків в третій країні вони не виконують, але запитати про документи, що підтверджують сплату податків в третій країні можуть

Це все пуста болтовня без жодного результату.


Чому так вважаєте?
Досить аргументований коментар з посиланням на законодавство. Лишається ввести тільки правку - банки в країнах-членах ЄС суворо і прискіпливо слідкують за національним законодавством та вимогами Євроцентробанку, як і в Україні вітчизняні.

В ЄС відкрити рахунок не просто щоб стати клієнтом, а без супроводжуючих документів про походження коштів - взагалі неможливо - в цьому єдина відмінність від України.
В рештому те саме - отримуєте перекази на рахунок і зберігаєте заощадження як місцевий податковий резидент (інакше не відкриють рахунок навіть - треба мати чи громадянство, чи посвідку на проживання чи бодай тимчасовий захист для українських біженців) - і клієнт обслуговується і податково адмініструється як і громадянин, певно за тим виключенням, що кредитну лінію не відкриють.

Проблеми української податкової залишаються проблемами української податкової - банк в ЄС не звітує в треті держави, тим паче коли дохід отриманий на рахунок з контрпартнерського банку в ЄС.

При заведенні грошей назад в Україну податкова може поставити питання про сплату податків, але:
- простіше «білі» гроші в ЄС поміняти на «сірий» нал від українського бізнесу на місці, тим паче що бізнес намагається виводити гроші в ЄС, а тут такий «кошерний варіант»;
- по друге, навіщо це взагалі робити.
mazurkevych
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Повідомлення Додано: Суб 04 січ, 2025 02:37

"19 грудня сталася наймасштабніша кібератака на державні реєстри", "Фахівці намагатимуться відновити повну функціональність держреєстрів протягом двох тижнів".
Два тижні вже пройшло. Новини за цей час накопичилися негативні. Цікаво, коли реєстр полагодять і що буде після відкриття
dr_bastm
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Повідомлення Додано: Суб 04 січ, 2025 08:25

Нічка весела була.
Даражай прилітав!
Де всі ці кадри, які співали про зростання цін?
Про Печерський і Рибальський? Про Оранж і Нову Данію?
Про дешеву електроенергію? :mrgreen:
Про суперкосмічні досягнення пшеничної держави з середньою зарплатою 400 дол/міс, чиновники якої 34 роки дерибанять СРСРівські активи??

Настоящие достижения украинской Ылиты.
Той самой, что в вышиванках до пупа кричит про неньку, про народ, про розбудову:

"Мінімальна зарплата в Польщі з 1 січня перевищила українську у 6 разів: в Україні вона складає 8000 грн (190$), а в Польщі — 48 110 грн (1132$)"

Скоро нічого буде дерибанити, при такому управлінні
Frant
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Повідомлення Додано: Суб 04 січ, 2025 09:03

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Забаньте вже цього ідіота
Доречі тишком нишком експорт агропродукціі вже перевищив довоєнний
cherchiltank
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Повідомлення Додано: Суб 04 січ, 2025 09:09

mazurkevych ну так це все вже 1000 разів розжовано.
BIGor
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Повідомлення Додано: Суб 04 січ, 2025 09:16

  cherchiltank написав:Забаньте вже цього ідіота
Доречі тишком нишком експорт агропродукціі вже перевищив довоєнний

Експорт агропродукції (як і чушок, металу, слябів, чавунію) взагалі ніяким чином не впливає на життя пересічних громадян.
Ще якось експорт ІТ впливає опосередковано, збільшуючи нижній сереній клас, але там зараз поступове зменшення і усихання.

Тут нажаль Франт прав. Польща без чавунію, пшона, олії обігнала дуже.

Оригінальну стаття
https://forbes.ua/news/ukraina-u-2024-r ... 2025-26034
BIGor
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Повідомлення Додано: Суб 04 січ, 2025 09:18

  cherchiltank написав:Забаньте вже цього ідіота
Доречі тишком нишком експорт агропродукціі вже перевищив довоєнний

Підтримую. Ідіоту місце у психлікарні. Задовбав дятел. Кожного ранку копіпаститть нісенітницю
Investor_K
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Повідомлення Додано: Суб 04 січ, 2025 09:18

  cherchiltank написав:Доречі тишком нишком експорт агропродукціі вже перевищив довоєнний

А зарплата - перевищила довоєнну? :mrgreen:
Мігранти вже ломанулись на найменшу в Європі зарплату?
Як справи з демографією?
Гуд, нація пенсіонерів?
Frant
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